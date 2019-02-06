"Правильные" гинекологи и немного классики: как готовятся скупать голоса на выборах

Центризбирком 4 февраля официально завершил процедуру приема документов от кандидатов в президенты Украины. И хотя до самих выборов остается еще два месяца, свои предвыборные кампании политики запустили задолго до 31 марта. А вместе с многочисленной рекламой, обещаниями, громкими заявлениями и ухоженными ликами политиков на бордах во всю мощь заработала и теневая машина подкупа избирателей. По каким схемам политики уже скупают голоса, и чего стоит ожидать в канун плебисцита, узнавал "Апостроф".

Стабильная тысяча

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", на данный момент говорить о прямом массовом подкупе избирателей пока рано. Кульминация "гречневого" эпоса будет ожидать Украину в последние дни марта.

"Технология подкупа по своей сути - это технология последних дней кампании, максимум последней недели кампании, - поясняет "Апострофу" гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель. - А чем дальше от дня голосования, тем менее эффективна такая технология. Подкупать за два месяца до выборов - это неэффективное расходование средств, ведь 31 марта избиратель может просто забыть о фамилии своего благодетеля".

Правда, некоторые политические тяжеловесы начали готовить сани еще с осени. Так, например, в ноябре 2018 года, партийные соратники Олега Ляшко в городе Каменка Черкасской области обратились к классическому приему "засева" электорального поля гречкой. Обставив встречу с избирателями как концерт накануне Дня работников сельского хозяйства, местные партийцы организовали раздачу "тематических подарков"- продуктовых наборов. Естественно, образовалась давка.

А детские подарки к новогодним и рождественским праздникам не раздавал только ленивый кандидат. За этим занятием был замечен, например, Юрий Бойко.

Но несмотря на то, что прямых подкупов избирателей с момента официального старта президентской кампании, общественники не зафиксировали, с политтехнологической точки зрения, громко заявлять о подкупах, осуществляемых конкурентами, для кандидатов выгодно уже сейчас.

"Все разговоры о подкупе и других нарушениях, которые могут быть на выборах, сейчас происходят в формате избирательной борьбы. Кандидаты просто обвиняют друг друга в подкупе", - добавляет Кошель.

Например, "Батькивщина" и Блок Петра Порошенко практически синхронно, в один день, обменялись взаимными обвинениями в подкупе.

По словам лидера фракции БПП в парламенте Артура Герасимова, "солдаты" Тимошенко в регионах уже скупают голоса, параллельно собирая персональные данные украинцев.

В свою очередь, Юлия Тимошенко обвинила президентскую политсилу в скупке голосов за одну тысячу гривен. Якобы курирует процесс член БПП Сергей Березенко. Заявление о соответствующем правонарушении "Батькивщина" передала Арсену Авакову.

Масла в политический огонь подлили появившиеся в сети примеры "личных обязательств" и "анкет единомышленников" - документов, которые распространялись якобы соратниками президента среди жителей сел и городов страны. В них предлагалось сообщить свои персональные данные и обязаться "не совершать действий, которые дискредитируют президента Украины Петра Порошенко". По сообщениям СМИ, за автограф на этих бумагах можно получить тысячу гривен.

Но даже такие схемы - не классический подкуп.

"Ведь должен быть человек, который получил деньги, товары или услуги, человек, который предоставил деньги товары или услуги, фото и видеофиксация", - отмечает Кошель.

А значит, формально привлечь к ответственности кандидата или его команду сложно.

"Если штабы кандидатов работают грамотно, то эта технология может быть незаметной. Например, можно покупать избирателей через депутатов-мажоритарщиков. Эти схемы давно работают и поддерживаются в периоды между выборами, когда раздаются товары или услуги для отдельных электоральных групп, например, малозащищенных граждан", - уверяет Алексей Кошель.

"Значительная часть инцидентов (непрямого подкупа, - "Апостроф") связана с деятельностью местных организаций политических партий, формально не связанных с президентской избирательной кампанией, - поясняет "Апострофу" аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев. - Речь идет о раздаче товаров и услуг в связи с праздниками в январе, когда товары и услуги предоставлялись действующими депутатами местных советов, которые одновременно были лидерами местных организаций политических партий. В условиях избирательного процесса такую деятельность можно расценивать как непрямой подкуп, но учитывая, что значительная часть кандидатов были либо не зарегистрированы, либо не было формальной связи между кандидатом и местным лидером, юридически точно говорить о подкупах в таких случаях достаточно сложно".

Кстати, лучше всех в этом плане перестраховался действующий гарант, который заявился на выборы как самовыдвиженец. Даже если БПП и уличат в нечестной игре, с президента взятки гладки.

Пиар на бюджете

Еще одна схема непрямого подкупа, о которой говорят эксперты – бюджетные "подарки".

"Злоупотребление бюджетными программами также считается проявлением подкупа избирателей", - отмечает Клюжев.

О том, как реализуется такая схема на местах, на днях сообщил одесский общественник Андрей Юсов. По его словам, в поселке Цебриково Одесской области, местные соцработники ходят по домам, предлагая жителям написать заявление на получение материальной помощи.

"Неравнодушные граждане утверждают, что в устной беседе людям дают определенные "рекомендации" для получения помощи. В заявлении, которое оформлено на имя председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, советуют указывать сумму пособия не более 1000 гривен. Отправить деньги обещают почтовым переводом, но есть нюанс. Так, людей "просят" на выборах президента поддержать одного из кандидатов, просто совпало, что он сейчас президентом работает", - написал Юсов на своей страничке в Facebook.

На еще одну вариацию такой схемы, которая содержит признаки непрямой агитации, обратили внимание эксперты "Опоры". Все дело в том, что по Одесской области, в рамках программы "Доступная медицина", разъезжают автомобили так называемой "Мобильной поликлиники". В этих авто жители районов могут пройти диагностику и получить консультации кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога и даже сделать УЗИ. Все бы ничего, только автомобили оформлены в партийной стилистике "Солидарности", а на их бортах написано: "Доступная медицина программа президента Украины".

Фото: из открытых источников

"Выездные медосмотры постоянно сопровождаются сообщениями о том, что программа является инициативой президента. Такие действия носят признаки агитации с использованием региональных бюджетных программ в интересах и для рекламы отдельных политических сил", - отмечает аналитик "Опоры" в Одесской области Анатолий Бойко.

Но хуже всего то, что даже совершенствование законодательства не сможет отбить у кандидатов охоту пиариться за бюджетный счет.

"Ни один закон, даже самый лучший, принятый лучшим в мире парламентом, не предусмотрит всех ситуаций в связи с намерением злоупотребить процедурами и полномочиями, - уверяет Александр Клюжев. – Поэтому, кроме сухих норм закона, необходимо формировать политические практики, которые бы делали невозможным реализацию теневых сценариев. Как только общество продемонстрирует, что не готово мириться с использованием бюджетного ресурса или нелегального финансового ресурса, тогда подобные технологии не будут использоваться".

Впрочем, эксперты призывают не паниковать относительно того, что прямые или непрямые подкупы избирателей кардинально изменят расклады на будущих выборах президента.

"В отличие от местных выборов или мажоритарной составляющей парламентских выборов, технология подкупа на президентских выборах не может быть определяющей. Например, если тебе нужно добавить 2% голосов, то сделать это на мажоритарном округе просто, а в границах небольшого городка на выборах мэра еще проще. Добавить 1-2% в масштабах страны намного сложнее. Это большие расходы. Поэтому эффективность этой технологии на президентских выборах всегда была минимальной", - резюмировал Алексей Кошель.

Напоследок стоит отметить, что наиболее выгодную позицию в этой президентской кампании занял глава МВД Арсен Аваков. Он уже успел заявить о принципиальнейшей позиции в отношении скупки голосов.

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - подчеркнул Аваков. Правда, в лагере какого кандидата пытаются развернуть систему "масштабного подкупа", министр не уточнил. В этой недосказанности как раз и может прослеживаться профит министра, ведь защита результатов выборов во многом зависит от силовиков, соответственно, ключевым кандидатам есть смысл побороться за лояльность главы МВД.