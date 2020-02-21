Как реклама загородного СПА: скандал с отчетом Кабмина набирает обороты

Кабинет министров потратил бюджетные средства, наняв пиар-компанию для подготовки отчета своей деятельности. Это решение правительства уже вызвало скандал, как в общественной, так и политической среде. "Апостроф" выяснял, что произошло.

Кабинет министров 21 февраля в Верховной Раде отчитался в выполнении программы своей деятельности в 2019 году. С полным текстом отчета, состоящего из более чем 300 страниц, можно ознакомиться на сайтах Кабмина и Рады.

В отчете заявлено, что деятельность Кабмина нацелена на решение проблем граждан и улучшение их повседневной жизни. "Правительство только в начале этого пути, и по многим направлениям только закладывает основу для дальнейших изменений", - говориться в документе. При этом члены Кабмина считают, что им уже есть чем гордиться. В частности, отмечается, что правительство упорно работало над усовершенствованием системы предоставления медицинских услуг и обеспечением большей доступности лекарств, повышением качества образования, обеспечением защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Но, похоже, упорно работало не только правительство, но и ООО "Магонова и партнеры", которое, собственно, этот отчет вместо Кабмина и подготовило. Согласно данным в системе публичных закупок ProZorro, услуги этой частной компании обошлись государственному бюджету Украины в 84 тысячи гривен. При этом расходы на коммуникацию компании с министерствами по сбору данных для отчета оценены в 24 тысячи гривен – то есть почти в 30% от всей сметы. А, например, на редактирование текстов было направлено 6000 гривен.

Крутая работа

Пикантности ситуации добавляет то, что собственница пиар-агентства "Магонова и партнеры" Анастасия Магонова является женой директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.

Сама Анастасия Магонова факт замужества не скрывает, а любую критику отметает с ходу. "Еще вспомнили моего мужа из "Нефтегаза". Я даже с ним еще до "Нефтегаза" была. Так сказать "взяла на вырост", - написала она в Facebook, комментируя скандал вокруг отчета Кабмина.

Она также заявила, что гордится проделанной работой по этому проекту: "Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день… Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%" (стилистика поста в Facebook сохранена).

Надо сказать, что это не первое сотрудничество Анастасии Магоновой с властью. Так, ее компания стала одним из инициаторов проекта Ukraine NOW, логотип которого как бренда Украины был утвержден в 2018 году правительством Владимира Гройсмана. В рамках контракта с Министерством информационной политики ООО "Магонова и партнеры" организовало евротур Ukraine Now.

Напомним, логотип активно обсуждался в соцсетях, некоторые его даже хвалили, хотя большинство отзывов все же были негативными, и при этом, наверное, только ленивый не обратил внимание на его сходство с эмблемой известного порносайта PornHub.

У нардепов есть вопросы

Но вернемся к скандалу с отчетом правительства, который набирает обороты. К его обсуждению уже подключились нардепы. В частности, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что намерен задать ряд вопросов, связанных с подготовкой документа, министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету. А другой парламентарий от партии власти Максим Бужанский, известный своим, мягко говоря, критическим отношением к правительству Алексея Гончарука, написал по этому поводу в Facebook гневный пост: "Нам не нужен был пиар Кабмина за бюджетные 84 тысячи. Нам нужен был отчет Кабмина. Реальный отчет Кабмина, сделанный его сотрудниками. А пиар Кабмина всем уже осточертел до чертиков, от него просто тошнит".

Впрочем, ничего страшного в том, что Кабмин передал подготовку своего отчета на аутсорс, нет, убежден инвестиционный банкир и колумнист Сергей Фурса. "Нужно было сделать продукт, а в министерствах нет специалистов, которые могут сделать такой продукт. Поэтому наняли специально обученных для этого людей. К тому же, деньги совершенно смешные", - сказал он в комментарии "Апострофу".

У эксперта института GROWFORD Алексея Куща иное мнение. В разговоре с изданием он отметил, что привлечение сторонних структур оправдано, если нужно сделать эффектную презентацию, например, во время проведения road show еврооблигаций, но и в этом случае стоимость таких услуг входит в общую смету расходов по размещению ценных бумаг.

"А такие отчеты готовит именно правительство, потому что иначе просто теряется смысл, - пояснил эксперт. - Ценность отчета состоит в его эксклюзивности. Это - позиция правительства, его оценка, его интеллектуальный продукт".

Алексей Кущ:"Ценность отчета состоит в его эксклюзивности"Фото: kmu.gov.ua

По словам Куща, в министерствах на уровне среднего звена управленцев есть специалисты, которым было бы вполне по силам подготовить такой отчет. "Достаточно посмотреть аналитику на сайте министерства экономики", - подчеркнул он.

Картинки вместо стратегии

Однако, возможно, все дело в том, какие именно цели ставило перед собой правительство. Как отметил Алексей Кущ, опубликованный отчет правительства напоминает по стилю рекламную брошюру загородного СПА-центра. "Не хватает только купающихся в джакузи людей на заднем плане", - иронизирует специалист.

По словам эксперта, этот документ, по сути, является продолжением "чаепития у Гончарука", в ходе которого обсуждалось, "как развеять туман в голове президента". "Только теперь эта брошюра, которая имеет сугубо маркетинговые цели, должна развеять туман в головах депутатов. Ее задача - не донести какие-то смыслы, стратегию, а дать красивую картинку, а потому, совершенно логично, что разработку этого отчета поручили даже не аналитической, а пиар-компании", - пояснил Кущ.

В связи с этим Алексей Кущ предложил передать на аутсорсинг не только подготовку отчета о деятельности Кабмина, но и саму деятельность правительства. "Толку было бы больше", - резюмировал он.