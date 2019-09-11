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​Рада приняла решение по скандальному закону о незаконном обогащении

среда, 11 сентября 2019, 12:48
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Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона №1031 относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и наказания за приобретение таких активов.

Документ поддержали 316 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

В законопроекте, в частности, предлагается повысить минимум обогащения, который позволяет привлекать к ответственности.

В проекте закона и пояснительной таблице к нему речь идет об активах более чем 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 255 тыс. грн). В то же время в сравнительной таблице к законопроекту говорится о 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 204 тыс. грн).

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса 368-2 относительно незаконного обогащения.

Статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.

Из-за решения Конституционного суда Украина может лишиться безвизового режима с Европейским Союзом и финансовой помощи от МВФ.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает, что признанная неконституционной статья 368-2 УК Украины, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения.

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