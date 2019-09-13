Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

В Киеве 12-14 сентября 2019 года проходит 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". На форуме выступят более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран, которые будут обсуждать глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.

На форуме YES "Апостроф" пообщался с американским дипломатом и бывшим посолом США в Украине УИЛЬЯМОМ ТЕЙЛОРОМ и расспросил его о будущем американско-украинских отношений при президенте Владимире Зеленском.

- Следили ли вы за президентскими выборами в Украине, и как отреагировали на победу шоумена Владимира Зеленского?

⁃ Владимир очень успешный бизнесмен. Он получил более 73% поддержки, он умный человек, планирует закончить войну на Востоке на украинских условиях и побороть коррупцию. Я думаю, он это сможет сделать.

⁃ Многие видели проблему в том, что у него нет политического прошлого и называли его комиком, который пришел к власти. Это проблема?

⁃ Нет, это не проблема. Он хороший бизнесмен и да, хороший актер. Он создал очень популярный сериал. Вероятно, его смотрели на всем постсоветском пространстве. Люди его знают. Но в первую очередь, он бизнесмен, и в его окружении есть люди, которые разбираются в разных вопросах.

⁃ Изменятся ли как-то взаимоотношения Украины и США при президентстве Зеленского?

⁃ Если он продолжит курс на восстановление мира на Донбассе, борьбу с коррупцией, курс на вступление в ЕС и НАТО, тогда отношения США и Украины будут все прочнее и прочнее.

⁃ Если сравнивать с периодом президентства Порошенко, почему именно при нынешнем президенте Зеленском Путин стал более открытым?

⁃ Путин трижды общался с Зеленским по телефону. Я не думаю, что он часто общался по телефону с Порошенко. Я считаю очень правильно, что президенты России и Украины начали говорить друг с другом, есть некий прогресс, чего не хватало ранее. И Зеленский получил огромную победу, когда вернул политзаключенных из России. Есть потенциал для конструктивного диалога.

- Как вы думаете, почему Путин не хотел разговаривать с Порошенко, но идет сейчас на диалог с Зеленским?

- Потому что он считает, что президент Зеленский может сдержать свои обещания. Он выиграл с 73% поддержкой граждан, его партия получила 60% мест в ВР - 254 депутата. Он действительно может что-то сделать.

⁃ Вы верите в то, что при Зеленском наконец-то закончится война?

⁃ Он очень много работает над этим. Да, я думаю, он будет сотрудничать с Путиным, с партнерами Украины, и он будет добиваться прогресса.

⁃ Внутри Украины существует критика прямых переговоров с РФ. К примеру, Порошенко не единожды говорил о том, что нужны посредники - Франция, Германия, потому что верить Путину нельзя.

⁃ Да, это хорошо, что Порошенко вел переговоры с Францией и Германией. Но также хорошо, что Зеленский говорит напрямую с Путиным.