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Политика

Выборы президента 2019

Зеленский и Порошенко в Париже: онлайн трансляция

пятница, 12 апреля 2019, 07:41

Президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский 12 апреля встретятся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне украинские политики провели разговор в эфире телеканала 1+1. В результате Зеленский грубо выказался в адрес Порошенко и прервал общение.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию встречи трех политиков в столице Франции перед вторым туром выборов.

10:17 А вот и официальный анонс от пресс-службы Макрона

07:59 В администрации Макрона заявили, что примут Зеленского в Елисейском дворце в 15:00. Встреча с Порошенко запланирована на 18:00. Французский президент намерен обсудить вопросы двусторонних отношений и, возможно, сотрудничество в рамках нормандского формата.

В штабе Зеленского подтвердили встречу, не раскрыв никаких деталей.

Порошенко заявил, что на кону переговоров "судьба государства, судьба не только украинской, но и европейской безопасности, судьба стабильности континента".

Напомним, о встрече сообщил 10 апреля на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной... Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно будет иметь встречу с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже будет встречаться с Макроном", – рассказал Медведев.

По его словам Порошенко считает, что Зеленскому "было бы полезно выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать приобретать хоть какой-то опыт".

По словам Медведева на 12 апреля у Порошенко также запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал "Апостроф", Порошенко и Зеленскому не удалось достигнуть общего решения по дебатам. Представители нынешнего президента настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19 числа призывают прийти в студию "Общественного". В то же время, представители Зеленского согласны на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского в первом туре проголосовало 5 714 034 (30,24%) избирателя, за Порошенко – 3 014 609 (15,95%). Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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