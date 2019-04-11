На "Олимпийском" встретились люди Порошенко и Зеленского: о чем договорились

Представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает "5 канал".

Как отмечается, представители нынешнего президента настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19 числа призывают прийти в студию "Общественного". В то же время, представители Зеленского согласны на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля.

Встреча представителей штабов прошла в закрытом режиме и длилась около 20 минут. Общего решения достигнуть не удалось.

В штабе Зеленского также предполагают, что возможны дебаты в виде телемоста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.