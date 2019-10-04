В Раде вынесли вердикт пятилетней программе действий Кабмина

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада Украины 236 голосами утвердила программу деятельности Кабинета министров на пять лет, в документе перечислены ряд реформ и показателей, которые правительству необходимо реализовать.

В программе,в частности, перечислены реформы в сфере образования, медицины, экономики, обороны, энергетики и так далее.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, показатели, заложенные в законопроекте, могут существенно меняться ко второму чтению из-за согласования бюджета-2020.

Следует отметить, что программа правительства может стать основой кредитной программы с МВФ, то есть заложенные в ней реформы могут стать условиями фонда по кредитованию.

"Повестка дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет представлена Кабинетом министров", - отмечали в Минфине.

Предполагается, что объем инвестиций в экономику Украины должен составить 50 млрд долларов за 5 лет, а также будет введен новый налог - на товары, при изготовлении загрязняющие окружающую среду.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер Алексей Гончарук назвал размер поступлений в бюджет, который может улучшить условия жизни украинцев, и отметил, что источников для поступления такой суммы у правительства нет.