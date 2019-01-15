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Резонансное убийство мэра в Польше: фото и все подробности о преступнике

вторник, 15 января 2019, 10:25

Стало известно об убийце мэра польского города Гданьска Павла Адамовича.

Об этом сообщает польское издание wyborcza.pl.

Преступником оказался 27-летний Стафан В., который провел 5,5 лет в тюрьме за вооруженное ограбления двух отделений банков. Он попался после последнего ограбления, когда полицейские организовали рейд на него в Гданьской Заспе. Злоумышленник украл 15 тысяч злотых, но при задержании у него обнаружили только 2,5 тысячи. Выяснилось, что остальные он потратил на поездку на Канарские острова, игры в казино и посещения ресторанов. Преступник похвастался туром в социальных сетях и гулял по городу в темных очках, которые. Подчеркивают, что его поведение напоминало сцены из классических гангстерских фильмов.

Кроме этого, ранее он подвергался психиатрическому лечению как во время тюремного заключения, так и в подростковом возрасте. Согласно информации в СМИ, ему был поставлен диагноз параноидной шизофрении и началась медикаментозная терапия. Он вышел из тюрьмы в начале декабря 2018 года.

После нападения на мэра преступника доставили в больницу с ранением. "У него был сломан нос и травма руки. Вероятно, он был ранен на месте происшествия", - сказал один из следователей.

Мужчина в сопровождении полиции был доставлен в отделение неотложной помощи в больнице в Гданьске около 21:30, через полтора часа после приступления. Анализы показали, что он был трезвым и не находился под воздействием интоксикантов.
Позже его перевели в областную психиатрическую больницу, после консультации с врачом его доставили в помещение для задержанных. В понедельник утром, 14 января, он пришел в прокуратуру на допрос.

По данным издания "Громадське", убийцу политика Польши взяли под стражу на три месяца. Злоумышленнику грозит наказание не менее 12 лет тюрьмы, максимальное наказание - пожизненное заключение.

Фото - Grzegorz Mehring

Напомним, Стафан появился с 15-сантиметровым военным ножом на сцене концерта WOŚP и там напал на мэра Адамовича. Преступник ранил мэра и он скончался от полученных травм. Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелинский подтвердил, что у преступника есть проблемы с психикой.

Как сообщал "Апостроф", в Варшаве несколько тысяч человек собрались на молчаливый митинг в память о мэре Гданьска Павла Адамовича, который скончался в больнице сегодня, 14 января, из-за ранений, полученных в следствие покушения.

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