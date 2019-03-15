Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

Молодежь всегда считалась самой малоактивной электоральной группой в Украине. Молодые люди не так рьяно интересуются политикой, реже приходят на избирательные участки, чем возрастная категория 60+. Однако во время нынешней избирательной кампании можно заметить, что политические силы стали активней вовлекать молодежь и придумывать именно для этой категории населения всевозможные "фишки". Хотя во многих штабах признаются, молодежь - не их целевая аудитория, и можно сделать вывод, что большинство, как политиков, так и политтехнологов, просто не знают, как работать с этой частью общества. Подробнее - в материале "Апострофа".

Тимошенко обещает доступное жилье

Всеукраинская молодежная общественная организация "Батькивщина молода" была создана еще в 2007 году, ее длительное время возглавлял Иван Крулько. Согласно данным, размещенным на официальном сайте политсилы, на сегодня - это более 20 тысяч ребят во всех регионах Украины.

На этих выборах в штабе Юлии Тимошенко также уделили много внимания молодежи.

Так, команда Тимошенко в декабре 2018 года провела "Всеукраинский молодежный форум", на котором присутствовало, как рассказали у ЮВТ, около трех тысяч молодых людей.

В программе своего "Нового курса" в команде "Батькивщины" отдельно прописали новую молодежную политику, где предлагают доступные кредиты на жилье, государственную помощь при рождении ребенка, бесплатное образование и возможности для открытия своего дела.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф

"Мы проводили опросы, какие проблемы волнуют молодежь и, базируясь на их ответах, писали программу курса. Мы хотим дать возможность с микрокредитованием, жильем для молодежи. И есть даже для многих забавный пункт - повышение рождаемости. Потому что мы сейчас имеем ситуацию, когда смертность в два раза превышает рождаемость. Мы хотим вернуться к той практике, когда за первого ребенка давали 50 тысяч гривен помощи, за второго - 100 тысяч, тем самым поощряя рождаемость. Все эти вещи Тимошенко делала, когда была премьером", - рассказала "Апострофу" нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум.

Кроме этого, у ЮВТ активно ведут ее странички в соцсетях. Тимошенко появилась даже в "Инстаграм" - традиционно молодежной социальной сети, где публикуются фото политика в неформальной атмосфере.

"Изначально она считала, что ей не нужен ни "Инстаграм", ни "Фейсбук". Но и я, и Рябчин, и Кондратюк (депутаты от "Батькивщины", Кондратюк ответственна за медийную и рекламную составляющую избирательной кампании, - "Апостроф") говорили ей, что это необходимо. Нам было важно показать, что она такая же как все: читает новости с айпада, может перекусить булочкой или бутербродами, прочесть комментарии и расстроиться. У нас там до 50% молодежи сидит, но "Инстаграм", к сожалению, не поможет привести молодежь на избирательные участки", - говорит Шкрум.

Впрочем, ядерным электоратом для Тимошенко всегда были люди пожилого возраста. По словам Шкрум, в штабе понимают, что молодежь не их главная аудитория, поэтому ЮВТ больше говорит с экранов о цене на газ, что ближе ее основному электорату.

Зеленский собирает молодежь в соцсетях

Активно завлекает молодежь шоумен Владимир Зеленский, который, согласно последним социологическим опросам, является одним из лидеров избирательной кампании. Во многом благодаря тому, что базовый электорат Зеленского - это молодые люди 18+, говорят политологи. Согласно последнему социологическому опросу группы "Рейтинг", за него готовы отдать голоса 38% избирателей среди возрастной группы 18-25 лет и 36% среди 26-35-летних.

фото: facebook/Владимир Зеленский

В штабе Зеленского это понимают и пользуются. Например, команда кандидата очень активно ведет социальные сети - Facebook, Instagram, Telegram и YouTube-канал, где у "Зе! Президент" - 230 тысяч подписчиков, у "Ze! Life" - 60 тысяч и у "Зе-Слуга народа" - 25 тысяч. И эти цифры постоянно растут. В YouTube команда Зеленского особенно активна: они снимают влоги о выборах, о фальсификациях и подкупах, показывают встречи Зеленского с лидерами мнений и политиками, крутят выступления "95 квартала". Например, влоги снимает один из участников "Вечернего квартала", ведущий Руслан Ханумак, который делает это в понятной для молодой аудитории форме.

Впрочем, в штабе Зеленского отмечают, что сейчас его электорат уже пополняется и средней возрастной категорией.

"Рейтинги Зеленского в октябре и рейтинги Зеленского в феврале - это два разных рейтинга, - рассказал "Апострофу" главный политтехнолог кандидата Дмитрий Разумков. - Если в начале действительно основной электорат находился у молодежи, то на сегодняшний момент мы медленно, но уверенно расширяемся и к старшим возрастным группам, и в среднюю возрастную группу уходим и даже в 60+".

Хотя основной упор, конечно, идет на молодую аудиторию, и один из последних влогов политсилы был снят как раз для студентов, которым рассказывали, как проголосовать не по месту прописки.

Но у Зеленского опасаются технологий, которые будут применяться против их базового электората. Например, как рассказали "Апострофу" в штабе кандидата, сейчас по сети "разгоняют" истории, что на участках будут ловить уклонистов и вести в военкоматы, тем самым надеясь понизить явку. Такие тексты можно увидеть во многих пабликах "Фейсбука".

"По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала. Для членов комиссий "спущена" команда, чтобы они медленно выдавали бюллетени. Такие технологии действенны. Если они, например, выдергивают пришедшую молодежь и забирают в военкомат, и человек просидит там три часа, то второй раз голосовать он уже не пойдет",- рассказывает "Апострофу" Дмитрий Разумков.

С такими вещами в штабе намерены бороться, отмечая, что это, фактически, - нарушение закона. "Мы надеемся на общественные организации, на журналистов, на силовые ведомства. Фактически, это можно расценивать как попытку сфальсифицировать выборы и прямой административный ресурс, потому что и глава Генштаба, и министр обороны находятся в подчинении у действующего гаранта",- комментирует Разумков.

Но в процессе агитации в "Зе! Команде" останавливаться не собираются, обещая и дальше работать с молодежью информационно, а также с привлечением "вип-агитаторов" и наблюдателей, среди которых будут украинские звезды, близкие к Зеленскому, и участники "Вечернего квартала". Например, Евгений Кошевой.

У Порошенко надеются на "достижения и планы"

В штабе действующего президента не сильно акцентируют внимание на молодежи, хотя у Порошенко, как и у Тимошенко, активно функционирует молодежное крыло партии.

Впрочем, в своих публичных выступлениях Порошенко не так часто апеллирует к молодежи. В то же время, на форуме, где он заявил о своем выдвижении, за его спиной как раз сидела молодежь - представители молодежного крыла "БПП-Солидарность". По словам источников "Апострофа", это было сделано с целью показать близость Порошенко в том числе и к молодым людям.

Впрочем, в своей предвыборной программе Порошенко мало уделяет внимания молодежи, он больше говорит о вступлении в ЕС и НАТО, восстановлении территориальной целостности и преодолении бедности.

"Мы рассказываем о своих достижениях, стратегии и планах", - комментирует "Апострофу" нардеп от БПП Артур Герасимов. Он уверен, что это должно привлечь молодых людей.

На вопрос, насколько молодежь является целевой аудиторией кандидата, Герасимов ответил обтекаемо: "Мы ориентируемся на всех, кто поддерживает Украину как государство".

У Гриценко - будут читать лекции

В штабе Анатолия Гриценко хоть и признают, что аудитория политика - это 50+, но совсем сбрасывать со счетов молодежь не хотят. Впрочем, если зайти на официальный сайт Гриценко, то найти там что-то для молодой аудитории сложно, как и услышать "молодежные" месседжи в его публичных выступлениях.

Тем не менее, в штабе перед первым туром планируют аккумулировать молодых избирателей. "Будет проведена серия лекций, Мустафа Найем расскажет об образовании, Василий Гацько - про активизм, Залищук - о внешней политике. Будет проведен "Марш честных", автопробег (сын Анатолия Гриценко Алексей возглавляет "Автомайдан", - "Апостроф").

Но мы понимаем, что это не наша аудитория, потому хотелось бы все же больше ориентироваться на тот электорат, который принесет нам результат", - говорит один из собеседников "Апострофа" в штабе Гриценко.

фото: UNIAN

Бойко и Вилкул "забыли" молодежь

Если выше представленные кандидаты минимально, но пытаются завлекать молодежь в политику, то представители раздробленного "Оппозиционного блока" - Юрий Бойко и Александр Вилкул - понимают, что на этом электоральном поле им ловить нечего. В своей рекламе они напрямую обращаются к пенсионерам, ностальгирующим за советским прошлым и "героями" того времени.

"Я хочу сказать "спасибо" всем людям труда. Мы сделаем так, что, пенсии, льготы и социальные выплаты, будут обеспечивать достойный уровень жизни. И закрепим это в Пенсионном кодексе, который защитит интересы пенсионеров навсегда. Мы остановим издевательство над людьми, которое заключается не только в нищенских выплатах. Мы отменим запреты говорить на языке, на котором они пели колыбельные своим детям. И восстановим уважение к таким праздникам, как 9 мая, которые являются частью их жизни", - с таким обращением в своей кампании выступил Вилкул.

С подобными предложениями выступает и Бойко, который также ориентируется на возрастную категорию 60+, "мечтающих о колбасе по 5 копеек", отмечают эксперты.

Многим кандидатам непредсказуемая молодежь не интересна

Однако, молодежь - достаточно непредсказуемая часть электората, большинство просто могут не прийти голосовать. "Поэтому многие кандидаты считают нерациональным тратить ресурсы на агитацию молодежи, а в конечном итоге не получить желаемый результат", - объясняет в комментарии "Апострофу" политический эксперт Петр Олещук.

Из-за этого штабам проще ориентироваться на более надежный электорат - тех, кто постарше. И такая тенденция наблюдается не только в Украине. Зрелые избиратели "делают" выборы во многих странах мира.

В то же время, отмечают эксперты, пока большинство, как политиков, так и политтехнологов, в Украине просто не знают, как общаться с молодежью и завлекать этот электорат на избирательные участки. А большинству, что бы они не говорили о вреде того, что выборы из раза в раз "делают" пенсионеры, такая ситуация просто выгодна, говорят политологи. Впрочем, реальные планы молодежи можно будет увидеть уже 31 марта.