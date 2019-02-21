Европа уже не верит Украине: о чем умолчал Дональд Туск

Визит президента Европейского совета Дональда Туска стал неординарным событием в политической жизни Украины. Но несмотря на любовь к Украине, Туск продемонстрировал, что Европа устала от нашего государства и ждет решительных шагов Киева в вопросах конфликта с Россией и борьбы с коррупцией. Такое мнение высказал "Апострофу" дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

Выступление президента Европейского Совета Дональда Туска в украинском парламенте, да еще и на украинском языке, действительно стало неординарным событием. По сути, высокий гость чего-то кардинально нового или необычного не сказал. Украина является частью Европы - это географический факт, без Украины не будет Европы - так же констатация очевидности. ЕС приветствует европейские стремления Украины - фраза из Общей стратегии ЕС в отношении Украины двадцатилетней давности. ЕС не признает аннексии Крыма и будет продолжать санкции в отношении РФ - минимально правильная и рациональная позиция для ЕС в условиях, когда ничего больше в ответ на российскую агрессию одна часть ЕС не может, а другая - не хочет делать. Как в изложении позиции ЕС в отношении Украины, так и в рекомендациях "что делать" Туск повторил ранее высказываемые положения. Но вот как он это сделал... уравновешенность и искренность, сдержанная эмоциональность и некрикливость, отсутствие гордости и самолюбования - это все то, чего так не хватает многим, даже лучшим отечественным спикерам. И это то, что действительно подкупило всех, кто слушал это замечательное выступление.

Хотя нет, кое-что новое президент Европейского совета таки сказал. Точнее - процитировал. Дональд Туск зачитал часть стихотворения Галины Крук "Все мы, Европа, так глубоко обеспокоены", где львовская поэтесса жестко упрекнула ЕС за отсутствие эффективной помощи Украине тогда, когда происходили убийства на Майдане. То, что чиновник такого уровня включил в свое выступление такие жесткие критические слова в свой адрес, является по сути признанием со стороны ЕС своей доли ответственности за отсутствие адекватной реакции на события в нашем регионе.

Это действительно что-то новое. В ЕС не любят говорить о собственных ошибках, тем более признавать их так громко и на таком уровне. Сделать это мог разве что только действительно представитель Польши в руководстве ЕС, которому боль украинцев ближе и понятнее, и который может себе позволить такие слова за полгода до завершения своего пребывания на должности.

Сомневаюсь, что в ближайшее время найдется еще несколько политиков такого уровня, которые будут способны на подобные шаги. Атмосфера внутри Европы меняется - и в дискуссиях о будущем самой Европы, и при обсуждении отношений с соседями. "Ukraine fatigue" - усталость от Украины - снова становится любимым словом чиновников в европейских столицах, когда речь заходит об отношениях с нашим государством. Остается, конечно, надежда на перезагрузку страны после выборов - но она очень и очень небольшая.

"Мы симпатизируем украинцам, - сказал мне один мой собеседник в Брюсселе, - но нам надоели ваши политики, которым нельзя верить и с которыми никто не хочет иметь дело. Никто уже не верит никому из Украины. Имидж страны такой, что вашему руководству не хватает честности - и с этим вашей стране еще долго придется жить. Поэтому все, что должен сказать украинский лидер, для того, чтобы мы ему поверили, - это лишь два тезиса:

первый - я сделаю все для того, чтобы Украина перестала быть проблемой и сосредоточусь на урегулировании, а не на создании проблем. У меня достаточно государственной ответственности и мужества пойти на непопулярные шаги для решения ключевых проблем страны - конфликта с Россией и коррупции. Украина больше не будет для вас головной болью;

вторая - я сделаю все для обеспечения права частной собственности и устранения влияния государства на бизнес и инвесторов. Я гарантирую, что государство и правоохранительные органы прекратят вмешательство в бизнес, а политические и лоббистские группы больше не будут использовать власть для личного обогащения.

Этих двух тезисов будет достаточно, чтобы мы серьезно посмотрели на политического лидера, который это скажет. Больше слов будут свидетельствовать, что лидер через многословие только скрывает свою неготовность к таким шагам - а значит и доверия не будет".

Поэтому и приятно было слушать президента Европейского совета - потому что это было честно, по настоящему, коротко и по существу. В отличие от часовых сверхэмоциональных бахвальств и самовосхвалений украинских чиновников, от которых тошнит уже с первых минут.

Дождемся ли мы когда-то своего Вашингтона? Или хотя бы Туска...