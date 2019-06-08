Кто пойдет под "флагами" партии Вакарчука: названа первая двадцатка

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал первую двадцатку ее списка для участия в досрочных парламентских выборах.

Фамилии он назвал во время съезда партии, который проходит на Старокиевской горе в Киеве в субботу, 8 июня, передает Украинская правда.

Так, во главе списка разместился сам Вакарчук, второй номер - Юлия Клименко, третий - Кира Рудык.

№4 в списке - Ярослав Железняк, №5 - Александра Устинова, №6 - Олег Макаров, №7 - Ярослав Юрчишин, №8 - Сергей Рахманин, №9 - Соломия Бобровская, №10 - Ольга Стефанишина.

№ 11 в списке - юрист Александр Курдытык, №12 - экономист Владимир Цибаль, №13 - юрист Андрей Осыдчук, №14 - "киборг" Роман Костенко, №15 - Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлял "Галицкую партию", №16 - Инна Совсун, №17 - Леся Василенок, №18 - Рустем Умеров, №19 - Алина Свидерская, №20 - Андрей Шарашкин.

Апостроф\Марина Шашкова

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук рассказал о своих миллионах и недвижимости в Киеве.