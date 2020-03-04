Назначен новый премьер-министр Украины: что о нем известно

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Данное решение поддержал 291 нардеп.

Известно, что Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года. Он закончил национальный университет Львовская политехника, является кандидатом экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Шмыгаль проходил стажировку за рубежом, в частности в Германии, занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы. В январе 2018 года Денис Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии - Бурштынской ТЭС.

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером.

В декларации Шмыгаль указал, что в холдинге ДТЭК за 2018 год заработал 3,5 млн гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч. Жена Шмыгаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

Напомним, 3 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке. В то же время стало известно, что Гончарук обратился в Окружной админсуд (ОАСК) и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути, но вскоре в Кабмине эту информацию назвали фейком.

Известно также, что во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.