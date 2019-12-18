Коломойский против Запада: как дело ПриватБанка может изменить Украину

Министерство финансов передало государственный "ПриватБанк" под контроль Кабинета министров Украины. Этот шаг наверняка связан с судебной тяжбой, которую затеял бывший владелец банка Игорь Коломойский, требующий признать национализацию финучреждения в 2016 году незаконной. Против возвращения "ПриватБанка" Коломойскому решительно возражает Международный валютный фонд (МВФ), в связи с чем дальнейшее сотрудничество Украины с этой организацией остается под вопросом. "Апостроф" разбирался, какие последствия могут быть у денационализации "ПриватБанка", и грозит ли в связи с этим Украине изоляция со стороны Запада.

В конце ноября стало известно, что права собственности на крупнейшее финансовое учреждение Украины "ПриватБанк" перешли от Министерства финансов к Кабинету министров.

В самой структуре собственности банка ничего не изменилось - он как был государственным, так пока и остается. "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года, и до недавнего времени 100% его акций находились под контролем Минфина. Однако, как выяснилось, по состоянию на 25 сентября 2019 года они были переданы в ведение Кабмина.

В чем причина? Очевидно, что таким образом государство пытается защититься от претензий со стороны бывшего собственника "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Олигарх, который при прошлой власти попал в опалу, а с приходом новой наращивает утерянный политический вес, через суды пытается вернуть свое детище или получить за него немалую компенсацию.

Ранее Коломойский заявлял, что "ПриватБанк" ему не нужен, но он готов, что называется, взять деньгами. Олигарха вполне удовлетворит скромная сумма в 2 миллиарда долларов. Однако в ноябре бизнесмен сказал, что речь, все же, идет о возвращении ему финучреждения, причем произойдет это уже в ближайшее время.

Суд идет

"ПриватБанк" был создан в 1992 году Коломойским и его основным бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым. До его национализации в декабре 2016 года банк был крупнейшим в стране и таковым остается по сей день, а в плане надежности входит в десятку финучреждений Украины.

Игорь КоломойскийФото: unian

Решение о национализации банка было принято в связи с его серьезными финансовыми проблемами. А поскольку "ПриватБанк" уже давно стал для отечественного финансового сектора системообразующим фактором, спасение финучреждения было вопросом национальной безопасности (решение о национализации принималось Советом национальной безопасности и обороны (СНБО)). Для поддержания банка государство влило в него более 155 миллиардов гривен.

Несмотря на то, что акционеры "ПриватБанка" сами обратились к правительству с просьбой о его национализации – соответствующие письма поступили в Национальный банк Украины (НБУ) в октябре 2016-го - впоследствии Игорь Коломойский заявлял, что это было сделано под давлением, и банк у него попросту отобрали.

Испортив отношения с бывшим президентом Петром Порошенко, Коломойский в июне 2017 года покинул Украину и не появлялся в стране без малого два года. В мае 2019-го, незадолго до инаугурации нового президента Владимира Зеленского, Коломойский вернулся. И это удивительно, так как последнего называют протеже олигарха (некоторые даже именуют его "марионеткой Коломойского").

Находясь в вынужденной эмиграции, Коломойский не сидел, сложа руки, а системно забрасывал Украину судебными исками, так или иначе, связанными с национализацией "ПриватБанка". Украина, впрочем, отвечала ему в этом взаимностью.

Надо признать, что в судебной тяжбе олигарху есть чем похвастаться. Так, в апреле нынешнего года Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" незаконной. На 19 декабря назначено заседание Шестого апелляционного административного суда, на котором будет рассматриваться апелляция на это решение.

Кроме того, сейчас в подвисшем состоянии находится процесс в Хозяйственном суде Киева – также о незаконности национализации "ПриватБанка", в котором Коломойский требует отменить договор купли-продажи банка (за 1 гривну) и вернуть акции финучреждения прежним владельцам. Этот процесс будет разблокирован после вердикта апелляционной инстанции по другому делу. И, если 19 декабря победа будет за Коломойским, то и в Хозсуде Киева его тоже, наверняка, будет ждать успех.

Против денационализации "ПриватБанка" категорически высказывается Международный валютный фонд (МВФ). Миссия фонда работала в Киеве 14-22 ноября и уехала из Украины без достижения каких-либо договоренностей о новой программе финансирования. Для продолжения сотрудничества МВФ хочет получить от украинского руководства гарантии, что "ПриватБанк" Коломойскому и Ко не вернут. Президент Владимир Зеленский четко заявил, что денационализации не будет. Но подобных гарантий никто дать не может.

Призрак дефолта

Теперь вернемся к тому, с чего начали – к передаче акций "ПриватБанка" под контроль Кабинета министров. Очевидно, такое повышение статуса должно усложнить денационализацию – ведь теперь Коломойский будет судиться уже не с органами государственной власти, а с государством Украина.

Кабинет министров УкраиныФото: Апостроф / Александр Гончаров

Кроме того, здесь есть и чисто процессуальный момент – смена собственника влечет за собой изменение стороны процесса. И даже если это никак не повлияет на окончательный вердикт, то уж, по крайней мере, даст властям некоторое время для принятия необходимых мер. А это время действительно крайне нужно, учитывая, что, как стало известно, сейчас готовится некий документ, который запретит возвращение "ПриватБанка" прежним собственникам на законодательном уровне.

Но если "ПриватБанк" все же вернут Игорю Коломойскому, что тогда? Насколько серьезными будут последствия? Первое, что может произойти - это дестабилизация самого банка, так как вкладчики начнут в панике забирать из него свои деньги. А, учитывая, что "ПриватБанк" является системообразующим для банковского сектора Украины, тряхнет хорошо всех.

И это - далеко не единственное и даже не самое тяжелое последствие реализации указанного сценария. Что будет дальше?

"Полный разрыв отношений с МВФ, - говорит "Апострофу" финансовый эксперт Алексей Кущ. - При этом Украина станет абсолютно нерукопожатой на уровне контактов с международными финансовыми организациями. И если мы и раньше не особо светились на радарах инвесторов, то тогда мы можем с них совсем исчезнуть, и утратим остатки финансово-инвестиционной перспективы. Мы станем инвестиционным изгоем".

"Конец сотрудничеству с МВФ и с Западом в принципе, - соглашается в разговоре с "Апострофом" инвестиционный банкир Сергей Фурса. - Экономическая поддержка, которая нужна, закончится. А это уже означает дефолт".

И, если в прямом смысле слова санкции за денационализацию "ПриватБанка" Запад против нашей страны вводить не будет, то самоубиение экономики, это фактически то же самое, что и санкции.

В последнее время Украина активно привлекает деньги под выпуск облигаций. Но в случае экономической изоляции этот процесс остановится.

"Кто будет их покупать?", - говорит Сергей Фурса. Кроме того, по его словам, иностранные инвесторы начнут уходить из уже размещенных ценных бумаг. А это чревато серьезными проблемами - обвалом курса гривны, да и, на самом деле, всей экономики.

Впрочем, Алексей Кущ высказал сомнение, что произойдет собственно возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, поскольку им это, на самом деле, невыгодно. Ведь в этом случае государство потребует назад средства, которое оно потратило на оздоровление финучреждения.

"Таким образом Коломойский получит банк – пустой орех. При этом ничто не помешает Национальному банку буквально через неделю после отмены национализации признать банк неплатежеспособным, ввести в него временную администрацию, а потом опять национализировать", - заявил специалист.

Поэтому куда привлекательнее для бизнесмена может быть получение компенсации за банк - естественно после признания судом национализации незаконной.

Назад к многовекторности

Но последствия для Украины могут быть не только экономическими. По словам эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максима Степаненко, когда мы говорим об МВФ, то подразумеваем, прежде всего, США (штаб-квартира фонда находится в Вашингтоне, к тому же США являются наиболее влиятельным членом организации).

Штаб-квартира МВФФото: Getty images

"Можно быть уверенными, что поддержка со стороны Соединенных Штатов уменьшится. Для США это будет фактически означать, что мы не хотим интегрироваться в Западный мир. Кроме того, это будет подтверждением сигнала, что Украина – коррумпированная страна, которая является непрогнозируемым государством", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Такая изоляция (или самоизоляция) со стороны Запада создает риск разворота Украины в сторону России. Кстати, именно такой сценарий обозначил в одном из своих недавних интервью Игорь Коломойский.

Как минимум, Украина может вернуться к пресловутой многовекторности времен президентства Леонида Кучмы.

"Такие робкие попытки - не явные, а завуалированные - делаются и сейчас. Но если у Кучмы были реальные механизмы для осуществления такой политики, то нынешняя власть ее реализовать не сможет", - отметил Алексей Кущ.

Эксперт пояснил, что ни Запад, ни Россия уже не ведутся на шантаж, который активно использовали постсоветские лидеры в "90-е" и "нулевые". Тому подтверждение - политический кризис в Молдове, произошедший минувшим летом. Для его разрешения Европа и РФ объединили усилия, в результате чего правящая Демократическая партия потеряла власть, а ее лидер, неформальный "хозяин" Молдовы Влад Плахотнюк, сбежал из страны.

"Это будет самой печальной историей для нас, если европейцы с русскими договорятся о нас, но без нашего участия", - сказал эксперт.

Но сценарий полного разворота в сторону России, все же, следует рассматривать как теоретический. По мнению Куща, упомянутые заявления Коломойского являются неким тестированием общественного мнения - как такие месседжи воспринимаются электоратом, не вызывают ли агрессию и тому подобное.

Максим Степаненко также не особо верит, что Украина кардинально поменяет геополитический вектор, хотя полностью такой вариант не исключает. Эксперт считает, что, несмотря на все противоречия, наша страна сохранит сотрудничество с МВФ и Западом в целом, несмотря на козни Коломойского.

"Но Игоря Валерьевича никогда нельзя сбрасывать со счетов", - резюмирует он.