RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Вдвоем против Путина: первые итоги визита Зеленского к Эрдогану

Турция останется важнейшим партнером Украины в противостоянии с Россией

Дмитрий Иванческул четверг, 8 августа 2019, 15:17
читати статтю українською
Турция останется важнейшим партнером Украины в противостоянии с Россией Фото: president.gov.ua

На этой неделе, 7-8 августа, президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Турции. Накануне он уже провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. В четверг, 8 августа, Зеленский принял участие в бизнес-форуме в Стамбуле. Позже он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Уже во время встречи в Анкаре стал известен, возможно, важнейший итог визита Зеленского - Турция останется одним из ключевых партнеров Украины в противостоянии с Россией.

"Апостроф" рассказывает о знаковом визите и его первых итогах.

Самолет с Зеленским приземлился в Анкаре в среду, 7 августа, около 13:50. После этого президент возложил цветы к Мавзолею Ататюрка.

Украинская община и Крым

Далее Зеленский провел важную встречу с украинской и крымскотатарской общинами, приняв участие в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1
Зеленский в Турции Пресс-служба
1 / 1

"Я точно знаю, что наступит день, когда Крым вернется в Украину, и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом. И песня "Эй, гузель Къырым" будет звучать лишь как давнее воспоминание обо всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа. И в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы", - сказал Зеленский.

Встреча с Эрдоганом и забавный конфуз

Позже состоялось главное событие дня – встреча Зеленского и Эрдогана, а также последующие переговоры. Что интересно, не обошлось и без комичного конфуза с Зеленским. Стоит ли винить в этом президента-неумеху? Вряд ли. Кто-то из протокольной службы должен был объяснить ему, как выглядит вся процедура и что он должен делать.

Но вернемся к серьезному. Далее Зеленский и Эрдоган провели переговоры "с глазу на глаз", а также украинско-турецкие переговоры в широком формате.

По сообщению пресс-службы, обсуждали экономическое сотрудничество, скорейшее внедрение Соглашения о зоне свободной торговли, а также вопросы туризма и инвестиций.

Не обошли стороной вопросы Минских соглашений и войны на Донбассе. Также Зеленский и Эрдоган обсудили защиту прав крымских татар в Крыму.

"В России и оккупированном Крыму незаконно содержится более 100 заключенных. Просим, чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождении. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", – подчеркнул Зеленский.

Он также показал Эрдогану браслеты с имена пленных украинских моряков, заявив, что они не позволяют ему забыть о судьбе украинцев, на что получил от Эрдогана ответ, в котором чувствуется вся восточная мудрость.

"Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы", - заметил турецкий лидер.

О чем еще заявили президенты

На пресс-конференции Зеленский сообщил присутствующим о том, что накануне на Донбассе были убиты четверо украинских военных, предложив почтить их память минутой молчания.

"Я думаю, это очень важно, чтобы все понимали, что весь мир – и Турция, и любая другая страна – помнит о наших бойцах. Это очень важно для их родителей, для их детей", – сказал он.

Также он заявил, что Украина будет искать механизм, который заставит Россию отвечать за ее действия. И выразил надежду в том, что Турция станет одним из главных партнеров Украины в этом вопросе.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля", – заявил Зеленский.

Он также посетовал на угрозы продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследования крымских татар, заявив, что это "может стать бедой всего региона".

Также он поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами – в частности оккупацию Крыма Россией", – сказал он.

В свою очередь Эрдоган подтвердил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма. Он также заявил, что защита прав крымских татар останется приоритетом для Турции.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", – добавил президент Турции.

Уже во время бизнес-форума 8 августа Зеленский также озвучил несколько смелых заявлений о том, что ждет Украину в ближайшие 5 лет. О них читайте здесь.

Что подписали в Турции

  1. Протокол о договоренностях по использованию и изучению космоса между Национальным космическим агентством Украины и Национальным космическим агентством Турецкой Республики;
  2. Договор о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турецкой Республики и Торгово-промышленной палатой Украины.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса

О чем могут договориться Зеленский и Трамп на осенних переговорах в США: Апостроф выделил главные вопросы

Пять проблем, которые Зеленскому нужно исправить в отношениях с Западом

Пять самых значительных признаков того, что внешнеполитический статус Украины переживает проблемные времена - в материале Апострофа

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Телефонные переговоры Зеленского и Путина - Виталий Портников рассказал, что они могут значить для Украины

Новости

8 августа

17:35
В Турции жестко поставили на место пропагандистку Путина, которая прорывалась к Зеленскому: видео
17:33
Разбитые авто и поваленные деревья: опубликованы фото и видео последствий урагана в Киеве
17:19
Экс-президент Киргизстана сдался власти: первые подробности и кадры с места
17:15
Из президентов в киноделы: как Барак Обама с женой стали продюсерами Netflix
16:52
Возникли недоразумения: появились тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем
16:50
Синоптик предупредила о скачке температуры до +35: прогноз на ближайшие дни
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: