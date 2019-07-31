Префекты и особый статус всем областям: как Зеленский хочет изменить Украину

О том, что команда нового президента Владимира Зеленского планирует вносить изменения в Конституцию, было заявлено еще в июне. Но до сих пор в "Слуге народа" и Офисе президента ничего не рассказали о готовящихся изменениях. "Апострофу" удалось узнать, что у главы государства готовят изменения о так называемой "расширенной децентрализации", а именно специальном статусе для регионов, введении областных префектов. Также будет ряд других новшеств. Но до сих пор не ясно, будет ли команда Зеленского перед изменением Конституции проводить референдум, дабы узнать мнение общества, или учитывая, столь высокий уровень поддержки украинцев, обойдется без этой процедуры.

Представитель президента в парламенте и второй номер партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук еще в июне в одном из интервью сказал о том, что Конституция Украины вскоре будет изменена.

"Сегодня мы дошли до ситуации, когда у нас нет единственно правильного текста Конституции. Это результат непродуманной, невыверенной и несогласованной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, празднующего День Конституции, просто нет единого унифицированного текста Конституции", - комментировал Стефанчук.

Он допускал, что изменения могут быть проведены до конца года. Учитывая, что фракция "Слуги народа" будет самой многочисленной в Раде, то добрать конституционное большинство за счет, например, отдельных внефракционных депутатов или представителей других фракций не составит труда. А значит - осуществить это более чем реально. Важный аспект состоит в том, а чего же именно будут касаться эти изменения.

Ведь проблемы нынешней конституции – точно не в "унификации текста", как заявил представитель президента, а в совсем других аспектах – от дуализма исполнительной власти, ограничения местного самоуправления, неисполнимости обещаний типа бесплатной медицины и так далее. Если к этому добавить такие проблемы, как требования Минских соглашений о новой конституции с фиксацией специального статуса ОРДЛО, то становится понятно, что конституционная реформа – это серьезные изменения.

Меняем Конституцию: быстро и недорого

По информации "Апострофа", основные нововведения будут касаться больших полномочий на местах, то есть условно расширенной децентрализации. Частично, такие изменения хотят провести с помощью внесений изменений в Конституцию, а частично, с помощью законопроектов, которые, как рассказали "Апострофу" в команде Зеленского, уже есть.

Еще одна идея, которую озвучили собеседники издания, касается вопроса предоставления специального статуса ОРДЛО.

"Если от этого будет тяжело открутится – то почему не зафиксировать в Конституции, что все без исключения регионы Украины имеют особый, специальный или какой то еще – очень важный статус. Что это меняет, кому это мешает? Ведь интерпретация статуса – это уже дело другое. Право вето на внешнюю политику – нет, право избирать своих руководителей или распоряжаться местным бюджетом – да, право на собственную валюту – нет, право на муниципальную полицию или дополнительные местные сборы – так у нас уже все это и так записано в существующем законодательстве", - поясняет осведомленный собеседник издания.

Кроме того, как сообщают источники издания, в команде президента намерены предоставить особый статус всем областям Украины.

"Есть уже разработанный пакет законопроектов. А там, где нужно - будут внесены изменения в Конституцию", - рассказал один из представителей команды Зеленского.

Сейчас проект все еще находится на стадии обсуждения, и финального варианта на столе у президента нет.

"Мы планируем ликвидировать райсоветы, а в области поставить префектов. Еще не решили, кто именно будет назначать префектов, потому что губернаторы, например - это президентская вертикаль, но они вносятся на рассмотрение Кабмина (президент вносит представление на назначение губернатора в Кабмин, после чего тот должен утвердить эту кандидатуру. Такая процедура может сохраниться и при назначении префектов, - "Апостроф"). Префекты будут привязаны к конкретному району и области, их власть будет распространяться на всю область", - рассказывает "Апострофу" источник.

Команда Зеленского планирует внести изменения в Конституцию Фото: UNIAN

Ничего, собственно, нового в этих идеях нет. Они уже не единожды рассматривались и обсуждались. Но после кровавых событий в августе 2015 года до принятия дела так и не дошло.

Также в Офисе президента хотят провести укрупнение районов.

"Мы хотим сократить количество районов в Украине до 100 (сейчас в Украине существует 490 районов, - "Апостроф"). Они будут совпадать с госпитальными округами согласно медицинской реформе (госпитальный округ - территориальное объединение учреждений здравоохранения Украины нескольких районов в одну сеть по принципу доступности, плотности и численности населения, - "Апостроф")", - подчеркнул собеседник издания. Нет понимания и касательно сроков проведения таких изменений.

"Если мы решим проводить это до местных выборов, то тогда они пройдут уже в 2020 году", - поясняет источник.

Но учитывая, что у многих в команде Зеленского есть настроение провести досрочные выборы в местные советы уже осенью нынешнего года, тогда расширенную децентрализацию смогут провести после выборов.

Главным лоббистом таких изменений собеседники "Апострофа" называют главу Офиса президента Андрея Богдана, а одним из соавторов - Андрея Портнова.

"Апостроф" обратился за комментарием к Руслану Стефанчуку с просьбой подтвердить или опровергнуть подготовку таких изменений. Он ответил, что "именно такого законопроекта (о ликвидации райсоветов, специальном статусе для всех регионов) не готовится".

Стоит отметить, что не только в Офисе президента озаботились дальнейшей судьбой децентрализации. На сайте Кабинета министров 20 июня был вывешен текст законопроекта "О внесении изменений в Конституцию Украины" (по вопросам децентрализации власти), в котором также шла речь о введении префектов.

Согласно документу, исполнительную власть в районах и областях, а также в Киеве и Севастополе осуществляют префекты. Префекта назначает на должность и освобождает от должности Кабинет Министров Украины в порядке, определенном законом. Срок пребывания префекта на должности в одной административно-территориальной единице не может превышать трех лет. Префект при осуществлении своих полномочий полностью подконтролен Кабмину.

В целом, конституционная реформа, ключевой составляющей которой является децентрализация и передача больших полномочий на места — это требование Минских соглашений, о чем и говорится в 11-м пункте. В том числе, и о специальном статусе Донецкой и Луганской областей. Но при принятии в первом чтении президентского законопроекта о внесении изменений в Конституции по части децентрализации №2217а парламент разделился на несколько частей, а под стенами ВРУ происходили стычки. Как позже говорили противники законопроекта, столкновения произошли из-за специального статуса для ЛНР и ДНР. Больше к этому документу Рада не возвращалась, а Петр Порошенко тогда и вовсе говорил, что нужно наработать новые изменения в Конституцию.

Собственно, по этой причине у Зеленского во многом и задумались над подобным проектом изменений.

Конституционная реформа - требование Минских соглашений Фото: UNIAN

Процесс, а не только содержание

По мнению экспертов, в вопросе изменений в Конституцию важен не столько характер предполагаемых изменений, как процесс их внедрения.

Так, по словам директора юридического департамента Международного центра перспективных исследований Екатерины Москаленко, любые изменения в Конституцию Украины будут легитимными только в случае внесения их в строгом соответствии с буквой закона и при условии соблюдения инклюзивности, то есть вовлечения общественности в конституционную реформу.

"Комментируя слухи о предполагаемой конституционной реформе, инициированной президентом Украины, следует помнить, что процесс внесения изменений в Основной Закон нашей страны урегулирован нормами действующей Конституции. Если планируемые изменения будут касаться общих положений Конституции Украины, норм о выборах, референдуме и порядке внесения изменений в Конституцию – такие изменения будет сложно "протащить". Ведь соответствующий законопроект должен быть принят не менее, чем 300 народными депутатами и должен быть утвержден всеукраинским референдумом. Задача усложнена также отсутствием специального закона, регулирующего порядок проведения такого референдума", - считает эксперт.

В случае же внесения других изменений в Конституцию (например, создание двухпалатного парламента), достаточно предварительного принятия законопроекта 226 народными депутатами. Далее он будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее 300 народных депутатов на следующей сессии Верховного Совета.

"В обоих случаях потребуется также заключение Конституционного Суда Украины о соответствии поданных законопроектов нормам Конституции", - добавляет юрист.

Согласен с подобной практикой внесения изменений в Конституцию и политический эксперт Игорь Петренко.

По его мнению, граждане должны непосредственно участвовать в разработке, обсуждении и, даже, работе над текстом или отдельными положениями новой Конституции, и изменениями, которые должны быть введены.

"Но тот факт, что ОПУ готовит подобного рода изменения в секретности - плохой сигнал. Ведь то, что они хотят инициировать - хороший предмет для обсуждения", - добавляет эксперт.

Собеседники издания сходятся во мнении, что изменения в Конституцию - это не всегда плохо, а порой даже важно. Также стоит отметить, что новая команда не боится изменений. Но, как показывает мировая практика, в подобных вопросах важно не таить ход изменений от общественности, а вовлекать их в процесс.