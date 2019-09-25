Новые старые лица: кого назначили главой Нацполиции и помощниками Авакова

Кабинет министров Украины в среду, 25 сентября, назначил главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову ряд заместителей, а также нового главу Национальной полиции.

Как известно, накануне Сергей Князев возглавлявший полицию, покинул занимаемую должность из-за громкого скандала вокруг его бывшей супруги. "Апостроф" детально писал об этом здесь.

Рассказываем, кто будет помогать Авакову с работой в МВД и кого Кабмин назначил управлять полицией.

Дайте шесть

Глава МВД на заседании правительства получил сразу шесть новых замов.

Один из них – старый знакомый, советник главы МВД Антон Геращенко. Теперь он будет заместителем министра. В обязанности Геращенко будет входить координация законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействия с парламентом и Общественным советом при министерстве.

Антон Геращенко Фото: mvs.gov.ua

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой. Фактически он вернулся на должность, которую занимает еще с 8 февраля 2017 года. С Аваковым в МВД Яровой работает даже дольше – с марта 2014 года.

Сергей Яровой Фото: mvs.gov.ua

До этого он с 2010 по 2012 год занимал должность командующего Внутренних войск МВС, а после – советника главы МВД.

Яровой будет заниматься формированием и реализацией МВД госполитики в сфере публичной безопасности и порядка. Кроме того, он будет заниматься координацией деятельности правоохранительных органов и военных формирований при необходимости - защиты объектов и территорий в случае возникновения ЧП. Также он будет координировать работу миротворцев.

Должность заместителя получил и Сергей Гончаров. Он также не новичок в МВД, работая в структуре министерства на разных должностях с 2015 года. Первый раз был назначен на должность замглавы МВД в июле 2018 года.

Сергей Гончаров Фото: mvs.gov.ua

В его обязанности будет входить координация вопросов обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД. Также он займется внедрением Единой системы авиационной безопасности и защиты.

На должность замминистра также назначили Татьяну Ковальчук. Она также работает в МВД с 2015 года. Все это время – на должности замминистра.

Татьяна Ковальчук Фото: mvs.gov.ua

В МВД она займется обеспечением формирования госполитики по международному сотрудничеству с органами ЕС, НАТО и другими международными организациями.

Еще одна замглавы МВД - Екатерина Павличенко. В структуре МВД работает с 2015 года. С 2016 года занимала должность замначальника Департамента патрульной полиции.

Екатерина Павличенко Фото: mvs.gov.ua

Сейчас будет отвечать за мониторинг соблюдения прав и свобод человека в деятельности органов структуры МВД. Также будет следить за соблюдением гендерных прав и заниматься противодействием насилию в семье.

И последнее пополнение у Авакова – Александр Гогилашвили. Ранее он занимал должность главы отдела по связям с общественностью Международной антинаркотической ассоциации, которая предоставляет платные услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

Александр Гогилашвили Фото: mvs.gov.ua

В МВД Гогилашвили займется координацией вопросов противодействия наркомании и наркопреступности. Также он займется направлением реабилитации наркозависимых, социальным партнерством и взаимодействием МВД с религиозными и конфессиональными группами в Украине.

Новый глава Нацполиции Украины

Кроме назначения заместителей главы МВД, Кабмин назначил и нового главу полиции. Им стал замглавы Национальной полиции Игорь Клименко, который был назначен по представлению Авакова.

Игорь Клименко Фото: mvs.gov.ua

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции. В то же время займется и проблемами, которые беспокоят украинцев.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь - ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил он.

Клименко состоит на службе МВД с 1998 года. Имеет чин генерала третьего ранга.

В структуре Нацполиции работает с 2017 года, когда возглавил департамента кадрового обеспечения.

С марта 2018 года занимал должность заместителя главы Нацполиции Украины.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе.