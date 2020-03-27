Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

На фоне карантина и рецессии украинской экономики Верховная Рада становится главным центром принятия решений. Международный валютный фонд готов оказать финансовую поддержку, если будет принят закон запрещающий денационализацию "ПриватБанка". Требования фонда уже усилили разногласия внутри фракции "Слуга народа" и могут оставить Украину на грани дефолта. "Апостроф" разбирался, когда может случиться дефолт, как его избежать, и почему все упирается в интересы олигарха Игоря Коломойского.

В субботу, 28 марта, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Вероятность его проведение пока сложно оценить. Ожидается, что будут рассмотрены ряд вопросов по изменениям в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда для борьбы с пандемией коронавируса. Однако ключевым вопросом для народных депутатов, от которого зависит дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, является принятие так называемого "антиколомойского закона". В четверг, 26 марта, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прямым текстом заявила, что этот документ, является условием для получения кредита, и МВФ ожидает принятия закона о невозвращении бывшим собственникам национализированных банков. При этом она отметила следующее: "На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF)". Георгиева обратила внимание на необходимость принятия законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем.

24 марта в парламенте был зарегистрирован правительственный законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Документ был согласован с представителями МВФ. Согласно правительственной инициативе, если судебным решением национализация банка будет признана незаконной, экс-владельцы должны будут вернуть государству средства, потраченные на спасение финучреждения. Напомним, в случае с "ПриватБанком", его докапитализация обошлась бюджету более 155 млрд гривен. Кроме того, экс-владельцы могут рассчитывать получить только недополученный доход в случае, если его определит международная аудиторская компания. Решение о выборе компании принимает суд.

По информации "Апострофа" вокруг этого документа разгорелась очень много эмоций внутри властной команды. И это вполне закономерно: Коломойский со многими из нынешней властной верхушки не только дружит, но и многие годы имел на них финансовое влияние. Однако сейчас ситуация сложилась так, что Украина оказалась на распутье. Или вернуть Коломойскому "ПриватБанк", и получить дефолт, или проголосовать за транш МВФ, избежать дефолта - но получить врага в виде Коломойского, который явно начнет мстить команде президента Владимира Зеленского с помощью своей медийной "дубины". Тем не менее, глава государства, похоже, принял решение - решать вопрос по "ПриватБанку". Что же касается Верховной Рады, то многие депутаты - особенно из "Слуги народа" - оказались перед серьезным моральным и нравственным выбором - предать своего покровителя - или предать свою страну.

По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Максима Степаненко, во фракции уже сформировалась соответствующая депутатская группа, которая противостоит людям, ориентирующимся на Коломойского. "Все-таки в Раду зашли не только представители финансовых групп, там были люди, которые верили и хотели изменений под руководством курса президента Владимира Зеленского. Сегодня мы видим внутри фракции "Слуга народа" ряд прозападных народных депутатов, которые уже оформились как полноценная группа со своей организацией и средства координации. Раньше складывалось впечатление, что внутри фракции только одна организованная "группа Коломойского" - с четкой коммуникацией и стратегией действий. Сейчас между этими группами идет борьба за внимание со стороны президента Зеленского и ориентация на тот вектор развития, который он выберет", - отмечает эксперт.

Конкурс проектов

На следующий день после регистрации правительственного законопроекта, четыре альтернативных внесли народные депутата от "Слуги народа" - Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда, а также Игорь Палица. Депутатов в кулуарах называют неформальной "группой Коломойского". Стоит напомнить, что согласно регламенту работы Рады, альтернативные законопроекты рассматриваются наравне с основным. Это старая парламентская уловка, позволяющая затянуть время рассмотрения вопроса. То есть, в пленарном зале будет рассмотрено сразу пять законопроектов по одной проблеме.

Похожая ситуация уже была в декабре 2019 года. Тогда свой законопроект подавало правительство Алексея Гончарука, а следом было внесено еще три альтернативных. Профильным тогда был определен комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. До рассмотрения дело не дошло, а законопроект Кабмина был раскритикован экспертами еще даже до рассмотрения на профильном парламентском комитете.

Нынешние законопроекты также определены в комитет финансов, налоговой и таможенной политики. Как рассказала "Апострофу" народный депутат, член профильного комитета Ольга Белькова из "Батькивщины", пока нет ясности, когда комитет сможет рассмотреть документы и какое решение примет.

"Мы в чате комитета определились, что их нужно рассматривать очно, а не по видеоконференции. Но время заседания пока не объявлено. Что будет рекомендовать комитет сложно спрогнозировать, все будет зависеть от авторов законопроектов. У нас большинство от провластной фракции. Если они соберутся, тогда и примут решение", — рассказала Белькова изданию вечером 26 марта.

Пессимистические прогнозы

Пока же среди народных депутатов от фракции "Слуга народа" набирает обороты "антиколомойская" инициатива. На своих страницах в Facebook они размещают одинаковый текст с призывом поддержать правительственный законопроект о невозможности возврата банков бывшим собственникам, тем самым избежать дефолта. По состоянию на вечер 26 марта, заявление разместило более 50 человек. Примечательно, что флешмоб поддерживают фактически те же депутаты, кто ранее выступал против минских переговорных инициатив главы Офиса президента Андрея Ермака. Это свидетельствует о том, что конфликт внутри пропрезидентской фракции так и не был сглажен. А значит, по знаковым голосованиям опять придется договариваться с парламентскими союзниками.

Народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов отмечает, что поскольку парламент находится на карантине, для точечных голосований будет найдено ситуативное большинство.

"Для тех депутатов монобольшинства, которые отказываются голосовать - вопрос ставить надо жестко - вы за президента или за частный интерес других лиц? Со всеми вытекающими последствиями, неприкосновенность же зачем-то снимали, не для демократии же. Голосов найдется и так достаточно. В принципе, закон о запрете реприватизации "ПриватБанка" — это еще малая цена для тактического спасения экономики", — сказал он "Апострофу".

По мнению Максима Степаненко, Верховная Рада должна принять "антиколомойский закон" несмотря на сопротивление олигарха и его команды в стенах Верховной Рады. "Этот закон нужен был "на вчера", а они пытаются максимально оттягивать время. Это говорит о том, что они будут стоять до конца и настаивать на своем. Игорь Валерьевич не считается ни с чьими интересами, кроме своих, из он и будет отстаивать. Поэтому можно говорить, что "Слуги народа" не примут этот закон своими силами, а будут искать поддержки в сессионном зале. К тому времени, мы уже сможем увидеть и верифицировать весь список депутатов лояльных Коломойскому", - отметил эксперт.

По словам экспертов, сегодня принципиально получить внешнюю экономическую поддержку для борьбы с кризисом. Дефолт, в котором начинают убеждать население представители команды Коломойского ценой интересов экс-собственников "ПриватБанка", сильно ударит по уровню жизни людей. Это автоматически отразится на рейтинге власти и росте радикальных настроений в обществе. И выгодно это будет, в первую очередь, Кремлю. С ослабленной страной воевать всегда гораздо проще. Тем более, не стоит забывать, что часть украинской армии уже в ближайшее время может остаться без стабильного питания.

"Непринятие или принятие несогласованного с МВФ закона остановит сотрудничество Украины с этой организацией. Как следствие, мы не получим международную помощь. Финансировать растущий дефицит бюджета придется за счет необеспеченной эмиссии гривны Нацбанком. Последствием этого станет - огромная инфляция, девальвация гривны, дефолт, уменьшение реальных доходов граждан, бедность", — прогнозирует "Апострофу" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

По оценкам Козака, в течение этого года Украины может получить до $3 млрд только от МВФ. Эти средства пойдут непосредственно в бюджет, поскольку золотовалютные резервы Нацбанка на данный момент находятся на высоком уровне.

По осени считают

МВФ не устанавливал дедлайна по решению проблемы "ПриватБанка". Но это не означает, что можно тянуть время. По данным реестра судебных решений, в суды поданы сотни исков с обжалованием решения о национализации банка. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева на основании иска бывших собственников "ПриватБанка" отменил национализацию финучреждения. Решение было обжаловано государством в Шестом апелляционном административном суде Киева. 19 декабря 2019 года суд должен был вынести свое решение, но в последний момент заседание было перенесено. Решение должны принять после решения другого суда по иску семьи Суркисов. Те требуют признать недействительной сделку по обмену их вкладов на акции "ПриватБанка", состоявшегося в рамках национализации. К слову, 25 февраля Печерский суд Киева суд уже обязал "ПриватБанк" заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более $200 млн. Напомним, закон обратной силы действия не имеет, поэтому важно успеть принять его вовремя.

По оценкам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, если Украина не сможет найти финансовую поддержку, то дефолт может произойти уже в сентябре этого года. Как раз осенью мы должны будем выплатить порядка $1,4 млрд по кредитным обязательствам.

"Дедлайна нет, но для нас дедлайн – это деньги, которых нет. Для рядового украинца дефолт отразится потерей работы, инфляцией, ростом преступности", — говорит он изданию.

В теории мы можем отказаться от условий МВФ, но в таком случае придется искать финансовой помощи у других организаций или государств. На фоне мирового экономического кризиса - задача не из легких, тем более на фоне коррупционных скандалов в украинской политике последних лет. О реструктуризации займов кредиторы Украины не говорят. А значит, нужно срочно искать деньги. И решать вопрос с международными партнерами. И здесь есть только один выход: наконец-то поставить точку в законе о "Приватбанке"...