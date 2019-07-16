Беспроигрышная лотерея: как можно пройти в Раду, набрав пару сотен голосов

Самая ожесточенная борьба накануне выборов в Верховную Раду Украины развернулась за голоса избирателей округа №51, в который входят населенные пункты Зайцево, Жованка, Майорское и Бахмутка, - он стал практически "беспроигрышной лотереей".

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, это самый малочисленный округ во всей Украине, его часть находится в оккупированной Горловке.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на округе всего два избирательных участка, которые обслуживают 2715 избирателей. Если учесть, что далеко не все зарегистрированные избиратели появятся в день голосования на участках (например, во втором туре президентских выборов здесь проголосовало всего 511 человек), то 51-й округ превращается практически в беспроигрышную лотерею для кандидатов и возможность с наименьшими финансовыми затратами получить вожделенный мандат.

Отмечается, что на округе уже зарегистрировано 26 кандидатов, среди которых и Надежда Савченко. Также есть несколько кандидатов, которые проживают на оккупированных территориях: Андрей Алеша, Дмитрий Чанов, Марина Черенкова и Александр Вишняков - в Донецке, а Дмитрий Честа - в Енакиево.

Источник издания в ЦИК отметил, что формально все в рамках закона.

"Человек может быть зарегистрирован на оккупированной территории Крыма либо Донбасса, но сам он переселенец и фактически проживает, например, в Киеве, Львове или еще где-то. Но даже если бы человек и не был переселенцем, закон не запрещает ему баллотироваться, ведь Донбасс и Крым - это Украина. Нормы, которая бы запрещала регистрировать кандидатами в депутаты жителей оккупированных территорий, в законе нет", - заявил собеседник.

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