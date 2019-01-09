Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

В Украину наконец-то пришли настоящие зимние морозы, а многие города страны оказались укутаны обильным снежным покровом. Впрочем, по прогнозам синоптиков, существенный "минус" продержится не долго, и уже к концу недели стоит ожидать относительного потепления. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", в среду, 9 января, на территории Украины сохранится морозная погода. Теплее всего будет на юге: от 0 до 3 градусов мороза днем и 7-11 с отметкой "минус" в ночное время суток. Немного прохладнее будет на территории Западной Украины: от 1 до 6 мороза днем и около 10-13 после заката солнца.

В центре, на севере и востоке Украины столбики термометра днем опустятся до 5-9 мороза, а ночью на этих территориях температура воздуха упадет до 11-15 градусов с отметкой "минус". В этот день синоптики не прогнозируют осадков, кроме Луганской, Харьковской, Волынской, Закарпатской и Львовской областей. Здесь днем и ночью ожидаются снега.

В четверг, 10 января, на территории Украины резко потеплеет. Так, на юге ожидается днем от 1 до 5 градусов тепла, а ночью также 1-5 градусов, но уже с отметкой "минус". На остальной территории страны также потеплеет: дневные показатели температуры установятся на уровне 1-4 градусов мороза, а в ночное время столбики термометров упадут до 5-10 мороза (на севере страны до 12 с отметкой "минус").

Кроме того, в этот день на всей без исключения территории ожидаются снегопады и дожди, на юге особенно сильные.

В пятницу, 11 января, температурная картина кардинально не изменится, только на юге немного похолодает, и днем столбики термометров там покажут около 1 градуса мороза, а ночью от 2 до 5 с отметкой "минус". Осадки в виде снега и мокрого снега также выпадут 11 января по всей территории Украины.

В субботу, 12 января, страну продолжит засыпать снегом, однако температура воздуха поднимется. Так, на западе, юге, севере, в центре и востоке страны синоптики прогнозируют днем от 1 тепла до 3 мороза, а в ночное время суток температура воздуха упадет до 3-5 градусов с отметкой "минус". Только в Крыму днем сохранится стабильно плюсовая температура днем: 2-4 градуса, и легкий "минус", а около 1 градуса будет наблюдаться ночью.

В воскресенье, 13 января, снежная погода в стране сохранится, а вот температура воздуха поднимется и составит от 1 мороза до 2 тепла.

Прогноз погоды на среду, 9 января 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на четверг, 10 января 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на пятницу, 11 января 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на субботу, 12 января 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на воскресенье, 13 января 2019 Фото: meteo.gov.ua 1 / 1

По данным синоптиков, среднемесячная температура января составит от 0 до 4 градусов мороза, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Как рассказала "Апострофу" заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, такие резкие колебания температуры – следствие процессов изменения климата.

"Можно считать, что это достаточно типичное явление для этого периода. В последние годы повторяемость резких колебаний температуры увеличилась. Такие же резкие изменения мы наблюдали и осенью. В данном случае это связано с чередованием циклонической и антициклональной деятельности. Сейчас на юге Украины находится циклон, который перемещается по стране, давление растет, а потом снова на смену области высокого давления приходит область низкого давления. Формируется мощный циклон на севере, который в дальнейшем будет оказывать влияние на погоду на территории Украины. Чередование областей высокого и низкого давления приводит к тому, что мы наблюдаем резкие изменения погодных условий. Это связано с увеличением интенсивности меридиональной циркуляции атмосферы: воздушные потоки начинают перемещаться вдоль меридиана, а не параллели, что наблюдалось раньше. Это фактор изменения климата", - рассказала Вера Балабух.