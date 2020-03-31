Коломовирус: как Рада голосовала за законопроект о "ПриватБанке"

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада все-таки проголосовала за многострадальный "антиколомойский" законопроект - документ, запрещающий возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Правда, пока только в первом чтении. Ожидаемо, законопроект вызвал сопротивление со стороны Игоря Коломойского и ориентирующихся на него политиков. Однако без принятия этого проекта закона рассчитывать на полноценный транш Международного валютного фонда Украине не приходится. Уже ночью Верховная Рада приняла закон о рынке земли. О том, как трясло Верховную Раду от коронавируса, кадровых назначений в Кабмине, а также от прессинга со стороны Коломойского, читайте в материале "Апострофа".

Три внеочередных заседания за один день – это безусловный рекорд Верховной Рады. Впрочем, на это депутаты пошли не от хорошей жизни: постоянные "качели" с кадровыми голосованиями привели к тому, что в Верховную Раду пришлось ехать президенту Владимиру Зеленскому. В результате, со второй попытки парламент все-таки поддержал назначение нового главы Минфина – им стал Сергей Марченко. Также "вдруг" нашлись голоса за министра здравоохранения Максима Степанова.

Показательно, что ни за одно из этих решений "слуги" не смогли наскрести голоса самостоятельно. То из зала вдруг "испарялась" группа Коломойского, то вдруг голосовали "ногами" другие "слуги", не желающие поддерживать новых членов Кабмина. В целом, сложилась крайне неприятная для Банковой ситуация, когда без "костылей" в виде "Голоса", "Евросолидарности", депутатских групп, и даже "Оппозиционой платформы – За життя" (последние поддержали кандидатуру Степанова на пост главы Минздрава) результативных голосований не было бы в принципе. По мнению экспертов, данная ситуация дает повод говорить о том, что у Зеленского больше нет монобольшинства – фракция "Слуга народа" де-факто рассыпалась на разрозненные и часто враждующие группы – это и люди экс-главы ОП Андрея Богдана, и команда олигарха Игоря Коломойского, и "таможенники" Павлюка-Калетника, и так называемые "соросята", ориентирующиеся на международные фонды и на еще одного олигарха Виктора Пинчука.

Тем не менее, фрагментация "слуг" не помешала результативному голосованию за ключевое для Украины решение. За приснопамятный "антиколомойский" законопроект…

На фоне всемирной эпидемии коронавируса и без того хрупкая экономика Украины оказалась в плачевном состоянии. Кабинет министров уже ухудшил макроэкономический прогноз, согласно которому доллар будет балансировать в районе 29,5 гривен, а средняя зарплата снизится до 11 с половиной тысяч. Огромные внешние долги попросту нечем платить в условиях, когда каждая бюджетная копейка – на счету.

О том, что спасти Украину от дефолта может только чудо – или транш от МВФ – говорили все ведущие финансисты и экономисты. Стоит напомнить, что кредитная программа МВФ для Украины может быть увеличена с 5,5 до 8 млрд долларов, если украинский парламент выполнит требование МВФ и запустит рынок земли, а также примет закон, который запрещает возврат банков бывшим владельцам. Речь в данном случае идет, прежде всего, о "Приватбанке", чей бывший совладелец Игорь Коломойский активно выступал против такого сценария. В том числе и в стенах парламента. Например, нардеп Александр Дубинский, которого называют главным спикером группы Коломойского, заявил, что под видом этого законопроекта "подсовывают схему легализации банковского рейдерства".

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До последнего момента не было понятно, сможет ли Банковая продавить нужное решение в стенах Верховной Рады. На ситуацию сильно повлиял карантин в Украине. Многие депутаты, прикрываясь эпидемией, просто не пришли ни на заседания фракции, ни в парламент. Например, на пятничное заседание фракции в "Парковом" пришло не более 150 человек, хотя, по словам одного из присутствующих, почти все были за законопроект. "Около половины фракции поддерживают. Против – группы Коломойского и Авакова. Эти депутаты и не пришли", - рассказал "Апострофу" один из нардепов. В конечном итоге, вместо того, чтобы проводить внеочередное заседание в субботу, как изначально хотели в Офисе президента, оно было перенесено на понедельник.

К тому времени, как рассказало несколько депутатов из фракции СН, количество депутатов, готовых проголосовать за законопроект, превысило половину. "Сейчас есть около 200 голосов, плюс фракция "Голос" готова нас поддержать", - прокомментировал один из нардепов. Также в субботу стало известно, что поддержит Зеленского и фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность". Это стало ключевым моментом...

Тем не менее, у Коломойского боролись до конца. Как рассказывали депутаты, многим стали приходить угрозы, а также сообщения на телефон провокативного характера. Одну из таких во фракции прислали журналисту "Апострофа", в тексте пытаются переубедить депутатов не голосовать за законопроект. "Подумайте, что лучше: быть врагом Коломойского до конца жизни или заработать деньги?", - так заканчивались сообщения. По словам собеседников, за неголосование за законопроект многим и правда предлагали деньги.

Тем не менее, часть депутатов запустила у себя Facebook-страницах флешмоб "Нет дефолту", где призвала своих коллег по парламенту поддержать законопроект. Неформально эта акция был поддержана и в самом Офисе президента, ведь Зеленский через своих наиболее преданных депутатов доносил необходимость голосовать в пику Коломойскому. Например, в партийных чатах глава фракции СН Давид Арахамия приводил доводы, что есть нардепы не проголосуют, то страну ждет дефолт. "Просто на минуту представьте, что вы приезжаете в округ, доллар 70-80 гривен, зарплаты не платят. Кого будут вешать? Кому мы объясним, что не мы накопили эти долги, а "попередники?", - писал Арахамия.

Правда, комитет по вопросам финансовой и налоговой политике собрался в понедельник только со второго раза. Как написал в Facebook нардеп Егор Чернев, причина – отсутствие кворума. Часть депутатов – в том числе, из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - банально не пришли. В результате, было решено перенести заседание на несколько часов. После словесных перепалок депутаты все-таки сумели собраться, но и рекомендовать вынести "антиколомойский" законопроект в зал. Собственно, это позволило президенту созвать уже третье внеочередное заседание на вечер понедельника.

Показательно, что в первом чтении законопроект поддержало 267 народных депутатов – 197 депутатов "Слуги", 25 из 27 членов "Европейской солидарности", 17 из 20 депутатов "Голоса". Плюс к этому поддержка депутатской группы "Доверие" и часть внефракционных. Таким образом, получился более чем уверенный результат.

Также Верховная Рада сократила срок подачи поправок ко второму чтению. Депутаты из СН обещают, что законопроект будет вынесен на второе чтение уже через неделю. Впрочем, учитывая сложности со сбором голосов под первое чтение, существуют большие сомнения, что до второго они под прессингом Коломойского и его команды не растеряются, и Рада действительно проголосует за то, чтобы "ПриватБанк" не был возвращен своему бывшему владельцу.

К чему приведет конфликт между Банковой и Коломойским можно только догадываться. Во-первых, не стоит забывать о медийном ресурсе в виде холдинга "1+1". Во-вторых, во фракции СН теперь, скорее всего, возникнут большие проблемы с голосованиями из-за нехватки группы "Привата". "В Раде – уникальная ситуация, когда у нас есть не монобольшинство, а мономеньшинство и коалиция, где раньше было больше 250 голосов, а сейчас почему-то показывает результаты 183 и менее", - сказал "Апострофу" нардеп Ярослав Железняк.

Уже ночью Верховная Рада приняла закон о рынке земли - 259 депутатов "за". Среди них 206 "слуг", а также в виде союзников выступили все те же фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также депутатская группа "Доверие", которую связывают с крупнейшими аграриями, а также с олигархом Ринатом Ахметовым.

Таким образом, для того, чтобы включить "зеленый свет" Международному валютному фонду Верховной Раде остается проголосовать во втором чтении за "антиколомойский" законопроект. Что вполне возможно, учитывая поддержку со стороны "Голоса", ЕС и "Доверия", но лишь усилит раскол внутри СН.

Впрочем, помимо конфликта с Коломойским центробежные силы в СН связаны с серьезным ослаблением неформальной вертикали Офис президента – Верховная Рада. Глава ОП Андрей Ермак не только не смог выступить коммуникатором между Зеленским и парламентариями, но и сам подставился под информационные удары, которые еще больше ослабляют позиции Банковой. На этом фоне дефрагментация президентской политсилы, а также утрата контроля Зеленским над фракцией становится практически неизбежной.