Я не сдамся без боя: зачем Вакарчук ведет "Голос" в парламент

В субботу, 8 июня, партия "Голос" Святослава Вакарчука провела свой первый съезд. Было названо первую десятку партии, которая пойдет на парламентские выборы со значительными шансами на преодоление 5% барьера. Кто есть кто в новой политической силе разбирался "Апостроф".

Поход в парламент для певца - уже не первый. Он баллотировался в народные депутаты еще в 2007 году от партии "Наша Украина - Народная самооборона". Но продержался год, и уже под конец 2018 года сложил свои полномочия.

После этого он полностью посвятил себя музыке, выпустил несколько альбомов и довольно часто организовывал концерты "Океана Эльзы" 24 августа - на День независимости. Не случайно, для большинства украинцев Вакарчук - символ страны.

Поэтому этого "символа" многие граждане хотели видеть президентом. Это желание усилилось в 2018 году, когда певца активно включали перед выборами в социологические рейтинги. Поддержка населения росла почти с каждым днем, несмотря на то, что сам Святослав о своих намерениях ничего не говорил.

Ближе к выборам интерес к Вакарчуку упал, ведь он так и не оправдал надежд общества. "И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019-го года", - обратился он ко всем в своем видео в конце января этого года.

Для многих это стало разочарованием. А некоторые политики в неформальных разговорах объясняли, что именно отказ Вакарчука баллотироваться, привел к победе Владимира Зеленского.

В политических кругах говорят, что Вакарчук не пошел в президенты из-за нежелания брать на себя весь негатив и ответственность за то, что происходит. Но есть мнение, что Святослав очень пожалел, что потерял шанс. Ведь вместо Зеленского президентом мог быть он.

В политических кругах говорят, что Вакарчук не пошел в президенты из-за нежелания брать на себя весь негатив и ответственность за то, что происходит Фото: Goloszmin.org

"Голос" Вакарчука

После решения не баллотироваться певец не исчез с политической повестки дня. Не исчезли и слухи о его намерениях все же пойти в политику, но уже в парламент. И 16 мая он подтвердил эту информацию.

"Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую, которая принесет нам настоящие перемены", - так охарактеризовал главную задачу Вакарчук.

В субботу, 8 июня, состоялся первый съезд "Голоса". На нем была объявлена первая двадцатка списка для участия в досрочных парламентских выборах. Во главе списка разместился сам Вакарчук, второй номер - Юлия Клименко, третий - Кира Рудик.

№ 4 в списке-Ярослав Железняк, № 5 - Александра Устинова, № 6 - Олег Макаров, № 7 - Ярослав Юрчишин, № 8 - Сергей Рахманин, № 9 - Соломия Бобровская, № 10 - Ольга Стефанишина.

№ 11 в списке-юрист Александр Курдитик, № 12 - экономист Владимир Цибаль, № 13-юрист Андрей Осидчук, № 14 - "киборг" Роман Костенко, № 15 - Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлял "Галицкую партию", № 16 - Инна Совсун, № 17 - Леся Василенок, № 18 - Рустем Умеров, № 19 - Алина Свидерская, № 20 - Андрей Шараскин.

Официально партия "Голос" появилась 21 мая этого года. Вообще, Вакарчук не создавал политическую силу с самого начала. Она уже была основана в 2015 году Александром Павлюком и Олегом Ледником и имела другое название - "Платформа инициатив". На момент переименования партия не функционировала.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою политсилу. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на парламентские выборы", - объясняет такое решение глава штаба Юлия Клименко.

Соответствует ли эта информация действительности, "Апостроф" пытался уточнить у бывших владельцев партии. Но связаться с ними не получилось.

Тем временем в "Голосе" говорят, что Павлюк и Ледник присоединились к команде Вакарчука.

Приверженцы "Голоса"

Из-за досрочных парламентских выборов Вакарчук вынужден был быстро принимать решение и как-то организовать работу партии по стране. В этом ему помогают несколько членов его команды.

"Это Юля Клименко, я (Ярослав Юрчишин, - "Апостроф") - ее заместитель, программный директор Павел Кухта, заместитель руководителя избирательной кампании Ярослав Железняк. Это Соломия Бобровская, которая отвечает за развитие региональных ячеек партии, координатор добровольческого и волонтерского движения Андрей Шараскин, известный как киборг "Богема". Также с нами доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии Юрий Соколов, наша медицинская экспертиза", - рассказал Ярослав Юрчишин, в прошлом - исполнительный директор Transparency International Ukraine.

Из-за досрочных парламентских выборов Вакарчук вынужден был быстро принимать решение и как-то организовать работу партии по стране Фото: UNIAN

Коротко о главных. Клименко в 2015 по 2016 годах работала заместителем министра экономики. Кухта также известный в экономической сфере, работал в Стратегической группе советников премьер-министра, а также принимал участие в движении "Люди важны". Сейчас он вместе с международными экспертами разрабатывает программу партии. В команде обещают, что в ближайшее время она будет представлена.

Ярина Ключковская - человек, отвечающий за коммуникацию, решение кризисных вопросов и продвижение партии. Дочь нардепа III-VI созывов Юрия Ключковского, в прошлом - руководитель департамента корпоративных коммуникаций Group DF Дмитрия Фирташа.

В продвижении партии Ярине помогает Ярослав Медвидь - ответственный за соцсети и диджитал-направление. Его знают, как основателя диджитал-агентства Postmen. На президентских выборах работал в штабе Петра Порошенко, занимался борьбой против конкурентов, в том числе и против Зеленского. Но Вакарчук о нем хорошего мнения.

"Ярослав Медвидь — топ-digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми", - отвечает он в интервью Liga.net.

Руководителем пресс-службы партии был назначен Ярема Дух, который также работал с бывшим президентом, занимался страницей Администрации президента в Твиттере.

"Кстати их лично знает Борис Ложкин (экс-глава Администрации президента при Порошенко, - "Апостроф"). И именно он их привел в команду Вакарчука", - рассказывает собеседник издания среди нардепов.

Соломия Бобровская уже успела поработать с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили. А на последних президентских выборах она поддерживала Анатолия Гриценко.

Также Юрчишин отметил, что членами своей команды они считают и волонтеров, которых набралось уже примерно десять тысяч. "Партия получает поток предложений о помощи от людей со всех уголков страны. Мы анонсировали большой агитационный Тур Перемен, который уже в июне объедет всю страну", - сообщил он. К слову, Тур Перемен уже начал свою деятельность.

В команде утверждают, что у них нет политтехнологов. "Мы с ними не работаем - это наша принципиальная позиция", - утверждает Юрчишин.

В политических кругах также подтверждают этот месседж. "За технологии отвечает Ярослав Железняк (советник по связям с органами государственной власти, в прошлом советник министра экономического развития и торговли, а также бывший советник премьер-министра по вопросам сотрудничества с парламентом, - "Апостроф"). А ответственным за принятие решений является сам Юрчишин, который уже давно хочет попасть в парламент", - рассказывает собеседник издания, знакомый с работой команды "Голоса".

"Финансы поют романсы"

"Голос" полностью открещивается от олигархического влияния. Вакарчук уверяет, что и деньги у олигархов они не берут.

"Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которые честно зарабатывают на свой кусок хлеба, имеют какой-то бизнес и готовы нас поддерживать в данный момент", - рассказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Юрчишин в комментарии "Апострофу" уточнил, что среди главных спонсоров - представители среднего бизнеса и сам Вакарчук.

В политических кругах рассказывают немного другое. По словам собеседников издания, Вакарчук уже давно сотрудничает с олигархом Виктором Пинчуком. Стоит отметить, что офис партии "Голос" находится в том же бизнес-центре, где и офис фонда Пинчука - Horizon Park в Киеве.

Некоторое влияние на партию также имеют вышеупомянутый Ложкин и генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, оказывающие медийную поддержку.

"Голос" полностью открещивается от олигархического влияния Фото: Goloszmin.org

Источники, приближенные к команде партии, утверждают, что сейчас единомышленники Вакарчука работают за счет собственной инициативы, а деньги им пока не платят. Именно для экономии бюджета было принято решение предлагать сотрудничество всем желающим на волонтерских началах.

На избирательную кампанию партия планирует потратить около 70 млн грн, о чем и сообщили "Апострофу". По подсчетам штаба, большая часть денег будет потрачена на телевизионную кампанию. Но при этом, изданию "Честно" Юрчишин называл совсем другие цифры - 10-12 млн долларов.

В ближайшее время команда планирует запустить краудфандинг. У каждого появится возможность поддержать Вакарчука лично.

Об идеологии

Юрчишин утверждает, что классических идеологических рамок у них нет. Есть понимание того, что партия должна изменить украинскую политику. "Это и есть наша идеология —сломать старую политику и начать новую", - пояснил он.

В партии уже успели очертить пять главных принципов. Но пока это всего лишь слова безо всякой конкретики.

"Первый принцип: интересы граждан Украины —превыше всего. Второй: экзистенциальный выбор Украины — Европа. Третий: закон — один для всех. Четвертый: свободная экономика без олигархов. И пятый: власть, подотчетная гражданам страны", - рассказал Юрчишин.

Будет ли "Голос" в парламенте и что его там ждет

Последние социологические исследования демонстрируют незначительный рост рейтинга партии Вакарчука. На данный момент он составляет 3-4%. Конечно, этого недостаточно для прохождения в парламент. Чтобы стать сильной, партии нужно иметь уверенные 10%.

Удастся ли достичь Вакарчуку такого результата, пока непонятно. Если бы выборы проходили осенью, то у него еще было бы время увеличить поддержку избирателей.

И несмотря на это, некоторые политики, в частности Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Андрей Садовый, не довольны решением Святослава идти в парламент, потому что он у них отбирает львиную долю электората.

Как стало известно "Апострофу", 28 мая Порошенко получил результаты закрытой социологии, которая его неприятно поразила - поддержка его партии "Европейская солидарность" и партии "Голос" почти на одном уровне.

Попадание в парламент "Голоса" очень ожидают в политической силе Владимира Зеленского "Слуга народа". "Это было бы прекрасно, если бы нам удалось создать коалицию", - рассказывает "Апострофу" один из руководителей партии.

Напомним, что сам Вакарчук неоднократно выступал с критикой команды Зеленского, а также его некоторых инициатив. Но как сообщают источники, сейчас они подписали символический пакт о ненападении, зато Святослав получил выход на телеканал 1+1.

"В ближайшее время мы начнем переговоры с "Голосом" о сотрудничестве уже в парламенте. Надеюсь, мы найдем общий язык. Ведь наши ценности очень совпадают", - комментирует собеседник в окружении Зеленского.

Тем временем сам Вакарчук начал сдержаннее отзываться о новом президенте.

"Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых, по нашему мнению, он поступает правильно, и даже усиливать его. Я бы сказал, стараться предлагать еще более радикальные реформы. Там, где он будет поступать не так, как мы думаем, мы будем оппонировать ему или заставлять его выполнить свои обещания... Мы считаем, что президента надо контролировать, усиливать и помогать ему там, где нужно", - рассказал политик в эфире ток-шоу "Свобода слова".