Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос

17 депутатов Верховной Рады от президентской фракции "Слуга народа" посетят Международный экономический форум в швейцарском Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. К делегации присоединится и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, мероприятие посетят и мировые лидеры, в частности президент США Дональд Трамп. А вот российского президента Владимира Путина в Давосе не будет.

Темой нынешнего форума является максимальная польза от бизнеса для "заинтересованных лиц" - участники будут обсуждать разумное потребление, экологические проблемы и сотрудничество бизнеса и местных общин.

Украине на форуме нечего показать, поскольку мы или сворачиваем обсуждаемые инициативы, или не имеем достаточно опыта в них. Такое мнение высказал "Апострофу" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Украина должна быть представлена на любом авторитетном форуме. Главный вопрос, есть ли у Украины какой-то месседж, с которым она выходит на эту ярмарке общемирового тщеславия. Сможем ли мы что-то продемонстрировать? В сентябре прошлого года проходил так называемый "Польский Давос" в Кринице-Здруй (курортный городок на юге Польши, - "Апостроф"). И там не представлен ни один украинский министр, представитель Офиса президента или госчиновник. Поэтому если мы летим только подышать чистым альпийским воздухом и вкусно позавтракать у Виктора Пинчука - то какой смысл в этом? Надеяться, что Владимир Зеленский экспромтом встретится с кем-то из мировых лидеров, если эта встреча заранее не договорена - бесполезно.

В этот раз снова будет работать Украинский дом, поэтому будет возможность пригласить иностранных делегатов пообщаться с украинскими чиновниками. Но возникает вопрос - какой месседж мы можем донести до мира, если на прошлой неделе речь шла о отставке главы правительства, что больше напоминало идеальный шторм в чашке премьера. Президент Зеленский заявил, что он ее не принял, хотя на самом деле он не имеет полномочий принимать ее или нет.

Украина, к сожалению, допустила ряд стратегических ошибок и не может себя мощно продемонстрировать в Давосе. Но наше государство достаточно большое по размеру и потенциалу, чтобы за нами внимательно наблюдали. И наиболее опасно в этой ситуации считать, что другие вокруг глупее нас, иначе нам будет трудно просить деньги.

Следует помнить, что в условиях Давоса плохо продается месседж, что Украина - защитница Европы. Там не только политики, но и мировые финансовые лидеры. Украину нужно представить как страну возможностей. Но под это нужно соответствующее портфолио, а оно не нарабатывается в режиме видео-обращений.

Боюсь, что экономическая и политическая ситуация в Украине сейчас такова, что мы не сможем говорить на тему опубликованного "Манифеста Давос": о разумном потреблении, экологических инициативах, сотрудничестве правительства, предприятий и общин. Как мы можем предложить что-то в плане "зеленой энергетики", если у нас появляются инициативы об отказе от "зеленого" тарифа? У нас есть положительный опыт объединенных территориальных общин, но местное самоуправление мы начали развивать одними из последних в Европе. У нас нет благоприятного экономического климата - и это серьезный факт.

Мы не сможем сформулировать положительный месседж, не можем ничего предложить. И в этом нет ничего удивительного. За последние 15 лет произошли четыре волны изменений государственной власти - бюрократов, которые должны обеспечивать преемственность власти. У нас после каждых президентских выборов происходит искоренение старых кадров по коммунистическому принципу "до основания, а затем мы наш, новый мир построим".