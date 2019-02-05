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Гражданка Украины: Порошенко сделал важное заявление об отстранении Супрун

вторник, 05 февраля 2019, 19:33

Президент Петр Порошенко напомнил, что дал Ульяне Супрун гражданство Украины перед тем, как она стала исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом он заявил во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, передает "Украинская правда".

"Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права", – отметил Порошенко.

"Госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. Я очень ценю, что мы вместе с госпожой Супрун, с правительством и парламентом, сделали в направлении медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которую я получаю в вопросах создания сельской медицины", – добавил он.

Глава государства отметил: "В значительной степени успехи, когда Украина поднялась со 153 места в рейтинге doing business на 71-е и мы точно продолжаем двигаться дальше – это достижение нашей общей команды. И я очень ценю, что 10 ступенек, на которые Украина поднялась в Transparency International, – это достижение нашей совместной команды".

"Я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не пореформироована, но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный Суд установит истину", – сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной – и подчеркиваю: госпожа Ульяна является гражданкой Украины согласно указу, который подписал президент Петр Порошенко", – заявил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не видит юридических оснований для отстранения от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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