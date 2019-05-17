Больше, чем у Зеленского: как Вакарчук ворвался в большую политику

Если бы лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук оказался первым человеком на земле, кто посмотрел от начала и до конца последний сезон "Игры престолов", то дождаться от него спойлеров фанатам сериала было бы так же нереально, как Виктору Медведчуку пройти в Раду по мажоритарке от Львовской области. Все дело в том, что даже на презентации своего камбэка в большую политику, состоявшейся 16 мая, музыкант в очередной раз проявил чудеса дипломатии, выступив за все хорошее, против всего плохого. Как Вакарчук дал старт своему политическому проекту, видел "Апостроф".

Тайны, бег и первый прокол

Даже анонс презентации своей политсилы Святослав Вакарчук окутал флером тайны: завел аккаунт в Instagram, разогрел подписчиков парочкой фото с асанами йоги, а потом разместил объявление с призывом прийти 16 мая в 11:00 на Старокиевскую гору в историческом центре столицы. Зачем туда нужно идти, Вакарчук, конечно же не написал, а лишь добавил: "чтобы услышать новый голос".

Хотя на самом деле все понятно было и без объяснений, ведь разговоры о том, что Вакарчук идет в Раду, курсировали среди экспертов, политиков и журналистов уже давно. Даже название партии музыканта – "Голос", просочилось в прессу еще до официальной ее презентации. Непонятными оставались только два момента: когда Вакарчук окончательно созреет объявить о штурме ВР, ну и самое главное, кто в его команде. Правда, пиарщики Святослава Вакарчука еще до начала мероприятия предупреждали журналистов: мол, верхушки списка партии на презентации ждать не стоит, а люди, которые появятся вместе с музыкантом – просто его команда. Опять тайны.

Место для своего первого появления в статусе официального лидера политсилы Святослав Вакарчук выбрал действительно удачное: обзорная площадка возле Национального музея истории Украины с прекрасным видом на исторический центр Киева. На площадке для Вакарчука обустроили небольшую сцену, экран, выставили звук, и разместили огромный красно-белый баннер с надписью: "Твой голос меняет все".

"Не хотите написать на нем свои пожелания для Украины?" - предлагали гостям презентации девушки-волонтеры, протягивая пакет с маркерами.

"А почему "Голос"? Это партия? Или Славик сейчас приедет и презентует новый сезон "Голоса страны", - шутили студенты, которых занесло на мероприятие.

Сам Вакарчук в джинсах и вышиванке появился на площадке около 11 часов. Но сразу на сцену музыкант не пошел, а задержался на несколько минут, чтобы журналисты успели сделать фото Вакарчука на фоне вида на Киев. Как и положено моральному авторитету нации, позы Вакарчук выбирал демократически-задумчивые. Позволив фотографам выполнить свою работу, музыкант поднялся на сцену, взял микрофон и все рассказал.

Итак, партия "Голос" идет на парламентские выборы.

Зачем?

- Потому что, по версии Святослава Вакарчука, "Верховная Рада превратилась в токсическое болото, которое засасывает наше будущее";

- Потому что "с экономики вымываются деньги, оседая в карманах нескольких богатых людей";

- Потому что "нам обидно наблюдать, как олигархи приватизировали украинский парламент и диктуют ему свои решения";

- Ну и конечно же потому, что "в то время как Россия своими действиями подрывает нашу безопасность, и создает угрозу внешнюю, старая политика разъедает Украину изнутри". По словам Вакарчука, ситуацию нужно немедленно менять.

По версии Святослава Вакарчука, «Верховная Рада превратилась в токсическое болото, которое засасывает наше будущее». Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Как менять?

А вот тут сложнее. "Нам не нужны бутафорские, фейковые изменения, нас интересуют настоящие изменения", - заявил Вакарчук.

А какие именно изменения? "Если президент будет предлагать изменения, то мы будем выступать за еще большие изменения", - добавил музыкант.

Ясно. Понятно. А если зайти с другой стороны? "Мы идем в парламент уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", - вещал лидер "ОЭ".

О! Уже теплее. А что такое "новая политика"? "Это когда народные депутаты подотчетны не своим спонсорам, а избирателям", - говорил музыкант.

Ну это и так понятно. Может немного больше конкретики? "Мы не возлагаем всех надежд на президента. Мы верим в украинский народ, мы верим в людей, а президент должен быть подотчетный народу. Это и есть новая политика", - заявил Вакарчук.

А еще больше? "Новая политика должна поставить на первое место человека. Человека с его достоинством, благополучием, свободой, безопасностью. Мы все это делаем ради человека. Не человек ради государства, а государство ради человека. Это и есть новая политика", - подытожил лидер "ОЭ".

Окей. А может лучше разобраться что такое политика старая, чтобы понять, о чем "политика новая"?

"Старая политика – это постоянные предательства государственных и национальных интересов в угоду интересам собственным. Это голосование за бюджет, только тогда, когда в нем предусмотрены "кормушки" для своих. Это подрыв нашей обороноспособности и безопасности, воровство на армии. Это бизнес с агрессором за закрытыми дверями", - подчеркнул Вакарчук.

Все еще непонятно? Тогда вот пять основополагающих принципов политсилы Вакарчука:

1. Интересы граждан Украины – превыше всего.

2. Экзистенциальный выбор Украины – Европа.

3. Один закон для всех.

4. Свободная экономика без олигархов.

5. Власть, которая подотчетна гражданам Украины.

Ну наконец-то разобрались. Правда, Вакарчук заметил, что эти пять принципов еще не являются программой партии: "Это все идеи. Детали этих идей и планов мы откроем вам позже. Вы увидите их в нашей программе, а может даже и раньше, когда мы расскажем вам о конкретных планах".

Воплощать "конкретные планы" под брендом "новой политики" (что такое "новая политика", смотрим выше), на первом этапе будет пять человек, которых Вакарчук со сцены представил, как костяк своей команды. В него вошли: экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, "киборг" Андрей Шараскин, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Соколов, антикоррупционный активист Ярослав Юрчишин и бывшая и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

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Стартовав политически, лидер "ОЭ" стартовал и как легкоатлет. Завершив презентацию теплыми объятиями с командой и студентами под композицию "Океана Эльзы" "Скільки нас", Вакарчук сошел со сцены и, минуя кучку бабушек, которая увлеченно разбирала бесплатные футболки, брендированные символикой партии "Голос", лидер "ОЭ" попытался удалиться. Но надоедливая пресса взяла музыканта в кольцо, требуя инъекцию конкретики. Сыпались вопросы о возможном финансировании Вакарчука функционерами БПП, причинах второго похода в ВР, взаимоотношениях с Владимиром Зеленским.

"У нас каждая минута дорогая", - оправдывался Вакарчук, пытаясь вырваться из окружения. И на несколько секунд ему это удалось: перемещаясь по газонам и тропинкам, музыкант оставил позади толпу журналистов. Но потом с музыкантом злую шутку сыграло явное отсутствие политического опыта. Таких проколов не делал даже Владимир Зеленский. Ведь если шоумена всегда ждал неподалеку тонированный автомобиль, а дорогу ему расчищали бескомпромиссные охранники, то Вакарчука автомобиль не ждал, а бодигарды музыканта оказались слишком мягкосердечными, чтобы изолировать его от прессы. И лидеру "ОЭ" пришлось делать вынужденные остановки, чтобы удовлетворить информационный голод журналистов.

"Вы знаете, что я никогда не избегаю общения с журналистами, но ответы на все вопросы будут в ближайшее время", - отбился Святослав Вакарчук, и скрылся за тяжелыми дверями музея истории Украины.

Альтернатива Порошенко

Тем не менее, несмотря на скомканность презентации, по словам политтехнолога Ярослава Макитры, шансы у "Голоса" имеются и достаточно неплохие, ведь Вакарчук, имея гражданскую позицию, не свалился в политику с неба.

"Его электорат — это часть избирателей Порошенко, в основном, на западе Украины, которые голосовали за Порошенко в виду отсутствия другого кандидата, более приемлемого. Кроме того, в команде Вакарчука есть новые люди для большой политики", - пояснил "Апострофу" Макитра.

Однако уже на старте политической карьеры Вакарчук допустил ряд ошибок.

"Это все затянутая история. Нужно было либо проявлять политические амбиции на президентских выборах, либо вообще не показывать эти амбиции и стартовать с новым проектом. Более того, для значительной части избирателей Вакарчук воспринимается как человек, который технологически помогал Порошенко получить свой результат. За счет только лишь новизны пройти в парламент будет сложно. Нужно отличие от того же Зеленского, ведь копия всегда хуже оригинала. А сейчас проект Вакарчука выглядит как попытка технологически скопировать Зеленского. Даже название партии "Голос" ассоциируется с шоу, в котором принимал участие Вакарчук. Как "Слуга народа" у Зеленского. Очевидно, что это попытка перенести свой телевизионный образ в политику. Но потенциал есть и бороться за 5% он все же сможет", - резюмировал Макитра.