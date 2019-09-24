Я отдал этому 28 лет жизни: как глава Нацполиции ушел в отставку после скандала вокруг бывшей жены

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев, вокруг которого накануне кипели нешуточные страсти, собрал 24 сентября пресс-конференцию, во время которой подвел итоги работы полиции и объявил о своей отставке.

Во время своего спича он подчеркивал, что полиция является эффективной структурой, о чем свидетельствуют цифры. Вместе с тем, он настаивал, что полиция должна оставаться вне политики. По сути же, Князев оказался едва ли не первым украинским чиновником, который повел себя по-европейски – если против тебя достали грязный компромат, ты должен сохранить лицо и уйти в отставку.

"Апостроф" рассказывает, что произошло накануне, а также – как Князев попрощался с Нацполицией.

Бывшая жена и 650 тысяч евро

В понедельник, 23 сентября, в СМИ появилась информация о том, что на границе Польши была задержана гражданка Украины, которая пыталась въехать в страну, спрятав 650 тысяч евро. Позже оказалось, что эта женщина – бывшая жена Сергея Князева Виктория.

Как стало известно, ее и еще трех мужчин – один из которых гражданин Хорватии, задержали польские пограничники на пункте пропуска "Хребенное - Рава-Русская". Они пытались попасть на территорию ЕС на автомобиле, при этом незадекларировав 650 тысяч евро.

Пока в сети разгорался скандал, с заявлением выступил сам Князев. По его словам, в сети была совершена информационная атака на его семью. Он рассказал, что его бывшая супруга действительно ехала из Украины в Польшу, однако никто ее не задерживал. Виктория Князева работает в крупной строительной компании "Атлант" и пересекала границу вместе с руководителем компании – Вадимом Каганом.

"На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным средствам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", – написал Князев.

Однако в польской прокуратуре заявили, что трое граждан Украины и гражданин Хорватии были задержаны по подозрению в совершении преступления, которое квалифицируется по статье "Отмывание денег". Дело расследует районная прокуратура в Замости.

И несмотря на то, что пользователи сети в большинстве своем поддержали Князева, часть все же не приняла слов чиновника на веру.

Подлила масла в огонь и информация о том, что Князев якобы еще неделю назад подал главе МВД Арсену Авакову заявление об отставке. В сети тут же решили, что бывшая супруга просто должна была вывезти из страны деньги, которые принадлежат Князеву.

Откуда деньги, Зин?

Тем временем в сети появились интересные подробности скандала вокруг Виктории Князевой.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники Telegram-канал KlymenkoTime, украинскую таможню Князева вместе с Каганом проходили для "галочки". Якобы их не только провели по зеленому коридору, но и под патронатом начальника смены.

Приключения, как и сообщалось ранее, начались лишь на польской границе, где изначально Князева утверждала, что деньги именно ее. Однако проблемы возникли из-за того, что она не могла дать внятный ответ на простой вопрос: откуда деньги?

После этого на сцену вышел Каган, который, осознав, что дело может обернуться против них, пообщался с кем-то по телефону и заявил, что деньги все-таки его.

А тем временем на украинской стороне таможни срочно (из-за технической ошибки) пропали все документальные данные о том, что Князева и ее спутники пересекли границу.

В свою очередь ГБР уже заявило, что разбирается, каким образом Князевой удалось провести такую крупную сумму денег и почему ее не заметили украинские пограничники.

Полиция вне политики

На пресс-конференции 24 сентября Князев подвел итоги работы на должности главы Нацполиции.

Он рассказал, что патрульная полиция функционирует уже в 38 населенных пунктах, областных центрах, а также во множестве знаковых городов. Патрульная полиция, по его словам, контролирует 6300 км дорог.

Создана сеть видеонаблюдения, в которую входят в целом более 18 тысяч камер. При этом 2 тысячи камер были куплены на деньги Нацполиции.

Полиция, по словам Князева, научилась избегать конфликтных сценариев во время митингов или массовых мероприятий. Полиция – вместе с народом.

Созданы новые специальные силовые подразделения, в частности, КОРД.

В полиции начал работать "социальный лифт", который обеспечивает карьерный рост патрульных, позволяя им впоследствии дослужиться до более серьезных должностей.

Существенно была улучшена ситуация с предоставлением жилья для полицейских. Ранее в это году было куплено около 400 квартир для полицейских, а до декабря число вырастет до 1100 квартир.

Существенно выросла стартовая зарплата полицейского, которая теперь составляет 9 тысяч гривен. В среднем – более 12 тысяч гривен.

На 27% был обновлен транспорт полиции. Почти 2 тысячи автомобилей были куплены за последние 20 месяцев.

Полиция получила новое оружие, которое не убивает правонарушителя, а останавливает его, давая право на жизнь.

Князев также отметил, что украинцы стали более доверительно относится к полиции.

Тем временем, правоохранителям удалось достичь общей тенденции к уменьшению количества преступлений. С 2016 года количество преступлений снизилось с 573 тысяч до 463 тысяч в 2018 году.

Снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений: с 220 тысяч до – 171 тысячи. В частности, количество убийств снизилось с 1726 до 1508, разбойных нападений – с 3855 до 2190, грабежей – с 27 тысяч до 13 тысяч.

Также уменьшено количество краж и угонов транспортных средств.

Подведя итоги, Князев эмоционально призвал не втягивать полицию в политику и заявил об отставке.

"Я очень люблю свою работу. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку", - сказал он, сообщив, что уже подал главе МВД Арсену Авакову соответствующее заявление.