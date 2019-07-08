Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

С приближением выборов в Верховную Раду Украина оказывается все более уязвимой перед хакерскими атаками, провокациями в обществе и на фронте. Об угрозах, с которыми может столкнуться наша страна, "Апостроф" спросил ЭДВАРДА ЛУКАСА - бывшего главного редактора британского издания The Economist, старшего вице-президента Центра анализа европейской политики (CEPA), эксперта по вопросам энергетической и кибернетической безопасности и шпионажа.

- Как может Кремль вмешиваться в украинские выборы?

- Сейчас существует очень много способов вмешаться в выборы. Можно прибегать к подкупу, запугиванию, хакерским атакам и "сливам" информации, напрямую вмешиваться в подсчет голосов. Я не думаю, что Россия откажется от использования всех этих техник.

Во время президентских и парламентских выборов в США Кремль показал, что может широко использовать хакерские атаки и "сливы" информации. Эти же техники и подкуп использовали во время референдума по поводу Brexit. В странах Европы мы можем видеть экономическое влияние кремлевских олигархов.

Перед парламентскими выборами возможно военное обострение возле Мариуполя, увеличение военного присутствия в Крыму, атаки на объекты инфраструктуры.

- Действия Кремля перед выборами будут эффективными?

- Лучшее, что может сделать Кремль, чтобы помешать своим сторонникам пройти в украинский парламент - это напасть на Украину. Если это произойдет, сознательное население консолидируется.Можно сказать, что самым большим сторонником украинской независимости фактически является мистер Путин. И это очень важно, что в Украине - свободные выборы. То, что люди верят в глупости, делают глупости - это цена демократии. Но Украина все равно будет сильнее России, где долгое время правит Путин.

- Что может сделать Украина, чтобы защитить себя?

- Украина должна быть готова действовать в ответ, продемонстрировать свою стойкость. Надо сделать транспортную, информационную и финансовую системы более устойчивыми к нападениям. Надо усиливать международную поддержку, привлекать внимание к военному давлению России в Азовском море. Надо усилить информационные системы, чтобы исчезла российская пропаганда. Россия скупает влияние через дружественно настроенных к ней украинских олигархов. Если Россия видит слабину, она пытается ею воспользоваться.

- Как противодействовать российской пропаганде?

- Нет единого способа противодействовать российской пропаганде. Один из путей - улучшение медиаграмотности. Как в Финляндии - там учат детей распознавать пропаганду и подвергать информацию, которую они видят, сомнениям. Надо поддерживать настоящие медиа финансово, чтобы у фейковых было меньше шансов.

Эдвард Лукас: "Нет единого способа противодействовать российской пропаганде Фото: kremlin.ru

- Что нужно изменить в наших СМИ для более эффективной борьбы с влиянием Кремля?

- Быть более прозрачными по лидерству, чтобы стимулировать онлайн-медиа, не только одного или нескольких традиционных телерадиовещателей. Это будет способствовать развитию независимых журналистов-расследователей. Постмайданные медиа успешны, но предстоит еще многое сделать. Надо развивать объективное общественное вещание, которое бы освещало обе позиции сторон в конфликтах, ставило бы правильные вопросы. Также важно защитить журналистов от запугивания со стороны чиновников и бизнесменов. Не должно быть, как при Петре Порошенко, что каждый, кто критиковал его политику, был предателем.

- Чем может Запад помочь Украине?

- Украине нужно свыкнуться с тем, что она должна помочь себе сама. Мы не можем любить Украину сильнее, чем сами украинцы. Основное, что нужно сделать в Украине, должны сделать украинцы. МВФ предоставил финансовую помощь, и Украина прошла через очень трудный период 2014 года. Надо продолжать реформы в энергетическом секторе, критически важные изменения государственного управления и судопроизводства. Надо поощрять заем, чтобы были инвестиции в бизнес. Военная помощь из США - очень необходима.

Скандальное возвращение России в ПАСЕ было на редкость плохим решением. Теперь мы должны восстановиться от причиненного нам вреда. Я считаю, что западные страны должны выйти из Совета Европы после возвращения туда России. Сейчас очень расшатаны Германия и Франция, Британия и Америка. Поэтому я даже не знаю, чем сейчас является Запад. Поэтому Украине нужно решать свои проблемы самостоятельно.

- Сейчас в Европе сильны пророссийские настроения. Часть политиков, которые их поддерживают, прошли в Европарламент и другие структуры ЕС. Что делать Украине, учитывая все это?

- Говорить, что эти силы - пророссийские - это очень упрощать. Я бы сказал, что это - антисистемные политики. Очень редко они пророссийские, но в большинстве - антиамериканские или выступают против существующего порядка вещей. Просто они думают: если нам не нравится, и Путину не нравится, – то он наш друг. Но я могу сказать, что Европа сбережет свою солидарность, хотя и не на том же уровне.

Но украинцам следует прекратить думать о внешнем мире, а вместо этого обратить внимание на собственную страну. После Майдана прошло 6 лет, а еще столько работы предстоит выполнить, чтобы сделать Украину современной, эффективной процветающей европейской страной. В Украине высокий уровень безработицы, но в этом виновата не Россия. Чем эффективнее будет становиться Украина, тем проще ей будет привлечь внимание Европы и остального мира.