Смена Кабмина: как Зеленский пересаживал правительству мозг и сердце

Верховная Рада перезапустила Кабинет министров, оставив в нем лишь нескольких министров из предыдущего правительства Алексея Гончарука. О перипетиях голосований в стенах парламента, а также о том, почему новый Кабмин оказался не полностью укомплектованным, разбирался "Апостроф".

Перезагрузка правительства, которую инициировал президент Владимир Зеленский, все-таки состоялась. Верховная Рада 277 голосами проголосовала за новый состав правительства и 291 голосом за нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впрочем, несмотря на весьма убедительные цифры на табло, у Банковой возникли достаточно серьезные неприятности. С утра начала появляться информация о том, что будущие кандидаты на должности в Кабмине массово отказываются от предложенных должностей. Для команды Зеленского это оказалось холодным душем. В частности, одним из первых "отказников" стал кандидат в министры экономики Роман Жуковский, который, по словам собеседников, не видел себя министром экономики. Также отказался от должности вице-премьера по оборонной промышленности Олег Коростелев – многолетний директор конструкторского бюро "Луч", которое является флагманом современных военных разработок в Украине.

Не захотели оставаться в Кабмине и те, члены правительства, которые после реорганизации должны были сохранить посты. Речь идет, в частности, о Тимофее Милованове, которого хотели назначить министром в воссозданное аграрное министерство. Основная причина – разделение его министерства. Милованов попросту не захотел заниматься вопросами МинАПК. По той же причине ушел Владимир Бородянский, которому решили обрезать полномочия, сделав министром культуры, отдельно отдав вопросы молодежи и спорт в старое-новое министерство (таким образом команда Зеленского фактически вернулась к старой структуре министерств, которую пыталась изменить, формируя свой первый Кабмин).

В Верховной Раде эти события расценили как серьезный провал Банковой. Среди депутатов даже ходил слух о том, что часть кандидатов на министерские кресла попросту перестала выходить на связь с Офисом президента.

После того, как вся конфигурация стала сыпаться как карточный домик, многие в кулуарах задавались вопросом: а произойдет ли вообще назначение нового правительства. Но в "Слуге народа" излучали спокойствие. "Список, который вчера Шмыгаль озвучивал на заседании нашей фракции, был предварительный. По многим еще велись консультации, потому такое развитие событий естественно. Просто по тем министерствам, где нет кандидатов, исполнять обязанности будут первые заместители, ну и пока обойдемся без нескольких вице-премьеров", - комментировали "Апострофу" в СН.

Как ранее писал "Апостроф", накануне во вторник состоялось заседание фракции "слуг", на котором будущий премьер Денис Шмыгаль представил ориентировочный список Кабмина без нескольких кандидатур, по которым консультации еще продолжались. Показательно, что в этот процесс не были вовлечены депутаты фракции: все решал Зеленский, новый глава ОПУ Андрей Ермак, который стал одним из лоббистов таких масштабных перемен, а также помощник президента Сергей Шефир. Именно поэтому даже в день голосования многие депутаты СН не могли ответить, кто же возглавит то или иное министерство. "Это будут люди, которых поддержит сессионный зал", - пытался загадочно отвечать журналистам один из замов главы фракции Николай Тищенко.

Денис ШмыгальФото: Апостроф / Александр Гончаров

Для того, чтобы сверить часы, фракция "Слуги народа" собралась еще раз, в среду днем. Все тем же составом – с президентом, руководством ОПУ и будущим премьером Шмыгалем, который отвечал на вопросы депутатов и презентовал стратегию развития Кабмина. "Ответил почти на все вопросы депутатов, кое-где сказал, что ему еще надо разобраться", - комментирует участник заседания. Всего по итогам заседания оказалось, что вакантными остаются семь должностей "Это если с учетом разделения министерств, так – четыре вакансии: на должность министра образования (Новосад, по словам источников, назначать снова не планировали, - "Апострофа"), культуры, энергетики и вице-премьер по экономике", - сообщил источник во фракции. На это президент, по словам депутатов сказал, что правительство должно быть доукомплектовано в ближайшие две недели. Один из нардепов-слуг был боле красноречив: "будем доформировывать, но фиг знает когда".

Впрочем, хаос, вызванный "некомплектом" министров, фракцию "слуг" особо не смущал.

Прежде чем приступить к голосованию, в президиуме Верховной Рады фракции "Голос" и "Европейская солидарность" пообщались с президентом и со спикером Дмитрием Разумковым, попросив не голосовать правительство "пакетом", то есть за всех министров сразу. Однако на их условия не пошли. Внеочередное заседание начал президент Зеленский, чья риторика больше была схожа на выступление его экранного персонажа Голобородько. Зеленский резко и хлестко высказался о деятельности правительства Гончарука, вспомнив об индексации пенсий, платежках, которые возмущают людей, о провалах коммуникации, о наблюдательных советах госпредприятий, где "украинцы чувствуют себя нацменьшинством", и о сборах лайков в Facebook вместо работы. "Да, это первое правительство, в котором нет топ-коррупции. Но этого мало. Да, в этом правительстве новые лица. Но новых лиц мало. Это правительство знает, что делать. Но этого мало. Нужно делать. Правительству нужны новые мозги и новые сердца", – заключил глава государства.

Выступление Владимира ЗеленскогоФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

А дальше Рада заработала в "турборежиме". Несмотря на несколько довольно ярких выступлений фракций оппозиции с критикой власти, которая "снова предлагает кота в мешке", "слуги" приступили к голосованию. Сперва назначили Шмыгаля премьером, после представили и остальных членов правительства. Ими стали:

Пристайко Вадим Владимирович- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Хотя по нему, как говорят источники, еще в среду утром не было решения.

Кулеба Дмитрий Иванович- глава МИД, поменявшись с Пристайко креслами.

Резников Алексей Юрьевич- вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Представляет квоту главы Офиса президента Андрея Ермака.

Федоров Михаил Альбертович -вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации. Один из немногих "старых" членов правительства

Аваков Арсен Борисович -министр внутренних дел.

Бессараб Сергей Борисович -министр по делам ветеранов. Военнослужащий, заместитель главы Генштаба

Гутцайт Вадим Маркович- министр молодежи и спорта. Получил должность, несмотря на то, что перед парламентскими выборами ему пришлось покинуть список СН якобы из-за близкий связей с одиозным столичным застройщиком, фигурантом аферы с "Элита-Центр" Вадимом Столаром.

Емец Илья Николаевич- министр здравоохранения, один из наиболее авторитетных хирургов в стране. Ранее, в 2010-2011 годах, во времена Виктора Януковича, господин Емец уже был министром здравоохранения.

Криклий Владислав Артурович- министр инфраструктуры.

Лазебная Марина Владимировна- министр социальной политики.

Малюська Денис Леонтьевич- министр юстиции.

Уманский Игорь Иванович - министр финансов Украины - бывший советник президента Петра Порошенко, а также первый заместитель (и.о.) министра финансов в 2014-2015 и в 2008-2010 годах.

Чернышев Алексей Михайлович -министр развития общин и территорий Украины.

Таран Андрей Николаевич- министр обороны Украины.

Немчинов Олег Николаевич -министр Кабинета министров.

Неясной остается судьба Дмитрия Дубилета. Как рассказали в "Слуге народа", у Дубилета был конфликт с министерством Федорова из-за дублирования функционала, но вопрос с его уходом еще не решен окончательно. Хотя сам Дубилет на вопрос "Апострофа" ответил, что конфликта нет. По словам сразу нескольких собеседников, Дубилет вполне может стать... вице-премьером. "Переговоры еще ведутся", - отметил источник, добавив, что Дубилет должен был встретиться с президентом.

Нерешенным остается вопрос по отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. В конце дня премьериады Рада заслушала отчеты силовиков и правоохранителей, в том числе, главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки. За отставку последнего, как рассказал нардеп Александр Качура, уже было собрано 227 голосов. Главная претензия – нет посадок, которых так ждет Офис президента Зеленского и его электорат. На вопрос о том, что же будет с реформой генпрокуратуры, которую сейчас проводит офис генпрокурора, в СН отвечают, что это ей не помешает. "Она и сейчас стоит, сейчас вообще вся работа ОГУ стоит, а люди ждут посадок", - комментирует нардеп из руководства фракции, также говоря о плохой коммуникации офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований, которое возглавила Ирина Венедиктова. К слову, показательно, что глава ГБР во время своего отчета публично критиковала генпрокурора с трибуны Верховной Рады. Еще недавно такой поворот событий было сложно себе представить…

Единственным кандидатом на главу Офиса генпрокурора сейчас является нардеп-"слуга" Сергей Ионушас, который ранее был юристом Вечернего квартала. О его кандидатуре "Апостроф" писал еще во вторник. Однако рассматривать этот вопрос Рада будет на еще одном внеочередном заседании. До этого уже традиционно на Банковой "будут продолжаться консультации". Собеседники "Апострофа" говорят о близости Рябошапки к ушедшему главе ОПУ Андрею Богдану как об одной из причин отставки. Тем не менее, публично в руководстве партии говорят, что главная причина – отсутствие видимых результатов.

Также в команде Зеленского очень хотели решить вопрос с увольнением Артема Сытника, но, во-первых, нет процедуры, которая позволит это сделать сейчас, во-вторых, по словам собеседников, спикер Разумков уговорил Зеленского не увольнять Сытника "по беспределу", то есть без соответствующей процедуры. Один из способов, с помощью которого предлагается уволить главу НАБУ – принять закон, который внесет изменения в процедуру, после чего уже голосовать за его отставку. Против таких изменений выступили западные партнеры, однако, по словам собеседников в иностранных посольствах, даже угроза приостановления программы сотрудничества с МВФ не смогла повлиять на позицию Офиса президента по целому ряду кадровых вопросов, в том числе, и в Кабмине. "Такие голосования – это очевидный откат, и ни к чему хорошему это не приведет", - передали "привет" из западных посольств.

Так или иначе, но пока Зеленский решил поставленную задачу, укрепив пошатнувшийся рейтинг. Другой вопрос – надолго ли этого хватит, ведь менять руководителей исполнительной власти постоянно – невозможно…