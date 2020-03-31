RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

31 марта

01:15
В NASA показали невероятные фото астероида, который может быть старше Солнечной системы
00:10
Под Киевом "рекордно" пьяная женщина на скорости протаранила фуру: жуткие фото с места
00:09
Враг уже у нашей двери: новый глава Минздрава сделал эмоциональное заявление

30 марта

23:41
Член оперативного штаба: статистика заболеваемости начнет резко расти
22:53
Уже 13 умерших: свежие данные по коронавирусу в Украине
22:20
Скандал с громкими обвинениями против Ермака: появилась реакция ГБР
21:01
Прячут голову в песок: уволенный Сивохо сделал эмоциональное заявление про Донбасс
20:59
Государство не имеет права бросать местные бюджеты наедине с пандемией: экс-нардеп Палатный высказался о проекте 3275
20:53
Погиб от пули снайпера: появились подробности обстрела позиций ВСУ на Донбассе
20:17
Под Полтавой произошло жуткое ДТП: много погибших, фото с места ЧП
19:57
Забрали паспорт: стало известно об интересном инциденте с женщиной и ребенком, эвакуированными с Бали
19:28
Украинцы с Бали, которых отправили на обсервацию, объявили голодовку: видео
Все новости

Верховная Рада приняла закон о рынке земли

вторник, 31 марта 2020, 00:44
переглянути новину українською
Фото:

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №2178-10 о рынке земли.

Как сообщает "Апостроф", голосование за законопроект состоялось почти в час ночи 31 марта. Полдня депутаты рассматривали правки и в 00:45 состоялось собственно голосование за рынок земли.

За законопроект проголосовали 259 народных депутатов. В частности законопроект поддержали 206 депутатов "Слуги народа", 23 депутата "Европейской солидарности", 13 депутатов "Голоса", 12 депутатов "Доверия" и 5 внефракционных нардепов.

Против голосовали 12 нардепов "Батькивщины", присутствовавшие на заседании, 4 внефракционных депутата, по два нардепа от "Слуги народа" (Воронько и Яцык), "Оппозиционной платформы За життя" и депутатской группы "За будущее" и по одному нардепу от "Европейской солидарности" и группы "Доверие".

Согласно документу, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет снят 1 июля 2021 года.

Отметим, что часть нардепов - из ОПЗЖ и "Батькивщины" - заявили, что при голосовании за правки, да и сам закон, было допущены нарушения регламента. Соответственно, народные избранники будут доказывать неконституционность закона в Конституционном суде.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

"Кайдашева семья" по-новому: что Зеленскому делать с братьями Ермаками

Закрыли, но не совсем: как слова Зеленского вызвали панику на границе

В ожидании раскола "слуг": кто может развалить фракцию Зеленского

Коронавирус и коррупция наступают: почему Минобороны не может накормить солдат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: