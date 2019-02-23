Несистемный кандидат Зеленский: взволновал море, но рискует утонуть

Свежий опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова, подтвердил лидерство в президентской гонке внесистемного кандидата, шоумена Владимира Зеленского. Среди всех респондентов за него готовы проголосовать 17,5%, а среди тех, кто собирается принять участие в выборах – 19%. Вполне достойный результат как для комика. Далее приблизительно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют тяжеловесы украинской политики и многолетние политические игроки – действующий президент Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%). Но лидерство в социологических рейтингах далеко не означает автоматическую победу на выборах, ведь еще есть огромное количество факторов, которые могут повлиять на результаты волеизъявления. Системные игроки знают эти факторы и безусловно будут их использовать. А вот понимает ли всю картину Зеленский – большой вопрос.

О шансах Владимира Зеленского на выборах "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

Зеленский действительно хорошо стартовал. Своим сериалом/фильмом "Слуга народа" он оголил болевые точки современной политической системы Украины, показав, возможно в упрощенной и немного гиперболизированной форме, реальное состояние дел в стране. Фактически он сформулировал и показал то, о чем все давно догадывались, но не решались сказать, или не могли подобрать необходимые слова (в частности, приличные). Главный принцип его избирательной кампании очень прост и понятен – они (политики разных мастей) имели нас все эти годы, так давайте теперь поимеем их. Эти слова как бальзам на душу миллионам украинцев, которые устали вечно выбирать из двоих зол. Украинцы давно хотят поменять роль "имеемого" на "имеющего". Предыдущие две революции, к сожалению, привели лишь к смене личности "имеющего", иногда происходила смена позиции, но вот роли по старинке остались прежними, и упругая рука коррупционера-чиновника так и осталась глубоко в теле многострадального украинского народа.

Владимир Зеленский смог уловить и мобилизовать под себя волну общественного недовольства "старыми" политиками и в целом состоянием дел в стране. Поле у него для этого огромное – ведь все соцопросы показывают: более 70% населения считает, что страна двигается в неправильном направлении, а уровень недоверия к политическим институтам – зашкаливает. Грубо говоря, в Украине существует целое море недовольных людей, природа их недовольства может быть разной, но объединяющим звеном выступает нелюбовь к нынешней так называемой политической "элите", которую винят во всем, и, по правде говоря, в большинстве случаев вполне заслужено. Зеленскому удалось взволновать море и создать соответствующую волну, но вот оседлать ее у него пока не выходит. Он как начинающий серфер, то и дело соскакивает с доски, рискуя напороться на рифы и в конце концов утонуть в пучине украинской политической бездны полной кровожадных акул.

Уже сегодня заметно замедление избирательной кампании Зеленского, что прекрасно вписывается в логику действий нынешнего гаранта, который не жалеет сил и ресурсов для потопления неугодного и крайне опасного несистемного кандидата, с которым договориться будет кране сложно или практически невозможно. Все порохоСМИ, порохотелеканалы и порохоботы в виде экспертов главным объектом своих нападок выбирают Зеленского, попутно конечно пиная Тимошенко и Гриценко. Если раньше главной целью все же была Юлия Владимировна, то сегодня "негативная" риторика всех аффилированных с Порошенко структур на 90% состоит из поливания грязью именно Зеленского. Вся "позитивная" риторика, конечно же, направлена на пятую точку гаранта. Слава "независимым" СМИ времен Петра Порошенко, которые перенимают "лучшие" образцы работы пропагандистов РФ!

Очевидно, что Зеленский недостаточно использует свой потенциал, ведь он действительно имеет огромное количество сторонников и поклонников, которые реально готовы работать на своего кандидата как волонтеры. Но рано или поздно их запал может иссякнуть. Для поддержания интереса к Зеленскому как реальному кандидату в президенты и подогревания желания ему всячески помогать, необходимо проводить системную работу с этими людьми. И это касается не только их участия во многочисленных флешмобах и кампаниях в сетях, но и усилий по их организации для деятельности в полях, агитационных кампаниях на местах, наблюдении за выборами и работы в избирательных комиссиях. А это требует профессионального подхода, обучения активистов, постоянного стимулирования и организации.

Люди должны знать как вести себя в различных ситуациях при выявлении нарушений избирательного процесса, при провокациях, знать права и возможности официальных наблюдателей, как работать в комиссиях и все хитрости, которые могут применяться оппонентами во время волеизъявления, и многое другое. И самое главное – сторонники Зеленского должны быть готовы защитить результат, искривить который будут хотеть многие. Уже сегодня есть прецеденты самоорганизации сторонников Зеленского, например, в Харькове, когда люди собрались для обсуждения совместных действий, но конкретики так и не услышали. Это большой промах Владимира Зеленского, который может привести к провалу всей игры, ведь голоса будут воровать как раз на местах.

Еще одной важной проблемой, которой необходимо будет заняться Зеленскому в ближайшем будущем, является представление избирателям своей команды, на которую он будет опираться на должности президента. Речь идет по меньшей мере о министре иностранных дел, министре обороны, главе СБУ, генеральном прокуроре, главе службы внешней разведке и главе Национального Банка Украины. Качественный состав этой команды критически важен для Зеленского, ведь именно они могут компенсировать его политическую и управленческую неопытность. Безусловно, это не должны быть люди "старой системы", люди с налетом коррупционных скандалов и партийного или олигархического сотрудничества.

Фото: УНИАН

Сегодня есть огромное количество перспективных людей, которые желают идти на государственную службу и делать качественные изменения. Некоторые из них уже имеют успешные кейсы и подтверждения своей профпригодности. У нас много представителей гражданского общества, общественных организаций, которые зачастую предлагают куда более эффективные решения насущных проблем, нежили нынешние власть имущее. У нас много успешных примеров эффективных и честных людей из местного самоуправления, которые смогли в условиях ограниченных ресурсов и частого противодействия из центра (также областных и районных государственных администраций) сделать из вверенных им населенных пунктов комфортные для людей места проживания. Найти таких людей не так сложно, куда сложнее убедить их, что ты не фейковый кандидат, а человек слова, реально борющийся за правду, справедливость и лучшую жизнь для всех украинцев из всех регионов нашей большой страны.

К чему все эти рассуждения подумаете вы? Да все очень просто. Спасти "солдата" Зеленского очень важно для Украины, ведь он – первый внесистемный кандидат нового поколения, не обросший еще политическими договорниками и понятийными соглашениями. Его поражение будет проигрышем идеи Новой Украины, всех политиков новой генерации, желающих реальных изменений, а не бутафорных реформ, прикрывающих десятилетний дерибан иссякающих ресурсов страны.