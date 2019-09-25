Назначен новый глава Нацполиции и заместители Авакова: список фамилий

В среду, 25 сентября на заседании правительства были назначены на должности ряд заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова, а также новый глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

Он отметил, что в министерство внутренних дел было назначено шесть топ-чиновников. Так, первым заместителем главы МВД стал Сергей Яровой, заместителями министра стали Антон Геращенко, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

В то же время в министерство финансов назначены Павел Ходаковский (замминистра) и Константин Ващенко (госсекретарь министерства).

Также был назначен новый руководитель Национальной полиции. Им стал генерал Игорь Клименко.

Как сообщал "Апостроф", летом экс-народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на выборах, но из политики не уходит.