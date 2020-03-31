Верховная Рада приняла закон о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №2178-10 о рынке земли.

Как сообщает "Апостроф", голосование за законопроект состоялось почти в час ночи 31 марта. Полдня депутаты рассматривали правки и в 00:45 состоялось собственно голосование за рынок земли.

За законопроект проголосовали 259 народных депутатов. В частности законопроект поддержали 206 депутатов "Слуги народа", 23 депутата "Европейской солидарности", 13 депутатов "Голоса", 12 депутатов "Доверия" и 5 внефракционных нардепов.

Против голосовали 12 нардепов "Батькивщины", присутствовавшие на заседании, 4 внефракционных депутата, по два нардепа от "Слуги народа" (Воронько и Яцык), "Оппозиционной платформы За життя" и депутатской группы "За будущее" и по одному нардепу от "Европейской солидарности" и группы "Доверие".

Согласно документу, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет снят 1 июля 2021 года.

Отметим, что часть нардепов - из ОПЗЖ и "Батькивщины" - заявили, что при голосовании за правки, да и сам закон, было допущены нарушения регламента. Соответственно, народные избранники будут доказывать неконституционность закона в Конституционном суде.