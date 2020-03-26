Коронавирус и коррупция наступают: почему Минобороны не может накормить солдат

В ближайшие месяцы военнослужащие ВСУ могут остаться без питания. "Апостроф" разбирался, как это связано с желанием чиновников из Минобороны вернуть старые коррупционные схемы.

Без еды во время эпидемии

За последний месяц в Вооруженных силах произошли серьезные изменения. Еще 1 марта 2020 года пресс-служба министерства обороны Украины браво отрапортовала о том, что все боевые части Вооруженных сил перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. Отмечалось, что военнослужащие могут самостоятельно выбрать себе завтраки, обеды и ужины. "В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие – не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", – отмечали в оборонном ведомстве.

Но уже 18 марта первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что с обеспечением питания военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии МВД возникли серьезные проблемы. Компании, которые выиграли торги по предоставлению питания для военнослужащих, отказываются выполнять свои обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с карантином по противодействию коронавирусу.

О том, что ситуация с питанием в армии находится на грани краха, стало понятно после того, как в распоряжении "Апострофа" оказалась копия документа, датированного 13 марта 2020 года из Офиса президента Украины. Распоряжение подписано заместителем руководителя Офиса Анной Коваленко. До прихода в команду Зеленского, Коваленко была советником трех министров обороны. Согласно документу, все председатели ОГА и Киевской городской администрации, начиная с 25 марта должны быть готовы предоставить военным частям помощь в обеспечении продуктами питания, а также персонал и приготовлением пищи. При этом помощь должна оказываться на бесплатном основании, а о результатах проделанной работы нужно еженедельно информировать Банковую.

Параллельно в Министерстве обороны настаивают на внесении изменений в Государственный бюджет 2020 года, чтобы обеспечить бесперебойное питание армии. Ожидается, что Верховная Рада одобрит возможность продлить право для компаний, предоставляющих услуги по питанию в 2020 году по договорам 2019 года. Срок нынешних договоров закончился 21 марта 2020 года. Для работы над законопроектом привлечены министерства внутренних дел, финансов, экономики и юстиции.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 23 марта. Согласно его тексту, предлагается разрешить Минобороны и МВД и другим воинским формированиям, закупать услуги обеспечения питанием по договорам, которые действовали в 2019 году. В пояснительной записке указывается, что предоставлять услуги отказывается компания "Понтем.УА". По данным открытых реестров, компания зарегистрирована в Литве. Ее конечным бенефициаром является Норкус Ирмантас. Компания обеспечивает обедами школьников нескольких областей. Пиар на самом высочайшем уровне компания получила в 2017 году от президента Петра Порошенко. Тогда в ходе украинско-литовского экономического форума, он нахваливал "Понтем" за то, что компания за последние 2 года наладила систему качественного питания в школах Украины. В 2020 году компания впервые выиграла торги по питанию военнослужащих. Согласно системе "Прозорро", договор на сумму 182 млн грн подразумевает поставку продуктов в воинские части Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Курсант в столовой Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, 2018 годФото: УНИАН

Компания неоднократно попадала в скандалы, связанные с завышенными ценами на продукты. Их предложения были намного дороже, чем стоимость на рынке. Стоит уточнить, что этот заказ "Понтем" тоже получил со скандалом. В торгах принимали участие восемь фирм, но заказчик выбрал самое дорогое предложение от компании "Атомсервис". Данную компанию связывают с Юрием Иванющенко, более известным как "Юра Енакиевский". В СМИ неоднократно всплывали детали монопольной схемы питания армии фирмами из его орбиты влияния. Решение заказчика литовцы обжаловали в Антимонопольном комитете, вернувшись на тендер и выиграв его. Выглядит странным, что компания получившая с таким трудом победу, вдруг решила отказаться от ее плодов.

Тем временем в Раде пока нет единого мнения о просьбе Минобороны "пересчитать" содержание кухни. Заместитель председателя главы комитета Юрий Мысягин из фракции "Слуга народа" сообщил "Апострофу", что в комитете ни одного документа от руководства армии не поступало, поэтому говорить о вынесении каких-то изменений в бюджет нет смысла. "Зайдёт, будем обсуждать", – сказал он нашему журналисту.

Стоит напомнить, что вопрос внеочередного заседания обсуждается, и, скорее всего, депутаты попробуют собраться в субботу, 28 марта. Секретарь профильного комитета Роман Костенко из "Голоса" сказал "Апострофу", что комитет может поддержать инициативы Минобороны. Он отметил, что согласно договорам, подрядчик может поставлять свои услуги в течение трех месяцев после окончания срока.

"Это продолжение срока поставок подрядчиков, которые кормили ВСУ в 2019 году. Согласно контрактам, они могут поставлять еще в течение трех месяцев 2020 года. Но из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Министерство обороны обратилось в комитет с предложением продлить срок контрактов 2019 года, чтобы армия получала питание без перебоев, а за это время провели новые тендеры. Я думаю, что комитет поддержит такое предложение", – сказал "Апострофу" Костенко.

Накормить всех

В середине 2000-х годов Минобороны отказалось от привычных с времен СССР "нарядов на кухню", постепенно перейдя на систему аутсорсинга в вопросе обеспечения питанием личного состава. В теории это позволяло освободить военнослужащих от выполнения несвойственных задач и больше времени уделять боевой подготовке. Так было на бумаге. 2014 год красноречиво показал состояние армии и уровень подготовки. Были вопросы и к качеству питания от фирм-аутсорсеров. Кроме того, компании-поставщики, как правило, не менялись. А если закупки выигрывала компания с другим названием, ее конечный бенефициар, был тем же, что и у предыдущей фирмы.

Над новой реформой питания в армии начали работать в 2015 году. Пилотный проект питания по каталогу был полностью откатан на базе Национальной академии сухопутных войск во Львове и одной из воинских частей в Одессе.

Кадеты военного лицея им. Богуна в столовой, 2011 годФото: УНИАН

В отличие от питания по аутсорсингу, каталог представляет выбор из электронного списка меню для каждого конкретного солдата. В обновленном меню присутствовало порядка 355 продуктов. Приготовление блюд возложено на штатных военных поваров, а не на компанию поставщика.

Должность военного повара стала причиной того, что на питание по каталогу переводятся не все воинские части. По словам пресс-секретаря министра обороны Светланы Павловской, система аутсорсинга предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой еды на стол. Для перевода всех на питание по каталогу необходимо иметь несколько тысяч поваров, что на сегодняшний день попросту невозможно.

"Субъект хозяйствования лишь закупает продукты питания и доставляет их на место. Остальные меры, в частности, по хранению, приготовлению и подаче на стол обеспечиваются личным составом соответствующей службы воинских частей. Этот штат составляет несколько тысяч человек в войсках и на данный момент, в условиях вооруженного противостояния, отсутствует возможность выделять такое количество штатных должностей для сферы обслуживания", – говорила на брифинге Павловская.

Заинтересованные лица, которые наваривали на армии сотни миллионов гривен, встретили в штыки новую систему продовольственного обеспечения со штатными поварами. Представители одного из постоянных поставщиков-аутсорсеров в суде блокировали данную реформу. Только в декабре 2019 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции и дал "зеленый свет" новой модели питания украинской армии.

Бывший руководитель Проектного офиса реформ Минобороны (2015-2019) Диана Петреня рассказывает "Апострофу", что еще летом 2019 года, проблемы штатных поваров не существовало, все было готово для перехода на новую систему питания военнослужащих. Но сейчас, под прикрытием пандемии коронавируса, решили от этого отказаться.

"Еще в июле 2019 года начальник Генштаба Руслан Хомчак рапортовал министру обороны Полтораку, что есть проблемы с ремонтом некоторых кухонь в частях, закупкой котлов и сковородок. О штатных поварах ничего не сообщалось до декабря месяца. Напомню, тогда заговорили об процессах оптимизации армии, начатых в Генштабе. Потом начали заявлять, что это несколько тысяч дополнительных штатных единиц, а численность армии установлена законом", – говорит Петреня.

Она отмечает, что на торгах по обеспечению питанием по каталогу было выставлено только четыре лота. Ранее, для компаний аутсторсеров, на аналогичные закупки выставляли минимум 8-9 лотов.

Курсант обедает в столовой Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, 2018 годФото: УНИАН

"Похоже, что решением Минобороны переход на каталог сворачивается, там хотят вернуть старый аутсорсинг. Части, которые "подвисли" из-за этой ситуации, через месяц могут остаться без пищевого обеспечения. Здесь есть два варианта – договариваться о том, что их дальше будут кормить в долг, а потом через суд выбивать за это деньги, или просить Раду менять бюджет", – говорит Петреня. Впрочем, как видим, в Офисе президента возник и третий вариант - "подножный" - за счет регионов...

Обратно в 90-ые

Для любой коммерческой компании получить государственный заказ для потребностей армии является большим успехом. Особенно, если речь идет о питании военнослужащих – это стабильный доход на долгие годы вперед. Поэтому любые изменение существующих подходов не выгодны в первую очередь тем, кто уже находится на таких заказах. Смена руководства министерств - как раз тот случай, когда можно попытаться решить свой вопрос.

"К новой системе питания были свои вопросы и замечания, но она действовала и показывала свою эффективность. Вместо того, чтобы провести необходимые изменения, министр обороны Таран решил отменить всю реформу. Особенно сейчас, когда государственная машина летит в разнос. Он – человек старой системы, со своими связями. Возможно, причину нужно искать там", – отмечает "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, украинские военнослужащие голодными не останутся, но качество их питания будет очень сильно хромать. При этом важно помнить, что пищевое обеспечение наряду с вещевым и денежным являются основой мотивации личного состава.

"В 90-х мы уже проходили проблемы с питанием бойцов. Тогда на срочную службу призывали по месту жительства. И каждый вечер на КПП собирались мамы и бабушки с пирожками для своих солдат. Ухудшение качества питания является одной из причин дезертирства или уклонения от воинской службы", – вспоминает Жданов.

Министерство обороны, которое несколько лет подряд указывалось, как локомотив реформ, за последний год показало разительный откат. Министр обороны Андрей Таран, сразу после вступления на должность заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО амбициозная, но недосягаемая в ближайшее время цель. В начале года президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, забыв о своем предвыборном обещании, объявил об очередном призыве на срочную службу военнообязанных граждан возрастом от 18 лет, правда, отложив его из-за коронавируса. Тем не менее, системное сворачивание армии европейского образца, похоже, начинается у нас со столовой…