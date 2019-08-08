Вдвоем против Путина: первые итоги визита Зеленского к Эрдогану

На этой неделе, 7-8 августа, президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Турции. Накануне он уже провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. В четверг, 8 августа, Зеленский принял участие в бизнес-форуме в Стамбуле. Позже он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Уже во время встречи в Анкаре стал известен, возможно, важнейший итог визита Зеленского - Турция останется одним из ключевых партнеров Украины в противостоянии с Россией.

"Апостроф" рассказывает о знаковом визите и его первых итогах.

Самолет с Зеленским приземлился в Анкаре в среду, 7 августа, около 13:50. После этого президент возложил цветы к Мавзолею Ататюрка.

Украинская община и Крым

Далее Зеленский провел важную встречу с украинской и крымскотатарской общинами, приняв участие в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

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"Я точно знаю, что наступит день, когда Крым вернется в Украину, и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом. И песня "Эй, гузель Къырым" будет звучать лишь как давнее воспоминание обо всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа. И в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы", - сказал Зеленский.

Встреча с Эрдоганом и забавный конфуз

Позже состоялось главное событие дня – встреча Зеленского и Эрдогана, а также последующие переговоры. Что интересно, не обошлось и без комичного конфуза с Зеленским. Стоит ли винить в этом президента-неумеху? Вряд ли. Кто-то из протокольной службы должен был объяснить ему, как выглядит вся процедура и что он должен делать.

Но вернемся к серьезному. Далее Зеленский и Эрдоган провели переговоры "с глазу на глаз", а также украинско-турецкие переговоры в широком формате.

По сообщению пресс-службы, обсуждали экономическое сотрудничество, скорейшее внедрение Соглашения о зоне свободной торговли, а также вопросы туризма и инвестиций.

Не обошли стороной вопросы Минских соглашений и войны на Донбассе. Также Зеленский и Эрдоган обсудили защиту прав крымских татар в Крыму.

"В России и оккупированном Крыму незаконно содержится более 100 заключенных. Просим, чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождении. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", – подчеркнул Зеленский.

Он также показал Эрдогану браслеты с имена пленных украинских моряков, заявив, что они не позволяют ему забыть о судьбе украинцев, на что получил от Эрдогана ответ, в котором чувствуется вся восточная мудрость.

"Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы", - заметил турецкий лидер.



О чем еще заявили президенты

На пресс-конференции Зеленский сообщил присутствующим о том, что накануне на Донбассе были убиты четверо украинских военных, предложив почтить их память минутой молчания.

"Я думаю, это очень важно, чтобы все понимали, что весь мир – и Турция, и любая другая страна – помнит о наших бойцах. Это очень важно для их родителей, для их детей", – сказал он.

Также он заявил, что Украина будет искать механизм, который заставит Россию отвечать за ее действия. И выразил надежду в том, что Турция станет одним из главных партнеров Украины в этом вопросе.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля", – заявил Зеленский.

Он также посетовал на угрозы продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследования крымских татар, заявив, что это "может стать бедой всего региона".

Также он поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами – в частности оккупацию Крыма Россией", – сказал он.

В свою очередь Эрдоган подтвердил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма. Он также заявил, что защита прав крымских татар останется приоритетом для Турции.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", – добавил президент Турции.

Уже во время бизнес-форума 8 августа Зеленский также озвучил несколько смелых заявлений о том, что ждет Украину в ближайшие 5 лет. О них читайте здесь.



Что подписали в Турции