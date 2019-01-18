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Крещение 2019: какие традиции нужно соблюдать на праздник

В этот день заканчиваются Рождественские святки

Татьяна Гайдина пятница, 18 января 2019, 13:01
В этот день заканчиваются Рождественские святки Фото:

19 января отмечается великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. Раньше это были два разных праздника, но позже церковь объединила их воедино. В этот день заканчиваются Рождественские святки, которые начались 7 января.

Христиане отмечают Крещение уже много веков, поэтому и традиций сформировалось немало. Как гласят предания, в этот день Иисус Христос окунулся в воду реки Иордан, после чего миряне узнали о его божественном происхождении.

Канун праздника принято называть Крещенским Сочельником. С вечера 18 января в церквях и водоемах начинают святить воду. По традиции, нужно сходить на вечернюю службу в храм или на освящение водоема. После богослужения можно набрать святой воды и взять ее с собой домой. Ее стараются сохранить на протяжении года, чтобы использовать во время болезни.

Святой водой также принято окроплять жилище. Для этого обряда необходимо взять стакан и налить туда немного крещенской воды. Затем правой рукой зачерпнуть жидкость и в виде креста осенять каждый угол комнат.

Читайте: Что должно быть на столе накануне Крещения: традиции и приметы в этот день

Накануне праздника все родственники собираются за одним столом. Главным блюдом, как и на Рождество, является кутья. Праздничный стол очень похож на Рождественский, однако есть одно очень важное отличие. На Рождественском столе должно быть 12 блюд, а на Крещенском - нечетное количество угощений и точной цифры нет.

Еще одной традицией праздника является обряд омовения в проруби, как правило, вырубленной в форме креста. При этом, каждый желающий должен учитывать особенности своего организма и состояние здоровья. Считается, что вода в водоеме после освещения священнослужителем обладает такой же чудодейственной силой, как и вода в реке Иордан.

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