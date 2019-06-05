Визит Зеленского в Брюссель: фото, видео и главные тезисы

Во время своего визита в Брюссель 4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегический курс страны на приобретение полноценного членства в ЕС и НАТО остается неизменным.

Об этом он сказал во время общего брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина готова выполнять Минские договоренности.

"Но мы должны быть в первую очередь способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поблагодарил за политическую и практическую поддержку, которую Украина получает от Североатлантического альянса и союзников.

"Очень хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом. Вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач - стабильность и безопасность в Черном море, что требует дополнительных усилий Альянса", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, в Брюсселе Зеленский также встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Президент поблагодарил ЕС за поддержку и помощь в сдерживании российской агрессии.

"Наша цель остается неизменной - освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами", - заявил Зеленский, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Также 4 июня Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинского-польских взаимоотношений на повестке дня стратегического партнерства Украины и Польши", - заявил глава Украины.

Дуда в свою очередь пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом назвал идею украинского бизнесмена Игоря Коломойского о дефолте Украины слухами.