Суд в Киеве принял жесткое решение по Супрун в кресле министра

Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отстранили от их выполнения.

Об этом сообщается на официальной странице Олега Ляшко в Facebook.

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - высшая ценность. За это и боремся!" – написал он.

В сети поддержали инициативу политика.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец считает, что изменения, которые проводит нынешнее руководство Министерства здравоохранения, являются не медицинской реформой, а ее "ужасной имитацией". Кроме того, ранее Супрун рассказала, что дефицита йода в организме может привести к раку и депрессии и как с этим бороться.