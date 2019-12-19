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Суд принял неожиданное решение в громком деле по "ПриватБанку"

четверг, 19 декабря 2019, 13:17
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Фото: Facebook

Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного киевского админсуда, касающееся признания незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка.

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

При этом он отметил, что суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Таким образом, судебное заседание состоится не ранее февраля 2020 года, поскольку большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы "ПриватБанка", Минфина и НБУ на решения судов по делу о вкладах семьи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in.

Напомним, ряд держателей евробондов, выпущенных ранее ПриватБанком, обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) принудительную конвертацию своих облигаций в капитал финучреждения после его национализации по так называемой процедуре bail-in.

В частности, 17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева обязал ПриватБанк вернуть бизнесменам Григорию и Игорю Суркисам, а также их семьям более 1 млрд грн, $266 тыс. и 8 тыс. евро, а их "А-банку" – 364 млн грн. Национальный банк посчитал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, а потому их средства в финучреждении при его национализации были конвертированы в капитал по схеме bail-in. По данным СМИ, в суды уже подано более 20 исков от тех, кого также признали связанными с ПриватБанком лицами.

Подробнее о том, какие последствия могут быть у денационализации "ПриватБанка", и грозит ли в связи с этим Украине изоляция со стороны Запада, читайте в материале "Апострофа": Коломойский против Запада: как дело ПриватБанка может изменить Украину.

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