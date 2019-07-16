Четыре Зеленских, кандидат-уборщица и полный трэш в "серой зоне": как идет парламентская кампания на Донбассе

Уже в следующее воскресенье, 21 июля, украинцы изберут новый состав Верховной Рады, а это значит, что предвыборные кампании партий и кандидатов выходят на финишную прямую, и чем ближе к дате выборов, тем ожесточеннее идет борьба. Но если в крупных городах и населенных пунктах Украины каждый шаг кандидатов находится под пристальным вниманием СМИ и общественности, то в прифронтовых районах Донбасса следить за честными правилами игры куда сложнее. Как идет политическая борьба за голоса жителей прифронтового Донбасса, узнавал "Апостроф".

Фронтовые посевы и незаконная агитация

Территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинской власти, и где выборы состоятся, не оказались в стороне от агитационного мейнстрима с "большой земли". Прифронтовые поселки засеваются мажоритарщиками и политическими партиями ничуть не хуже, чем это делают в Киеве, Одессе или Харькове.

Так, по информации Гражданской сети "Опора" в средине июня в Краматорске действующий нардеп от БПП и по совместительству - кандидат в депутаты на 48-м округе Максим Ефимов устроил встречу с местными жителями. В ходе общения с потенциальными избирателями Ефимов бесплатно угощал людей разливным пивом и квасом.

"Выберете - буду и дальше помогать. Не выберете - помогать будет кто-то другой", - приводит слова кандидата "Опора".

Впрочем, для получения политических дивидендов можно раздавать даже воду. На 51-м округе, где несколько домов по причине боевых действий уже несколько лет находятся без воды, кандидат Александр Ковалев с помпой заявил, что проблему эту он уже решил, осуществив подвоз на округ нескольких баков с водой.

А на 46-м округе в Донецкой области (города Бахмут и Лиман) активно засевает электоральное поле кандидат Дмитрий Рева. Схема обкатанная и проверенная временем: благотворительный фонд кандидата "Дар" презентует детские площадки, оргтехнику, постельное белье, торты, ставит лавочки в парках, а иногда и просто раздает деньги (на вышиванки для дома культуры, на стулья в школу), при этом сам кандидат формально не при делах, соответственно, обвинить его в подкупе избирателей невозможно.

Грешат мажоритарщики прифронтового Донбасса и незаконной агитацией. Так, в городе Торецк были обнаружены автобусы с рекламой кандидата на 52-м округе, самовыдвиженца Николая Ленко. Все бы ничего, да только согласно части 9 статьи 74 закона Украины "О выборах народных депутатов" размещать политическую рекламу в общественном транспорте запрещено.

Как запрещено и размещать на официальных ресурсах местной власти приглашения на агитационную встречу с кандидатом в депутаты. За этим занятием был замечен кандидат от 49-го округа и действующий мэр Дружковки Валерий Гнатенко. Сначала на сайте горсовета появилось приглашение отпраздновать Ивана Купала на берегу реки Казенный Торец, а когда местные жители явились на праздник, то, кроме купальского огня, увидели агитационную прессу и плакаты в поддержку Гнатенко.

Отличились сомнительными технологиями и в округах Луганской области, где было зарегистрировано сразу 4 кандидата по фамилии Зеленский в округах 107, 112 и 113. Кстати, в 113-м округе, кроме двух Зеленских, баллотируются двое Курило, еще двое Лукашевых и сразу трое кандидатов по фамилии Струк.

В ходе общения с потенциальными избирателями Ефимов бесплатно угощал людей разливным пивом и квасом

Большая борьба за маленький округ

Впрочем, самая ожесточенная борьба развернулась за голоса избирателей округа №51 в который входят населенные пункты Зайцево, Жованка, Майорское и Бахмутка. Дело в том, что это самый малочисленный округ во всей Украине, так как большая его часть находится в оккупированной Горловке. По данным ЦИК, на округе всего два избирательных участка, которые обслуживают 2715 избирателей. А если учесть, что далеко не все зарегистрированные избиратели появятся в день голосования на участках (например, во втором туре президентских выборов здесь проголосовало всего 511 человек), то 51-й округ превращается практически в беспроигрышную лотерею для кандидатов и возможность с наименьшими финансовыми затратами получить вожделенный мандат. Но, как правило, то, что лежит плохо, привлекает большое количество желающих. Это правило полностью подтвердилось на округе, где было зарегистрировано 26 кандидатов, да еще и каких. Например, от 51-го округа пытается попасть в парламент Надежда Савченко. Есть несколько кандидатов, которые проживают на оккупированных территориях: Андрей Алеша, Дмитрий Чанов, Марина Черенкова и Александр Вишняков в Донецке, а Дмитрий Честа - в Енакиево.

Этот факт не может не вызывать недоумения, однако источник "Апострофа" в ЦИКе пояснил, что формально все в рамках закона.

"Человек может быть зарегистрирован на оккупированной территории Крыма либо Донбасса, но сам он - переселенец, и фактически проживает, например, в Киеве, Львове или еще где-то. Но даже если бы человек и не был переселенцем, закон не запрещает ему баллотироваться, ведь Донбасс и Крым – это Украина. Нормы, которая бы запрещала регистрировать кандидатами в депутаты жителей оккупированных территорий в законе нет", - говорит собеседник издания.

Действительно, согласно закону "О выборах народных депутатов", чтобы иметь право быть избранным, кандидат должен соблюсти всего четыре условия: быть гражданином Украины, не иметь непогашенных судимостей, быть не младше 21 года и проживать на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Проживанием на территории страны считается нахождение в пределах государственной границы, а несмотря на конфликт на Донбассе, де-юре государственная граница Украины не была изменена.

Тогда, возможно, кандидаты, проживающие в оккупации, проходят дополнительные проверки? Ведь после того, как кандидат станет депутатом и получит неприкосновенность, привлечь его к ответственности, например, за пособничество террористам, будет крайне проблематично.

"О градацияхи каких-то проверках по этому поводу я не слышал", - добавил "Апострофу" источник в ЦИКе.

И вишенка на политическом торте 51 округа – Леся Остапенко, которая баллотируется как самовыдвиженка, работает… уборщицей.

Проблемы на округе начались еще на этапе формирования участковых комиссий. По закону руководители комиссий определяются методом жеребьевки, однако после проведения жеребьевки, по словам активистов, руководителями комиссий стали представители технических кандидатов, которые лояльны к кандидату реальному – Андрею Алеше от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Его, кстати, в СМИ называют человеком, близким к Александру Януковичу, а в июне 2017 года в офисе Алеши в Киеве департамент защиты экономики Нацполиции проводил обыски. Тогда его подозревали в выводе денежных средств из Укрзализныци.

Утверждение активистов о том, что значительная часть кандидатов округа играют на стороне Андрея Алеши, находит подтверждение в том факте, что избирательные программы кандидатов Леси Остапенко, Андрея Олейника, Александра Степаненко, практически не отличаются от программы самого Алеши. Например, Андрей Олейник обещает, что, если станет депутатом, добьется "прекращения политики дискриминации, ксенофобии и радикализма". То же самое, ровно такими же словами, обещают в своих программах Александр Степаненко, Леся Остапенко и сам Алеша.

На 51-м округе, где несколько домов по причине боевых действий уже несколько лет находятся без воды, кандидат Александр Ковалев с помпой заявил, что проблему эту он уже решил, осуществив подвоз на округ нескольких баков с водой

Кроме того, в начале июля местные журналисты заметили на округе автобусы с символикой "Оппозиционной платформы" и изображением Андрея Алеши и Юрия Бойко. По информации СМИ, на этих автобусах агитаторы кандидата подвозят избирателей к местному реестру, чтобы те смогли поменять свое место голосования.

На эти нарушения могли бы обратить внимание международные наблюдатели, однако, по словам координатора "Опоры" в Донецкой области Анастасии Прокопенко, в 51-й округ они просто не доедут. Как не доедут и в два других округа "серой зоны": №45 - с центром в Очеретино и №52 - с центром в Торецке.

"В три этих округа, которые находятся в "серой зоне", большинство международных миссий просто не приедет ни в день голосования, ни сейчас, потому как по протоколу безопасности - это сложный процесс. Мы встречаемся с международными наблюдателями, и все они задают нам вопрос: куда бы мы посоветовали им поехать? Мы всем советуем поехать в "серую зону", но чаще всего слышим ответ, что это невозможно. Например, в 51-м округе избирательные участки находятся в помещении военно-гражданской администрации, а она находится настолько близко к линии разграничения, что даже стрелковое оружие может достреливать туда. И мы понимаем, что этим могут пользоваться кандидаты, и могут быть нарушения, ведь чем меньше внимания к округу, тем легче осуществлять манипуляции", - пояснила "Апострофу" Прокопенко.

Голоса за пенсию

А что же в самом Донецке? Собираются ли жители оккупированных территорий принимать участие в парламентских выборах?

"Выборами интересуются, и даже очень, правда, делают вид, что нет, типа чужая страна - уверяет "Апостроф" жительница Донецка Светлана. – Обсуждают рейтинги, кандидатов. Многие люди неплохо ориентируются в украинской политике, особенно люди среднего возраста. Но такого интереса, как к президентским выборам, я не вижу. Основные тезисы: "Медведчук хочет дружить с Россией, он хороший. Порошенко - плохой, Гройсман тоже, а с Зеленским непонятно, но говорит он все правильно, правда, связывают его с Коломойским, а олигарху припоминают заправку самолетов для армии. Ляшка просто не любят, а Вакарчука не понимают, считают "нациком", и вообще - зачем ему это все? Ждут от новой Рады каких-то решений, например, послаблений для пенсионеров, о чем говорил Зеленский. Это чуть ли не основная тема. А в целом, конечно, симпатии на стороне пророссийских сил".