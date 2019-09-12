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Пойманные на кнопкодавстве депутаты Рады сделали неожиданное заявление: видео

четверг, 12 сентября 2019, 13:50
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Депутаты от фракции "Слуга народа", которых застали за кнопкодавством в Раде, публично извинились и пообещали отдать свою зарплату за месяц на благотворительность.

Так, в ходе своих выступлений кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук заявили, что своим нарушением хотели ускорить принятие "нужных законопроектов".

Также за депутатов извинился перед украинским народом и коллегами первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал представителей комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ "дать правовую оценку ситуации".

Он сообщил о планах зарегистрировать законопроект о штрафах за неперсональные голосования – от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли меткой фотожабой кнопкодавов от "Слуги народа".

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