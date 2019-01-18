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Что должно быть на столе накануне Крещения: традиции и приметы в этот день

пятница, 18 января 2019, 10:00

В пятницу, 18 января, перед праздником Крещения украинцы отмечают второй Святой Вечер, который также называют Голодной кутьей.

О традициях этого дня рассказывает "Главком".

Кутья называется "голодной", потому что в этот день заведено постится. С самого утра верующие христиане ничего не едят, потом устраивают скромный Святой ужин и в дальнейшем воздерживаются от еды, пока не освятят в церкви воду.

Ужин состоял только из скромных постных блюд - простой кутьи, вареников, узвар. Садились ужинать всей семьей, как взойдет на небе первая звезда. Молятся, и начинают и заканчивают трапезу с ложки кутьи. Если остатки блюда не съели во время ужина - их относят курам или иному скоту, чтобы те были здоровы и лучше плодились. В пустую же миску от кутьи кладут ложки каждого, кто ел за столом и кусочек хлеба, чтобы был урожай.

Как отмечается, 18 января все блюда должны быть постными. Принято весь день ничего не есть, а ужин начинать с освященной воды.

После этого едят кутью (голодную, то есть без молока или сливок, должны быть только обязательные составляющие - зерно, мед, орехи, мак, изюм) и запивают узваром. Блюд в этот вечер готовят меньше, чем 12. Их должно быть нечетное количество. Кроме кутьи и узвара, готовят постные вареники и голубцы, борщ с ушками, грибы, пампушки. В некоторых регионах пекут специальный хлеб на ужин. В то же время, 19 января стол накрывают щедро.

Народные приметы 18 января:

Если на Крещенский вечер снег идет - жди хорошего урожая зерновых культур.

Какая погода 18 января, такой она будет и на масленицу.

Сильная метель или поземка 18 января - к хорошему урожаю.

Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветви деревьев - жди богатого урожая.

Полнолуние в этот день предвещает разлив рек весной.

Если звезды на небе 18 января яркие, то ягнята будут хорошо размножаться.

Если выпал снег в Крещенский Сочельник - примета к тому, что год будет урожайным.

Если на деревьях много снега - будет богатый урожай плодов и меда.

Если в Крещенский Сочельник искупаться в бане, это позволит получить здоровье и красоту.

Снег 18 января бросали в колодец, чтобы вода в нем не испортилась.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 января, на Крещение, в Украине традиционно сильно похолодает.

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