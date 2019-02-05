Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун временно отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение принял столичный Окружной административный суд в ответ на иск Радикальной партии Олега Ляшко. Удастся ли "радикалам" лишить Супрун министерского кресла и кому на самом деле выгодно ее увольнение - разбирался "Апостроф".

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - высшая ценность. За это и боремся!" – написал во вторник, 5 февраля, на своей странице в Facebook Олег Ляшко.

Суд лишь частично удовлетворил просьбу "радикалов" и временно запретил Супрун совершать "какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения".

Стоит отметить, что решение суда промежуточное и не запрещает ей осуществлять полномочия заместителя министра.

В самом же Министерстве здравоохранения о решении суда узнали из средств массовой информации.

"Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Консультируемся с юристами. Будем держать в курсе. Работаем!", - говорится в сообщении.

Супрун назвала иск попыткой парализовать работу Министерства и заменить ее команду на другую, "более удобную для оппонентов". Также она напомнила, что Окружной суд ранее уже рассматривал подобные иски против исполняющей обязанности министра и не удовлетворил не один из них.

Пиар или борьба с коррупцией

Инициатором иска выступил небезызвестный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Напомним, именно Мосийчука задерживали в Верховной Раде по подозрению в коррупции и взяточничестве.

Впрочем, в комментарии "Апострофу" Мосийчук заверил, что фракция не борется с Супрун персонально, а печется на благо здоровья украинцев.

"Жизнь и здоровье украинцев все больше находится под угрозой, после того как Ульяна Супрун незаконно занимает эту должность. Например, в стране эпидемия кори, но ее оглашать не хотят", - заявил Мосийчук.

Однако по версии собеседника "Апострофа" в министерстве, Супрун не устраивала тех, кто всячески хотел вернуть коррупционные схемы в систему здравоохранения.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, Супрун не грозит увольнение, а вся эта история является не более, чем пиаром Олега Ляшко.

"Есть же право на апелляцию. Поэтому пока никто ее не уволит. Это просто удачный повод попиарится", - уточнил источник.

Примечательно также, что ранее Супрун предлагали в качестве взятки квартиру площадью 44,56 м² в городе Вишневое Киевской области. Как стало позже известно активистам из Центра противодействия коррупции, предложение поступало от представителя партии Олега Ляшко. "В обмен на дорогостоящее оборудование для местной больницы Супрун должна была получить новенькую квартиру в новостройке. Но благодаря Назару Холодницкому, который в свое время работал вместе с мэром Вишневого, дело фактически слили", - напомнили в Центре противодействия коррупции.

"В итоге получается, что пойманный на взяточничестве и не наказанный депутат-радикал Мосийчук через суд добился отстранения Супрун, которая отказалась от взятки", - добавили активисты.

Народный депутат Игорь Мосийчук стал инициатором отставки исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун Фото: УНИАН

Стоит отметить, что это не первый иск Мосийчука. Ранее нардеп уже подавал иск об отсутствии у Супрун компетенции и полномочий занимать пост министра здравоохранения.

"Мы обращаемся к премьер-министру, чтобы он внес кандидатуру на пост министра здравоохранения. Если премьер предложит (кандидатуру) Супрун, а она предложит то, что делает сейчас, наша фракция не поддержит такого кандидата", - подчеркнул нардеп.

Уволить нельзя оставить

Новость о возможном увольнении Супрун вызвала небывалую для украинской политики консолидацию. Депутаты и члены Кабинета министров Украины уже сделали заявления по этому поводу, оказав полную поддержку Супрун. Позже поддержку выразил и президент.

"Насколько я понимаю, сейчас юридическое управление и Минздрав должны получить этот документ. После этого мы поймем, какие юридические действия дальше будут делать Кабинет министров и Министерство здравоохранения. Пока мы видели в СМИ, что есть такое решение. Мы не видели на руках документа. Не готов говорить о юридических последствиях: можно ли обжаловать или нельзя", - сообщил журналистам представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко.

Также по его словам, на сегодняшний день нет голосов в зале за назначение кого-либо министром здравоохранения. "Нет кандидатуры, которая не расколола бы зал", - добавил Денисенко.

В различных дипредставительствах также выразили обеспокоенность из-за отстранения Ульяны Супрун. Публично по этому поводу высказалась британский посол Джудит Гоф, которая заявила, что будет ожидать дальнейших подробностей и добавила, что обеспокоена влиянием судового решения об увольнении Супрун на "жизненно важные реформы здравоохранения в Украине".

Ситуация вряд ли получит продолжение, но, как и многие другие политические баталии, оставит негативный шлейф на имидже Украине.