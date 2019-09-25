RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новые старые лица: кого назначили главой Нацполиции и помощниками Авакова

Рассказываем, что известно о новых топ-чиновниках Украины

Дмитрий Иванческул среда, 25 сентября 2019, 16:50
читати статтю українською
Рассказываем, что известно о новых топ-чиновниках Украины Фото: mvs.gov.ua

Кабинет министров Украины в среду, 25 сентября, назначил главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову ряд заместителей, а также нового главу Национальной полиции.

Как известно, накануне Сергей Князев возглавлявший полицию, покинул занимаемую должность из-за громкого скандала вокруг его бывшей супруги. "Апостроф" детально писал об этом здесь.

Рассказываем, кто будет помогать Авакову с работой в МВД и кого Кабмин назначил управлять полицией.

Дайте шесть

Глава МВД на заседании правительства получил сразу шесть новых замов.

Один из них – старый знакомый, советник главы МВД Антон Геращенко. Теперь он будет заместителем министра. В обязанности Геращенко будет входить координация законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействия с парламентом и Общественным советом при министерстве.

Антон Геращенко Фото: mvs.gov.ua

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой. Фактически он вернулся на должность, которую занимает еще с 8 февраля 2017 года. С Аваковым в МВД Яровой работает даже дольше – с марта 2014 года.

Сергей Яровой Фото: mvs.gov.ua

До этого он с 2010 по 2012 год занимал должность командующего Внутренних войск МВС, а после – советника главы МВД.

Яровой будет заниматься формированием и реализацией МВД госполитики в сфере публичной безопасности и порядка. Кроме того, он будет заниматься координацией деятельности правоохранительных органов и военных формирований при необходимости - защиты объектов и территорий в случае возникновения ЧП. Также он будет координировать работу миротворцев.

Должность заместителя получил и Сергей Гончаров. Он также не новичок в МВД, работая в структуре министерства на разных должностях с 2015 года. Первый раз был назначен на должность замглавы МВД в июле 2018 года.

Сергей Гончаров Фото: mvs.gov.ua

В его обязанности будет входить координация вопросов обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД. Также он займется внедрением Единой системы авиационной безопасности и защиты.

На должность замминистра также назначили Татьяну Ковальчук. Она также работает в МВД с 2015 года. Все это время – на должности замминистра.

Татьяна Ковальчук Фото: mvs.gov.ua

В МВД она займется обеспечением формирования госполитики по международному сотрудничеству с органами ЕС, НАТО и другими международными организациями.

Еще одна замглавы МВД - Екатерина Павличенко. В структуре МВД работает с 2015 года. С 2016 года занимала должность замначальника Департамента патрульной полиции.

Екатерина Павличенко Фото: mvs.gov.ua

Сейчас будет отвечать за мониторинг соблюдения прав и свобод человека в деятельности органов структуры МВД. Также будет следить за соблюдением гендерных прав и заниматься противодействием насилию в семье.

И последнее пополнение у Авакова – Александр Гогилашвили. Ранее он занимал должность главы отдела по связям с общественностью Международной антинаркотической ассоциации, которая предоставляет платные услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

Александр Гогилашвили Фото: mvs.gov.ua

В МВД Гогилашвили займется координацией вопросов противодействия наркомании и наркопреступности. Также он займется направлением реабилитации наркозависимых, социальным партнерством и взаимодействием МВД с религиозными и конфессиональными группами в Украине.

Новый глава Нацполиции Украины

Кроме назначения заместителей главы МВД, Кабмин назначил и нового главу полиции. Им стал замглавы Национальной полиции Игорь Клименко, который был назначен по представлению Авакова.

Игорь Клименко Фото: mvs.gov.ua

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции. В то же время займется и проблемами, которые беспокоят украинцев.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь - ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил он.

Клименко состоит на службе МВД с 1998 года. Имеет чин генерала третьего ранга.

В структуре Нацполиции работает с 2017 года, когда возглавил департамента кадрового обеспечения.

С марта 2018 года занимал должность заместителя главы Нацполиции Украины.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

История безработного нардепа Владислава Бородина

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Кнопкодавство в Верховной Раде давно превратилось в позорное явление, которое годами обещают искоренить - Апостроф узнавал, что придумали у Зеленского

Новости

25 сентября

18:57
В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: опубликовано видео
18:32
Украинка, воевавшая за боевиков ЛНР, загадочно погибла в России: фото
18:25
День рождения Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс: как пара сохранила крепкий брак
18:20
​В Эстонии нашли мертвым экс-банкира, подозреваемого в отмывании денег из России: фото
18:07
Отгуляли: в сети одним фото с пляжа показали всю суть бархатного сезона в Крыму
18:05
В ЕБА призвали перенести изменения в базу расчета ренты на железную руду на 2021 год
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: