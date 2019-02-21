Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В 2019 году в Украине зарегистрировано рекордное количество кандидатов на пост президента - 44 претендента. Для сравнения, в 2014 году было почти в два раза меньше - 21 кандидат. Но не все зарегистрированные претенденты имеют намерение действительно активно бороться за пост президента, у некоторых для этого совсем другие задачи. Ранее "Апостроф" уже писал о каждом кандидате, а теперь мы подробно остановимся на популярной технологии "технических кандидатов", зачем они нужны. Какие штабы и кого выдвигают "техниками" на нынешних выборах - читайте в нашем материале.

Зачем и кому нужны технические кандидаты

Технология технических кандидатов не появилась в 2019 году, она существовала всегда. По классике политтехнологий, технические кандидаты - это своего рода дублеры, которые помогают ведущим кандидатам уменьшать шансы своих конкурентов на выборах. Такие люди не ставят перед собой цель выиграть выборы, они даже не рвутся в Верховную Раду следующего созыва со своей партией. Этот вид кандидатов делится на три типа.

Первый - спойлеры. Такие кандидаты оттягивают голоса конкурентов в одной электоральной "ячейке". У спойлера программа и публичные месседжи похожи на риторику кого-то из лидеров гонки, против кого он выступает. Его цель - забрать хотя бы 2% у другого, более серьезного кандидата, который идет за победой. Кроме этого, спойлеры часто пытаются запутать электорат. Например, такой же фамилией, как у одного из лидеров, похожим названием партии. Например, кандидатом-спойлером можно назвать уже бывшего депутата от "Народного фронта" Юрия Тимошенко, которого зарегистрировали в ЦИК как кандидата в президенты. Он выступит спойлером для Юлии Тимошенко из-за идентичности их инициалов. Голосуя в бюллетене за Юлию Тимошенко, можно легко ошибиться и поставить "галочку" за Юрия Тимошенко.

"Его появление может отразиться на некоторых показателях Юлии Тимошенко, из-за сходства фамилий она может потерять около половины процента. Это незначительные потери, но в случае если кандидаты будут идти нога в ногу, то это может быть принципиальным", - говорит "Апострофу" глава комитета избирателей Алексей Кошель.

Сюда можно отнести также и народного депутата из "Блока Петра Порошенко" "социалиста" Сергея Каплина, который открыто спойлерит Тимошенко даже на бигбордах. Например, троллит ее обещание уменьшить цену газа в два раза и обещает в четыре раза.

Фото: из открытых источников

"У Каплина это может быть и привязка к более сильному кандидату. Такая технология также используется, но признаков техничности здесь все же больше", - считает Кошель. Против него, впрочем, активно выступает еще один политик, который неожиданно "нашел" себя на социалистическом поле - это экс-советник министра внутренних дел Илья Кива, он работает в противоположном политическом лагере. Кива и Каплин периодически "кусают" друг друга в публичной плоскости и всячески друг с другом конкурируют.

Кроме того, техническим кандидатом, который бы попал в эту категорию, называют и еще одного экс-главу СБУ - Игоря Смешко. Он может играть на электоральном поле Анатолия Гриценко, также оппонента Петра Порошенко, критикуя того за действия во время руководства Министерством обороны.

Есть еще один тип кандидатов. Его политтехнологи называют "торпедой". Эти кандидаты агитируют чаще всего не за себя, а против кого-то другого, при этом они не разворачивают никакой широкой политической активности, не ездят по регионам, но могут выступать на телевидении или развешивать бигборды. Они мало говорят о себе, но негативно отзываются о конкуренте своего заказчика, так как в штабах не сильно любят называть фамилии своих соперников. Таким кандидатом, например, является экс-журналист и ведущая Юлия Литвиненко, которая сейчас активно выступает на телеканале "Прямом", аффилированном с окружением нынешнего президента, и критикует Юлию Тимошенко. И даже реклама Литвиненко выдержана примерно в той же цветовой гамме, что и реклама "Батькивщины". Не обходит стороной Литвиненко и еще одного лидера социологических опросов и конкурента Петра Порошенко - шоумена Владимира Зеленского.

Третий тип технических кандидатов - это кандидаты-бизнесмены, имеющие своих представителей в комиссиях: руководителей и наблюдателей, которые могут помочь в организациях фальсификаций. Некоторые эксперты таким кандидатом называют Юрия Кармазина.

"Кандидатов-бизнесменов, торгующих местами в избирательных комиссиях, мы увидим уже после регистрации членов участковых избирательных комиссий. И после этого можно будет говорить, что эти кандидаты выполняют роли технических, и их кандидатуры могут работать в пользу фаворитов избирательных кампаний. Мы увидим - если кандидат, не имеющий средств на ведение полноценной агитационной кампании, регистрирует членов участковой комиссии, то это даст понять, что здесь есть признаки техничности", - комментирует Кошель.

Техническим кандидатом от команды действующего президента также можно назвать предпринимателя и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, который в 2014 году уже поддерживал Порошенко. В целом же эксперты насчитывают около 10 кандидатов, которые могут действовать в интересах действующего президента.

Долгое время в политикуме также курсировала информация о Юрии Бойко как техническом кандидате для Петра Порошенко в качестве удобного спарринг-партнера во втором туре. Однако после появления в качестве кандидата Владимира Зеленского, который находится в лидерах рейтинга, произошло смещение Бойко в социологических опросах, и он регулярно оказывается на четвертом месте.

Техническим кандидатом называют и экс-главу Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Его задачей может быть критика Порошенко как главнокомандующего, например, учитывая прошлое Наливайченко как руководителя спецслужбы. Кроме того, неофициально к таким же техническим кандидатам относят и экс-главу "Аграрной партии", которую недавно раздирали внутренние конфликты, о чем "Апостроф" неоднократно писал.

К техническим кандидатам относят также и бывшего министра экологии и природных ресурсов, назначенного в правительство по квоте "Батькивщины", Игоря Шевченко, который решил с помощью выборов найти себе жену, о чем в начале января начал сообщать с бигбордов.

Фото: из открытых источников

Сколько реальных претендентов на пост президента

Получается, что из 44 претендентов на пост президента, реально бороться за главное кресло в стране готовы не больше 10 кандидатов, а реальными лидерами гонка и вовсе являются три кандидата. Остальные же преследуют множество других целей, чем немало путают избирателей.

Можно ли уменьшить количество технических кандидатов в Украине? Одного увеличения денежного залога было бы недостаточно, учитывая, что технических кандидатов чаще всего выставляют крупные политические штабы, обладающие немалым финансовым ресурсом. Некоторые эксперты предлагают так называемую французскую модель, когда кандидат в президенты должен собирать подписи в свою поддержку.

"Если бы залог был в два-три раза больше, то возможно претендентов было бы меньше. Но в любом случае затраты на технических кандидатов не так серьезны в сравнении с теми бюджетами, которыми оперируют штабы ключевых игроков. Неплохая альтернатива - французская модель, когда в качестве альтернативы залогу внедряется необходимость собрать подписи представителей органов местного самоуправления - мэров городов, депутатов областных советов. Это было бы неплохим дополнением к тому же залогу, как демонстрация того, что кандидат имеет базисную поддержку на региональном уровне", - комментирует "Апострофу" политолог Петр Олещук. Но радикально такой способ проблему не решит, считает эксперт, потому что это все проблемы гражданского общества в Украине.

"Для большинства развитых демократий участие кого-то из кандидатов в качестве технического, если бы это вскрылось, было бы серьезным ударом по репутации и, скорее всего, несло прекращение дальнейшей политической деятельности. У нас же таких негативных последствий нет, поэтому кандидат ничем не рискует", - считает Олещук.