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Отбить Турцию у России: чем важен визит Зеленского в Анкару

Максим Глущенко об итогах поездки Зеленского в Турцию

Максим Глущенко, руководитель "Центра антикризисных инициатив", специально для "Апострофа" четверг, 8 августа 2019, 19:41
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Максим Глущенко об итогах поездки Зеленского в Турцию Фото: president.gov.ua

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Анкару стал одним из немногих проявлений многовекторности украинской политики. Он показал, что мы готовы сотрудничать не только с США, но и со странами, имеющими противоречия с Вашингтоном. Турция же для Украины может стать успешным партнером в разработке оборонно-промышленного комплекса. Об этом "Апострофу" рассказал руководитель "Центра антикризисных инициатив" Максим Глущенко.

В целом визит важный. Особенно в контексте того, что в последнее время Турция опять стала дрейфовать в сторону РФ, проигнорировав даже угрозу санкций США из-за сделки по покупке ЗРК "Триумф". Поэтому необходимо удержать Турцию в пуле наших, пусть и ситуационных, но союзников по ряду вопросов. Наиболее важный из них - завершение войны и реинтеграция Донбасса, как первый шаг в выполнении обещаний нового президента Украины. И акцентирование Зеленским в своей речи внимания на вопросе возвращение из РФ моряков - явное тому подтверждение. Безусловно, каждый глава государства преследует свои интересы. Но просто строить догадки, как будут решаться оговоренные проблемы - дело неблагодарное. Думаю, вскоре станут ясны мотивы Анкары.

Кроме того, Турция интересна нам и в вопросах сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса. Турецкая армия - вторая по своей мощи и потенциалу среди армий стран-членов НАТО и десятая в мире. Это согласно данным индекса Global Power, который оценивает мощь армий по ряду критериев - живая сила, техника и так далее.

Турция очень продвинулась вперед за последние лет 10 в сфере ОПК. Именно в собственных разработках - и бронетехника, и авиация, и радиолокация. При том, что возможности кооперации с другими странами у них ограничены из-за различных санкций. А учитывая, что нам однозначно нужны партнеры для кооперации по ряду направлений, и далеко не все страны горят желанием с нами сотрудничать, Турция может стать одним из таких партнеров. Но в развитии совместных проектов, а не просто как поставщик оружия нам. Мы должны развивать свой ОПК.

Нам нужно развивать и без того неплохие отношения с Анкарой. Для этого нужно больше конкретики, практических шагов, реальных проектов, где будет определена роль Турции, их интерес. Не даром же звучали цифры торгового оборота между странами - 4 млрд дол в 2018 году. И намерения увеличить оборот до 10 млрд. Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. И он захочет увидеть конкретные шаги в этом направлении.

Важно, что визит зафиксировал дальнейшее поддержание партнерских отношений, позицию Эрдогана по украинским вопросам. А с нашей стороны - нечастое в последнее время проявление многовекторности во внешней политике, когда мы сохраняем хорошие деловые отношения и с США, и Турцией, хотя эти две страны по многим вопросам не сходятся.

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