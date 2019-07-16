"Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками"

Досрочные парламентские выборы неуклонно приближаются к развязке. И если на уровне партийных списков все более-менее понятно, то на мажоритарных округах интрига сохраняется. Особенно учитывая то, что именно "мажоритарка" даст окончательный ответ о формате будущей коалиции, которая вряд ли будет монопартийной. Открытым остается и вопрос о том, сколько партий станут субъектами ее формирования.

О главных фаворитах парламентских выборов и борьбе на отдельных мажоритарных округах "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Слуга народа" набирает рекордное количество голосов (даже при условии падения начального рейтинга в 50% голосов избирателей) и заводит по партийным спискам 120-130 депутатов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" вряд ли уступит кому-то вторую позицию и смело может набрать более 15% голосов, которые по партийным спискам конвертирует примерно в 35-40 мандатов.

Довольно быстро набирает "Голос". Правда, его динамика роста не является стабильной, но по партийному списку они могут рассчитывать на 25-30 мест.

"Европейская солидарность" после проседания рейтинга, перед днем голосования демонстрирует небольшой рост и может получить 22-24 места в парламенте. Правда, позиция Порошенко не очень радужная, ведь Вакарчук и Ко активно начинают "мочить" ЕС как ближайшего электорального конкурента, от которого они могут получить наибольший переток голосов.

И замыкает список проходных партий "Батькивщина", которая всю кампанию стабильно продержалась на уровне 7% и соответственно может рассчитывать где-то на 20 штыков в Раде.

Менее чем за неделю до голосования стабильно непроходимыми остаются "Сила и Честь", "Гражданская позиция", "Радикальная партия", "Украинская стратегия" и "Свобода". И даже союз "юного орла" Михаила Поплавского и секс-символа украинской эстрады Олега Винника не может вывести в "верховную лигу" Аграрную партию Украины.

В плеяде "непроходимых" тоже идет интересная борьба. К примеру, Гриценко и Ко активно взялись дискредитировать Смешко и его партию, продвигая тезисы, что он агент ФСБ, задача которого заключается в уничтожении украинской государственности. Гройсман главным объектом противостояния выбрал Тимошенко и пытается получить себе электоральные баллы противопоставлением Леди Ю, таким образом переманивая на свою сторону патерналистический электорат. Олег Ляшко в этой кампании занимает нишу статиста, точнее VIP-агитатора Петра Порошенко, подыгрывая ему в теме "реванша". Также поддакивают Порошенко и националисты, которые несмотря на объединение не смогли предложить ничего нового и интересного своему избирателю, которого активно ангажировал пятый президент Украины.

Так что особых изменений в партийных раскладах ожидать не стоит. Речь может идти о корректировке результата отдельных партий в пределах 1-2% голосов избирателей.

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А вот настоящая "Санта Барбара" разворачивается в мажоритарных округах, где кандидаты очень агрессивно противостоят друг другу. Здесь в ход идут "гречка", компроматы, "клоны", административный ресурс и тому подобное. Скорость кампании особенно обостряет такую борьбу, учитывая то, что многие "системные партии" "пролетают" мимо парламента и мажоритарка остается единственной "спасительной соломинкой" для многих из "старого" политикума. Но и здесь не все так просто.

Например, есть ряд округов, которые совершенно не оставляют шансов любым новым политикам. В частности, округ № 192 (Хмельницкая область), где баллотируется владелец сети строительных гипермаркетов Александр Герега, который в этом округе в 2012 году победил, набрав чуть больше 58%, а уже в 2014-м - более 73%. Его бизнес является системообразующим в этом округе, он дает работу тысячам людей, а потому сбить такого мажоритарщика почти невозможно.

Однако есть и другие округа, например № 201 (Черновцы), где многолетний мэр Николай Федорук проигрывает выборы молодым и амбициозным. На этом округе лидером гонки является Елена Лис - кандидат от "Слуги народа", о которой почти ничего не известно. Ядром ее рейтинга является принадлежность к партии президента. В такой ситуации Николай Федорук, который выигрывал все предыдущие кампании, пока как никогда близок к своему первому поражению. Не помогает ему и поддержка бывшего премьера Арсения Яценюка, который, правда, имеет нулевой личный рейтинг, но сохраняет влиятельность в регионе. Тем более, что Федорук зашел в кампанию с наименьшим личным рейтингом.

Данный кейс также интересен тем, что после снятия с гонки действующего депутата Оксаны Продан, которая могла составить серьезную конкуренцию Федоруку и Зе-кандидату, на данном округе появилась "темная лошадка" в лице Василия Зазуляк - представителя малого и среднего бизнеса Черновцов. Он способен объединить новое лицо, бизнес и "умного избирателя", который хочет реальной и эффективной смены власти. А такое сочетание может существенно изменить предыдущие расклады на 201-м избирательном округе.

Подобная ситуация происходит и в округе № 92 (Киевская область), где действующий депутат-мажоритарщик из этого региона Виталий Гудзенко с треском проигрывает кандидату от "Слуги народа" Валерию Колюху. Тот тоже является своеобразной "темной лошадкой" с положительным бэкграундом, который к тому же получил поддержку партии президента, что может стать определяющим фактором его победы на данном округе.

Также интересна борьба в "бело-голубых" конюшнях, где главными конкурентами являются "ОПЗЖ" и "ОппоБлок". К примеру, в округе №47 борьба не на жизнь, а на смерть идет между Юрием Солодом (муж Натальи Королевской), которого поддерживает партия Юрия Бойко, и Вадимом Ляхом (действующий мэр Славянска), которого поддерживает "ОБ". Им на пятки наступают двое: еще один кандидат, который "пасется" на "бело-голубом" электорате - выдвиженец от "Нашего края" Олег Недава (входит во фракцию БПП), а также кандидат от "Слуги народа", доцент Национальной академии фискальной службы Василий Патлачук, который стремится консолидировать так называемого "избирателя за новые лица".

Рассмотрение мажоритарных кейсов можно продолжать до бесконечности. Однако ключевым остается то, что именно здесь идет основная борьба. И именно мажоритарщики во многом определят формат будущей коалиции. Выдвиженцы от "Слуги народа", несмотря на хорошие стартовые условия во многих регионах, не всюду проводят качественную и активную кампанию, часто дает шанс "темным лошадкам" вроде Василия Зазуляка побороться за победу с "хромыми утками" от "старой" власти.