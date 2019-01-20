Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Конституционный суд Польши признал часть положений обновленного закона о Институте национальной памяти неконституционными. Закон наделал шума в отношениях Польши и Украины из-за положений, касающихся "преступлений украинских националистов" и позволяющих открывать уголовные производства из-за отрицания таких преступлений. Судьи КС согласились с позицией президента Польши Анджея Дуды, что понятие "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными и нарушают принцип точности права. Польский журналист и писатель, бывший корреспондент TVP в Украине Веслав Романовский заявил "Апострофу", что это решение суда открывает для Польши и Украины ранее закрытую дверь.

Это, наконец-то, хорошая новость для Киева и Варшавы. Решение Конституционного суда по "украинской части" закона о Институте национальной памяти было хорошо воспринято президентом Петром Порошенко, который поблагодарил президента Анджея Дуду за обжалование этого закона в Конституционном суде.

Закон об Институте национальной памяти, оцениваемый многими специалистами изначально как скандальный, уже был изменен под давлением Израиля, США и Украины. Направление его в Сейм было ошибкой. К счастью, мы уже изучили этот урок.

Решение Конституционного суда по "украинскому" делу несколько очищает атмосферу в разговоре об исторической политике. Это хороший первый шаг в новом году. Теперь время для следующих шагов: отстройка украинских памятников в Польше, разблокировка эксгумации польских могил в Украине и определение общей политики по волынскому преступлению. Это очень важная задача. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы спор о прошлом не закрывал перспективу сильного европейского польско-украинского альянса. Историческая политика должна сойти с первого места политической повестки дня Польши и Украины. Надо настойчиво над этим работать.

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Есть ли для этого шанс? С точки зрения Польши, это надо сделать сейчас, как можно скорее, перед началом избирательного цикла. В мае состоятся выборы в Европейский парламент, а осенью - выборы в Сейм и Сенат в Польше. Последние избирательные кампании в Польше плохо повлияли на польскую внешнюю политику, включая отношения с Украиной. Если бы можно было "снять" историческую политику с политической повестки дня до следующих выборов в Польше, это было бы настоящим искусством, не говоря уже о разочарованных минах в районе Красной площади.

Обмен вежливостью между президентами относительно решения Конституционного суда является очень хорошим сигналом. Его можно рассматривать как объявление нормальных контактов между премьер-министрами Украины и Польши, которые недавно были якобы замороженными. Деятельность премьер-министров может только способствовать решению задачи снижения напряженности в противостоянии двух точек зрения в вопросах исторической политики.

Какие риски для этого процесса? После террористического покушения на мэра Гданьска Павла Адамовича политическая ситуация в Польше стала трудно прогнозируемой. Сейчас неизвестно, как это событие повлияет на политический выбор поляков. Смогут ли представители "Права и справедливости" исправить свою консервативную и националистическую политику? Какие выводы будут сделаны, и какую политику будут проводить другие политические партии? Уменьшится ли внутреннее напряжение и появится ли диалог вместо острого политического конфликта? Здесь есть определенные неизвестные моменты. Сегодня польская политика переживает сложное время. Тем важнее, чтобы поддерживать инициативы Варшавы и Киева, которые снижают напряженность в отношениях.

Мэр Павел Адамович оставил твердое политическое завещание. В польском политическом дискурсе начинает функционировать концепция "Гданьской модели", в которой доминируют разговоры, диалог, демократические и европейские ценности. Павел Адамович строил городскую республику свободных людей, которые уважают друг друга. Не случайно, что слова соболезнования семье мэра Адамовича и администрации Гданьска прислали политики из Украины, Беларуси, Литвы и России. "Гданьская модель" Павла Адамовича становится серьезной альтернативой лозунгу "Польша first" Ярослава Качиньского.

Если подытожить, Конституционный суд объявил хорошую новость для поляков и украинцев. У власти наших стран есть шанс хорошо ее использовать. Однако на это нет очень много времени.