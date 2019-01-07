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Украина окажется в центре циклона: синоптики рассказали о погоде после Рождества

понедельник, 07 января 2019, 16:19

После Рождества в Украине ожидаются сильные снегопады.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 8 января, снегопады прекратятся в центральных и северных областях. Но на западе, юге и востоке страны будет снежить.

Но уже в среду, 9 января, на юго-востоке страны ожидают прекращение снегопадов и даже ожидают солнечную погоду с потеплением. На остальной территории страны снег и все так же морозно, до минус 5-8 ниже нуля.

В четверг, 10 января, снегопады снова вернутся на всю территорию Украины. На юго-востоке местами мокрый снег с дождем. Там температура будет от -1 мороза до +1 тепла. На остальной территории от -3 до -6 мороза днем и до 8-10 мороза ночью.

В пятницу, 11 января, погода в Украине будет аналогичной с предыдущим днем. В центре и на севере страны возможно ослабление морозов. Но осадки в виде снега и мокрого снега с дождями на юго-востоке сохранятся.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины.

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