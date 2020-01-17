Увольнение без увольнения: почему блеф не спасет Гончарука от проблем

История с заявлением Алексея Гончарука об уходе с должности премьер-министра может закончиться для него весьма печально несмотря на то, что президент Владимир Зеленский выступил в поддержку главы Кабмина. Манипуляция с заявлением об увольнении Гончарука, пускай не напрямую, но подставила президента. К чему это может привести, разбирался "Апостроф".

Заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в пятницу, 17 января, взорвало информационное пространство. Как рассказали "Апострофу" в Верховной Раде народные депутаты из фракции "Слуга народа", данное решение было вызвано появлением скандальных аудиозаписей, компрометирующих Гончарука.

"Слова Гончарука о готовности идти в отставку нужны были, чтобы снять напряжение, которое возникло после публикации разговоров. Это могло серьезно охладить отношения между премьером и Владимиром Зеленским. Надо было как-то реагировать", - сказал один депутат из СН.

Сняла ли эта история напряжение - большой вопрос. Но Гончарук весьма комплементарно отозвался о президенте в своем посте в Facebook.

"Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - написал премьер-министр.

Но действия Гончарука не имеют никакого юридического веса: премьер должен был подать заявление об отставке в Верховную Раду, а не президенту. И хотя Гончарук приехал в парламент на час правительства, но он очень быстро покинул главный законодательный орган страны, не пожелав общаться с прессой.

В Верховной Раде информация об отставке Гончарука вначале вызвала фурор. В президентской фракции депутаты публично "переводили стрелки" на президента: дескать, он должен принять решение по Гончаруку. Но по мере того, как становилось понятно, что никто никого увольнять не собирается, риторика начала меняться. В защиту Гончарука выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на переправе не меняют. Есть уже сформированный Кабмин, есть программа действий и бюджет, который принят под нее. А это для государства больно. Президент и премьер найдут какой-то компромисс, и мы будем дальше работать. Мы – команда, и у нас нет подковерных договоренностей", - заявил Арахамия.

Впрочем, это не мешало представителям неформальной группы олигарха Игоря Коломойского продолжать критику в адрес премьера. В частности, активничал Александр Дубинский, который требовал моментальной отставки Гончарука.

Активничал Александр ДубинскийФото: unian

По словам политолога, руководителя Центра политического анализа "Пента" Владимира Фесенко, с помощью заявления об отставке Гончарук нетривиальным образом решил отреагировать на информационные атаки в свой адрес.

"Есть две версии, которые объясняют поступок премьера. Во-первых, глава Офиса президента Андрей Богдан систематично критикует правительство и его руководителя. Во-вторых, можно предположить, что это не единственные записи, а на Гончарука еще есть достаточно компромата, поэтому он решил сыграть на опережение", - сказал политолог.

С ним согласен политический эксперт Алексей Голобуцкий. "Своим поступком Гончарук начал проявлять зачатки политического характера. Он прекрасно понимает, что медиа-киллерство в его отношении будет усиливаться и дальше. Мы уже слышали "сливы" о его ориентации, потом скандал с зарплатами, записи разговоров. Почитайте популярные политические Telegram-каналы: там только о Гончаруке и пишут. Поэтому он ищет поддержки у Зеленского, чтобы дальше было проще отбиваться, имея публичное одобрение главы государства", - отметил Голобуцкий.

В то же время, как сообщили "Апострофу" информированные источники из Офиса президента, в четверг-пятницу Гончарук дважды встречался с Зеленским.

"Никаких причин говорить об отставке премьер-министра нет", - сообщили из ОП.

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Сам Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Гончарука, министров и представителей Национального банка.

Это, по мнению Голобуцкого, свидетельствует о том, что Гончаруку сейчас отставка не грозит.

"Президенту сейчас не выгодна отставка правительства, поскольку нужно будет настраивать коммуникацию с его новым составом, подбирать новые кадры. Кроме того, он лишает себя возможности в будущем отправить в отставку Кабмин, когда экономическая ситуация в стране и вправду серьезно ухудшиться и нужно будет искать ответственного", - отмечает он.

Да и сам Зеленский вечером 17 января на встрече с Гончаруком на Банковой публично выразил ему поддержку, поставив перед правительством ряд неотложных задач.

Впрочем, отставка Гончарука в этом году весьма вероятна.

"Летом у Зеленского будет возможность досрочно прекратить полномочия этого созыва Верховной Рады. Выборы нового состава автоматически прекратят полномочия правительства Гончарука. Если сейчас принять отставку премьера, а вслед за ним в отставку уйдет весь Кабмин, то будущее правительство тоже поработает только до возможных выборов. Скажите, как скажется на стране две отставки Кабмина за один год?", - говорит Алексей Голобуцкий.

В то же время Фесенко считает, что, дав волю чувствам, Гончарук подставил и себя, и президента.

"На фоне предстоящего визита президента на всемирный экономический форум в Давосе, правительственный скандал не принесет пользы. Ведь там ожидаются встречи с инвесторами, возможно, пройдут переговоры с МВФ. Поэтому это заявление сейчас нельзя было делать. Гончарук рискует повторить судьбу экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, отправленного в отставку", - отметил эксперт.

Гончарук подставил и себя, и президентаФото: unian

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Данилюк написал заявление об увольнении буквально перед визитом украинской делегации в США. В тех условиях это было похоже на шантаж: тогдашний секретарь СНБО ожидал, что заявление не будет удовлетворено, рассчитывая, что таким образом он сможет себе выбить кресло премьер-министра. В результате, Зеленский уволил Данилюка.

С Гончаруком дела обстоят сложнее. Фактически, вступившись за него сейчас, Зеленский будет вынужден защищать его и в дальнейшем. А это означает, что новые информационные удары, которые будут наносить по премьеру его оппоненты, теперь будут сказываться и на его "адвокате" президенте. В результате, это неизбежно приведет к серьезному политическому кризису, где главным пострадавшим окажется именно Зеленский...