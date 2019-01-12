Зимняя сказка: заснеженный Киев с высоты птичьего полета - впечатляющие фото

Начало января ознаменовалось настоящими зимними морозами и снегопадами.

Многие города страны окутал обильный снежный покров, украсивший достопримечательности и жилые дома.

Волшебная зимняя сказка пришла и в Киев. Белоснежный покров создает новогоднее настроение для жителей и гостей столицы, как бы приглашая взглянуть на город по-другому.

Зимнюю красоту Киева с высоты птичьего полета запечатлел фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров с помощью квадрокоптера.

В частности, на фото запечатлены Майдан Независимости, Мариинский парк, стадион "Динамо" им. В. Лобановского, арка Дружбы народов, Контрактовая площадь, пешеходный мост через Днепр и мост метро, музей истории Украины во Второй мировой войне, Киево-Печерская лавра и парк Славы.

Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады в Киеве ожидать не стоит, а существенный "минус" продержится не долго, и на выходных стоит ожидать потепления.

Ранее "Апостроф" публиковал эксклюзивные фотографии сказочного новогоднего Киева с высоты.