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Крещение 2019: история, традиция и запреты в этот день

пятница, 18 января 2019, 05:44

19 января в Украине христиане по григорианскому календарю будут праздновать Крещение Господне, один из главных церковных праздников зимы.

Этот праздник связан с крещением Иисуса в реке Иордан. Библия пишет, что Христос крестился, когда ему исполнилось 30 лет. Крестил Спасителя Иоанн Предтеча, прозванный за это в народе Иоанном Крестителем.

Считается, что в этот день крестится (обретая священные свойства) любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана. Такая вода в народе называется целебной. Отсюда пошел и главный обряд праздника – купание на Крещение.

Начинается праздник вечером 18 января – в Крещенский сочельник. По христианским правилам, это день строгого поста: разрешаются лишь постные блюда и кутья.

Что нельзя делать 19 января в день Крещения Господнего:

- нельзя пить спиртное

- нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия

- нельзя ругаться, кричать, сквернословить и думать о дурном

- купаться надо с чистыми помыслами

- нельзя плакать в этот день, ведь, как гласит примета, будешь плакать целый год до следующего Крещения

- нельзя убирать, работать, вязать и шить

- нельзя стирать, так как можно осквернить или даже обидеть воду

- нельзя гадать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 января, на Крещение, в Украине традиционно сильно похолодает.

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