Украина на пороге дефолта: что это значит для каждого гражданина

В Украине существует вероятность наступления дефолта, которая увеличивается из-за глобальной рецессии, вызванной коронавирусом. Страна может избежать краха, получив кредит от МВФ, но это имеет свою цену. Одним из условий является принятие закона о недопущении возвращения национализированных банков прежним владельцам. Прежде всего, это касается "ПриватБанка", ранее принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому. Так называемый "антиколомойский" законопроект был принят в первом чтении 30 марта. "Апостроф" выяснял сценарии развития событий.

Мировая рецессия, вызванная пандемией коронавируса, угрожает экономике Украины вплоть до дефолта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, страна может получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и других финансовых организаций и это существенно снизит риск раскручивания полноценного кризиса. Общий размер финансовой помощи может составить 10 миллиардов долларов.

Но для того, чтобы получить эти деньги, Верховная Рада должна принять согласованные с МВФ законы. Речь идет о законе о земле, а также о так называемом "антиколомойском" законе, который призван сделать невозможным возвращение национализированных банков их прежним владельцам – прежде всего - "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому. При этом, как ранее сообщили источники "Апострофа", МВФ может даже удовлетвориться только принятием "антиколомойского" закона.

На своем заседании 30 марта Рада одобрила законопроект о "Привате" в первом чтении. Но вопрос международной помощи Украине пока остается открытым.

Возможен ли дефолт

Но насколько, в принципе, велика вероятность дефолта в Украине?

"Вероятность дефолта в Украине всегда была очень большой, можно сказать, хронически большой, о чем говорили наши суверенные кредитные рейтинги", - сказал "Апострофу" член совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран. По его словам, сейчас кредитный рейтинг страны формулируется как "существенно недостаточный уровень кредитоспособности", а следующая ступенька вниз это - "возможен дефолт".

Эксперт отметил, что в нынешней ситуации нерезиденты, которые ранее активно покупали отечественные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пусть пока и неспешно, но покидают украинский рынок. В связи с этим правильной видится идея добиться финансирования со стороны Международного валютного фонда. "Кредиты МВФ могут отложить наш дефолт или даже сделать его невозможным. 10 миллиардов долларов, из которых 8 миллиардов пойдут в бюджет, могут закрыть вопрос обслуживания Украиной своих долгов. Однако, мы не знаем величину вирусного шока, который может ударить по нашей экономике. Поэтому вариант дефолта с поддержкой фонда тоже может быть, он менее вероятен, может иметь статус технического и обойдется нашей экономике дешевле, но такой сценарий исключать нельзя", - сказал Шапран.

При этом эксперт также высказал мнение, что МВФ не заинтересован в том, чтобы Украина стала эпицентром кризиса в регионе, а потому, вероятнее всего, выделит финансирование, даже в случае выполнения нашей страной хотя бы части условий.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко считает, что вероятность дефолта при отсутствии финансирования МВФ станет в разы выше. "Без МВФ запаса прочности в текущих условиях хватит до лета, отдавать долги осенью уже будет нечем", - отметил он в комментарии изданию.

Полное обнищание

Но что будет означать дефолт для простого украинца?

"Последствия будут как у Аргентины, - говорит Максим Пархоменко. - Для простого понимания: курс доллара к аргентинскому песо с 2017 года рос со скоростью в 100% в год. Нас, как и Аргентину, спасать никто не будет".

По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, если Украина в нынешней ситуации объявит дефолт, стране просто перестанут доверять. "Инвестиции уходят, гривна валится - точно не скажет никто, но вполне курс может составить 40 гривен/доллар и даже больше. Доходы населения падают, а в долларовом эквиваленте – вообще страшно говорить, народ просто нищает", - нарисовал жуткую картину эксперт в разговоре с "Апострофом".

Назад в 90-е

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак разделяет позицию своих коллег. В разговоре с изданием он напомнил, что с декабря 2019 года госбюджет не выполняется, причем его невыполнение составляет порядка 25%. А в таких условиях при отсутствии внешних вливаний Украина не сможет выполнять свои обязательства, в том числе долговые, а это как раз и есть дефолт. "И тогда появляется целая цепочка негативных реакций. Прежде всего, практически сразу происходит стремительная девальвация национальной денежной единицы, увеличение темпов инфляции, как следствие - снижение покупательной способности каждого украинца и, соответственно, существенное падение уровня жизни. То есть дефолт ударит по карману каждого украинца", -заявил Новак. По его словам, нечто похожее в стране было в 1990-е, когда наблюдалась гиперинфляция: "Тогда номинально мы все были миллионеры, но только купить за эти миллионы купоно-карбованцев (имели хождение в Украине до введения гривны в сентябре 1996 года – "Апостроф") с каждым днем можно было все меньше и меньше. Что-то подобное вызовет и дефолт, если он, не дай Бог, произойдет".

Кроме того, по его словам, будут заморожены все социальные выплаты. Их размер вряд ли будет расти, но, даже если они и будут повышаться, они все равно не угонятся за ценами.

Ну и, конечно же, страну ждет рост уровня безработицы. В наших условиях это приведет к активизации трудовой миграции. Которая, заметим, будет возможна, если страны, в которые традиционно едут украинцы на заработки, не окажутся в состоянии затяжной рецессии и будут нуждаться в трудовых кадрах.