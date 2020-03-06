Не отрекаются, любя: почему Зеленский убрал Рябошапку

После замены Кабинета министров Верховная Рада решила не останавливаться и отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку, который проработал на своей должности всего полгода. О причинах этой неожиданной рокировки, а также о том, кто заменит Рябошапку, в материале "Апострофа".

Отправив в отставку правительство Алексея Гончарука почти в полном составе, команда Зеленского взялась за правоохранительные органы. Правда, не за всех – а только за Генерального прокурора Руслана Рябошапку и директора НАБУ Артема Сытника. Дойти до увольнений в среду, умаявшись от перетряски правительства, депутаты не успели. Более того, по словам знающих собеседников, еще в четверг продолжались консультации по данному вопросу. Как стало известно "Апострофу", на решение президента всячески пытались повлиять западные партнеры. Однако – не срослось, и 263 голосами депутатов Рябошапку "попросили" из Офиса генпрокурора. По словам собеседников нашего издания на улице Резницкой (там расположен Офис генпрокурора), вслед за Рябошапкой уйдут и все его заместители – Виктор Чумак, Виталий Касько, Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов.

Долгое время отставку Рябошапки продвигали замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов, и люди, которых относят к группе Игоря Коломойского. Но это все оставалось на уровне атак в Telegram, выступлений на телевидении, и не доходило до официальных заявлений. В скорую отставку Генпрокурора было сложно поверить также из-за того, что в июле прошлого года Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом назвал Рябошапку "на 100% своим человеком"…

Однако с приходом нового главы Офиса президента Андрея Ермака ситуация резко изменилась. Новый глава ОПУ, по информации нашего издания, стал основным инициатором изменений не только в Кабмине, но и в силовых структурах. Масштабные перестановки, по мнению ближайшего окружения Зеленского, должны укрепить рейтинг главы государства, решив две ключевые проблемы – во-первых, постепенно выкарабкаться из экономической трясины, в которой оказалась страна при премьере Алексее Гончаруке, а во-вторых, провести ряд показательных арестов по коррупционным делам. Собственно, из-за отсутствия результатов в вопросах расследований резонансных дел и возникли претензии к Рябошапке. Впрочем, была и другая веская причина его отставки. Но о ней – ниже…

В среду, параллельно с премьериадой, "слуги" активно готовили плацдарм для будущего голосования за отставку Генпрокурора. "Собрано уже 227 голосов за его отставку", - говорил в кулуарах нардеп от Слуги Александр Качура. При этом, голоса собирали нардепы Дарья Володина и Максим Бужанский, которых относят к неформальной группе "слуг" Игоря Коломойского.

Об отсутствии посадок с трибуны Верховной Рады прямо заявил Владимир Зеленский. Этот тезис в кулуарах как под копирку повторяло и большинство спикеров из его политсилы. В частности, упоминали о том, что Рябошапка не хочет заниматься делами по экс-президенту Петру Порошенко, а некоторые нардепы-"слуги" даже обозвали его "прокурором Порошенко".

Владимир ЗеленскийФото: Апостроф / Александр Гончаров

Один из депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" на вопрос о том, почему он проголосует за отставку Генпрокурора, вообще не выбирал выражений. "А если я скажу, что наш Генпрокурор – м..дак, это будет достаточной причиной?", - спросил он корреспондента "Апострофа", и довольный своим емким ответом, пошел обратно в зал.

Вскрылась и еще одна причина такой острой необходимости отставки Генпрокурора. Непублично в разговорах с "Апострофом" депутаты отмечали, что Рябошапке простили бы его недостаточную активность в ситуации с посадками, но злую шутку с ним сыграла его близость к ушедшему с поста главы ОП Андрею Богдану. "Сейчас в почти всех властных структурах можно наблюдать за уходом его людей. В этом заинтересован Андрей Ермак, который хочет подчистить все кадровые "хвосты" за своим предшественником", - отметили источники в Офисе президента.

На вопрос о том, что же будет с реформой Генпрокуратуры, которую сейчас проводит Офис генпрокурора, в СН уверяют, что проблем не будет. "Она и сейчас стоит, вообще вся работа ОГУ стоит, а люди ждут посадок", - комментирует нардеп из руководства фракции, обратив внимание на плохую коммуникацию ведомства Рябошапки и Государственного бюро расследований, которое возглавила Ирина Венедиктова. К слову, показательно, что глава ГБР во время своего отчета публично критиковала Генпрокурора с трибуны Верховной Рады. Она же, по словам собеседников, жаловалась на Рябошапку и лично президенту Зеленскому, убеждая, что именно он – корень всех бед.

В четверг утром на вопросы "Апострофа" руководство фракции отвечало, что голосов за отставку Генпрокурора достаточно, а вот не под запись депутаты признавались: в их фракции многие не хотят голосовать, так как не имеют претензий к Рябошапке. "Кроме того, нам никто не сказал, кто будет вместо него. Плохая коммуникация с нами у Офиса президента, многие не могут понять их виденье", - комментировал один из нардепов.

Для того, чтобы сверить часы, фракция собралась еще раз – уже перед самим внеочередным заседанием Рады. На этот раз там обошлось без президента – он уехал в Новые Санжары, хотя дал оттуда своим депутатам непрозрачный намек как голосовать. "Мое личное мнение очень простое. Нет результатов – не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата – до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%", - сказал Зеленский во время брифинга.

Сам же Генпрокурор во время своего выступления отметил, что он не был ничьим слугой, и был независимым и за это и поплатился. "Я ухожу, но я обещаю вернуться", - после этих пафосных слов Рябошапка покинул сессионный зал. Оставив часть депутатов и президиум Рады в недоумении. Позже некоторые депутаты говорили, что такой демарш якобы стал для многих последней каплей проголосовать за его отставку. "Он повел себя неуважительно. А как же вопросы депутатов? Мы же можем его контролировать. Такое поведение и его высказывания о том, что многие из нас еще не научились читать, но уже знают, как должна работать генпрокуратура – не добавили ему поддержки", - комментировали нардепы-"слуги".

Руслан РябошапкаФото: unian

После словесных баттлов и вопросов в никуда, ввиду отсутствия "виновника торжества", Рада приступила к голосованию. 263 голоса – за, из которых "слуги" дали только 179. Почти треть фракции отказалась увольнять Рябошапку. Недостающие голоса дали фракции "Оппозиционной платформы – За життя!", а также члены депутатских групп "Доверие" и "За будущее", где находятся депутаты, аффилированные с Коломойским. Его, а также, Арсена Авакова в кулуарах назвали одними и главным интересантов этого голосования. Показатально, что "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" не дали ни одного голоса.

Таким образом, человек, которого еще недавно Зеленский называл "100% своим человеком", и который работал в его офисе, входя в его ближайшее окружение – пополнил ряды уволенных.

Следующий шаг – голосование за нового Генпрокурора. Одним из основных претендентов на данный момент является юрист "Квартала" и нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. Его предлагает фракция, хотя там и говорят, что в Офисе президента могут назвать и свои кандидатуры. Например, среди вероятных кандидатур называют нынешнюю главу Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову, а также Сергея Кизя, бывшего заместителя Генпрокурора, который был назначен на эту должность еще Юрием Луценко в июле 2019 года, а был уволен Рябошапкой через два месяца. Впрочем, фамилия Кизя хоть и звучала во время заседания фракции, но все-таки его называют маловероятным кандидатом.

"Мы готовы поддержать Ионушаса", - заявил в кулуарах глава фракции Давид Арахамия. Сам Ионушас, который не был публичным политиком, в четверг охотно общался с прессой и комментировал свое возможное назначение. Правда, просил дождаться решения президента. Решить вопрос с назначением нового главы ОГУ планируют уже в ближайшее время – на следующей сессионной неделе "Слуги" вновь хотят созвать внеочередное заседание Верховной Рады и проголосовать за нового Генпрокурора.

Также на Банковой хотят решить вопрос и с увольнением главы НАБУ Артема Сытника. Как ранее уже писал "Апостроф", для этого предлагается внести изменения в закон, который бы позволил упростить процедуру отставки. А в будущем в СН вообще есть идея урезать количество антикоррупционных органов, хотя против этого жестко выступил Запад. Впрочем, как показывает практика, к позиции западных партнеров (которые, к слову, категорически выступали против отставки Рябошапки) в Офисе президента в последнее время если и прислушиваются, то очень выборочно…