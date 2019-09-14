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Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Отношения между Украиной и ЕС полны оптимизма

Марина Шашкова, Екатерина Шумило суббота, 14 сентября 2019, 18:05
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Отношения между Украиной и ЕС полны оптимизма Фото: 24.tv

Профильный вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба отвечает за евроинтеграцию Украины. У него есть достаточный опыт сотрудничества с европейскими политиками, потому эта должность не стала для него неожиданной. На полях форума Ялтинская экономическая стратегия (YES) "Апостроф" расспросил ДМИТРИЯ КУЛЕБУ о том, что ждет отношения между Украиной и Европейским союзом в будущем и чего от нас ожидают наши западные партнеры.

- Расскажите, какие сейчас отношения между Украиной и Европой?

- Отношения полны оптимизма. Потому что произошла перезагрузка власти в Украине и в Еврокомиссии (в июле новым главой ЕК стала Урсула фон дер Ляйен - "Апостроф"). Европейский союз хочет быть более влиятельной силой на глобальной сцене. Для этого им нужна Украина, именно как часть Европы. Поэтому я считаю, что сейчас открываются новые возможности для углубления наших отношений. Конечно, будет много рисков, много противодействий, вызовов. Сейчас можно продолжить то, что начато, но выйти и на другое качество. Потому что новые люди в украинской и в европейской власти могут установить новые отношения и открыть новые возможности для развития.

- Недавно во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС президент Словении сказал, что Украине стоит предоставить "особый статус"...

- Никакого особого статуса!

- Что он имел в виду?

- Едет президент, где-то выступает, поэтому ему нужно проявить какую-то креативность. И я это поддерживаю. Но стратегическая цель Украины остается неизменной - это членство в ЕС. Если какой-то специальный статус рассматривается как альтернатива членству, то мы это отвергаем, нам это не нужно. Но мы благодарим наших международных партнеров за их креативный подход.

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- Когда мы сможем получить членство в ЕС?

- Когда в Советском Союзе строили коммунизм, то обещали его построить каждые десять лет. Так ничего и не вышло. Мы уже не должны с вами мыслить категориями советских идеологов. Потому что постсоветские лидеры Украины подсадили нас на эту иглу. Я могу сказать, что нет сроков (получения членства). Есть процесс. Никто ничего не может сказать. Мы должны иметь цель и не отклоняться от нее.

- Какие сейчас ставят требования новой украинской власти в Евросоюзе?

- Никто никаких требований не ставил. Я был в Брюсселе во вторник (10 сентября - "Апостроф"), встречался по линии ЕС, рассказывал, что мы хотим, какие у нас приоритеты. Они слышали, говорили, где готовы сотрудничать.

- В каких именно проектах?

- Мы хотим заключить с ЕС Соглашение о сертификации промышленных товаров. Это так называемый промышленный безвиз: чтобы украинские промтовары могли свободно продаваться на рынке ЕС. Эту задачу я озвучил, сказал, что мы серьезно к этому относимся, хотим идти по этому пути. Также мы говорили об интеграции энерго- и цифрового рынка, о реформе таможни. Все готовы работать. Но мой акцент был на всех встречах очень четким: речь идет о двустороннем движении. Мы должны идти рядом с ЕС. Нет ни одной европейской страны, которая смогла бы себя реформировать и стать членом Евросоюза, не получая последовательную поддержку от ЕС. И Украина должна рассматриваться только через такую перспективу. Иначе мы не будем работать. Это должна быть общая история успеха Украины и ЕС.

- Европейцы что-то говорили по поводу борьбы с олигархами, а также с их вмешательством в политику?

- На одной встрече только один человек об этом сказал. В общем, европейцы не мыслят такими категориями. Они мыслят категориями установления равных правил игры. И это является желанием нового правительства и президента Украины. И те реформы, которые запустил президент, показывают, что мы серьезно относимся к созданию равных, понятных правил игры в Украине.

- Есть ли у вас планы по евроинтеграции восточных регионов страны?

- Одна из идей, с которой я пришел на должность, называется децентрализация евроинтеграции. Уже кое-что делается. Но я хочу, чтобы это работало системно. И я считаю, что мы должны показать конкретные экономические преимущества евроинтеграции для граждан центральных и восточных областей. Кстати, я уже разговаривал с председателем Херсонской области Юрием Гусевым, и он полностью готов тестировать у себя некоторые форматы такой евроинтеграции.

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